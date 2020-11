Life ON: Η νέα πολυμορφική πρόταση ασφάλισης της Generali στον κλάδο Ζωής & Υγείας

Μία νέα φιλοσοφία ασφάλισης παρουσίασε η Generali μέσω του Οικοσυστήματος Υγείας Life On. Η ασφαλιστική πρόταση της Generali, Life On ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων για τα δύο καινοτόμα χαρακτηριστικά της, όπως την ευελιξία προσαρμογής στις ανάγκες κάθε ασφαλισμένου και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ευ ζην. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα, δεν περιορίζεται σε ένα προκαθορισμένο συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων. Ανταποκρινόμενη στις νέες καταναλωτικές τάσεις, η Generali σχεδίασε μία πρωτοποριακή λύση όπου ο πελάτης αποκτάει ενεργό συμμετοχή στη σύνθεση του δικού του προγράμματος υγείας και επιπλέον, τη δυνατότητα να ενεργοποιεί τις υπηρεσίες και τις παροχές του οικοσυστήματος Life On, που ταιριάζουν στις ανάγκες του.

Πλέον, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και το επίπεδο-ένταση της κάλυψης που τον εξυπηρετεί Basic, Standard, Premium, συνδυάζοντας όποιες παροχές επιθυμεί από πέντε (5) άξονες προστασίας:

Πρόληψη

Γιατροί & Εξετάσεις

Νοσηλεία

Αποκατάσταση

Υπηρεσίες

Με αυτόν τον τρόπο, για πρώτη φορά, τα διαφορετικά προγράμματα ασφάλισης (νοσοκομειακά, εξωνοσοκομειακά, οικογενειακά, ζωής) που πριν αγόραζε ξεχωριστά ο ασφαλισμένος, συνδυάζονται σε ένα ενιαίο οικοσύστημα υπηρεσιών υγείας και ευ ζην.

Ο πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να αλλάζει το συνδυασμό των καλύψεων αν επιθυμεί.

Έτσι λοιπόν, δημιουργούνται, απόλυτα προσποιημένες και δυναμικές λύσεις για κάθε προφίλ. Για παράδειγμα:

Ιωάννα & Παναγιώτης

Μητέρα & γιος

44 & 10 ετών

Η Ιωάννα εργάζεται σε μία ιδιωτική επιχείρηση. Διαθέτει ομαδική ασφάλιση υγείας για την ίδια και το δεκάχρονο γιο της. Θέλει να ενισχύσει την προστασία της υγείας του Παναγιώτη και της δικής της, με ατομική ασφάλιση, επωφελούμενη και από την ύπαρξη του ομαδικού συμβολαίου.

Η λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της είναι….

Πρόληψη

H Iωάννα επέλεξε την Basic Πρόληψη, ενώ δεν πρόσθεσε την παροχή Γιατροί & Εξετάσει, καθώς έχει πρόσβαση σε παρόμοιες παροχές μέσω του ομαδικού της. Έτσι μπορεί να παρακολουθεί ετησίως την κατάσταση της υγείας της και του γιου της.

Νοσηλεία

Επέλεξε Premium Νοσηλεία, την πιο πλήρη επιλογή ατομικής νοσηλευτικής κάλυψης έναντι σε οποιοδήποτε απρόοπτο μπορεί να συμβεί, συνδυάζοντας επιδόματα και bonus καθώς και υψηλά κεφάλαια κάλυψης έως 1 εκατ. ευρώ και πολλαπλές επιλογές στο ποσό συμμετοχής. Η Ιωάννα, με την καθοδήγηση του Ασφαλιστικού της Συμβούλου επέλεξε το ποσό συμμετοχής των 10.000€, αφού έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει την ομαδική με την ατομική της ασφάλιση, για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και να εξασφαλίσει έτσι χαμηλότερο ασφάλιστρο.

Αποκατάσταση

Συμπεριέλαβε στο ατομικό της Life On και Premium Αποκατάσταση για να έχει ολοκληρωμένη κάλυψη τόσο κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας, όσο και μετά. H επιλογή αυτή καλύπτει έξοδα αποκατάστασης και αποθεραπείας με μεγάλα χρονικά όρια. Επιπλέον, περιλαμβάνει έξοδα για ενοικίαση ή και αγορά ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθεραπείας.

Υπηρεσίες

Η Ιωάννα χρησιμοποιεί καθημερινά την εφαρμογή My Health IQ και λαμβάνει tips και συμβουλές υγιεινής διατροφής και μείωσης του στρες από τον ψηφιακό της Life coach. Επίσης, καταγράφει μέσω της εφαρμογής τα διαφορετικά είδη γυμναστικής που κάνει μέσω του My e-Gym και συγκεντρώνει πόντους επιβράβευσης, τους οποίους μπορεί να εξαργυρώνει μέσω του Club Red, του νέου προγράμματος επιβράβευσης για τους ασφαλισμένους της Generali. Πρόσφατα, ενεργοποίησε την υπηρεσία ψυχολόγου Melapus, που της δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ακόμη και μέσω τηλε-συνεδρίας.

Κόστος: 30 ευρώ/ μήνα

Γιώργος & Σοφία

38 & 34 ετών

Έχουν δύο παιδιά, την Εύα 5 & τον Ανδρέα 8 χρονών.

Αναζητoύν μία ολιστική λύση για την προστασία της οικογένειας.

Η λύση που ταιριάζει στις ανάγκες τους είναι….

Πρόληψη

Η επιλογή Premium καλύπτει κάθε μέλος της οικογένειας, αφού παρέχει check-up για εξειδικευμένες ανάγκες, ενδοσκοπικές εξετάσεις και υπερήχους, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση της υγείας τους.

Νοσηλεία

Για την νοσοκομειακή κάλυψη της τετραμελούς οικογένειας η οικογενειακή λύση Premium Family τους δίνει τη δυνατότητα με ένα ενιαίο, διαμοιραζόμενο κεφάλαιο ύψους 1 εκ. ευρώ, να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μελών, ελέγχοντας τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Yπηρεσίες

Αισθάνονται ασφάλεια 24/7, χάρη στην υπηρεσία τηλεϊατρικής My e-Doctor, μέσω της οποίας λαμβάνουν ιατρική συμβουλευτική ό,τι κι αν προκύψει, όπου κι αν βρίσκονται. Επίσης, μπορούν να ενημερώνονται για την ασφάλισή τους και να ενεργοποιούν τις καλύψεις τoυς μέσω της ψηφιακής πύλης εξυπηρέτησης πελάτων, My Generali.

Κόστος: 119 ευρώ/ μήνα

Μαριλίζα

29 ετών

Web Designer

Η Μαριλίζα είναι απόλυτα εξοικειωμένη με την έξυπνη τεχνολογία. Αποζητά ταχύτητα και διασυνδεδεμένες υπηρεσίες. Αθλείται και επιθυμεί μία ευέλικτη οικονομική λύση υγείας χωρίς ψιλά γράμματα. Θα επέλεγε μια ασφαλιστική λύση που θα την κάλυπτε σε κάποιο έκτακτο γεγονός, αλλά θα της προσέφερε ψηφιακές λύσεις και επιβραβεύσεις.

Η λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της είναι….

Πρόληψη

Επέλεξε την Premium Πρόληψη. Ιδανική παροχή για όσους θέλουν έναν πιο εκτενή έλεγχο της υγείας τους με πιο εξειδικευμένες προληπτικές εξετάσεις, όπως η Mαριλίζα, που επιθυμεί να συνδυάσει γενικούς ελέγχους αλλά και πιο εξειδικευμένες γυναικολογικές εξετάσεις.

Νοσηλεία

Αν και η ίδια δε γνώριζε τα οφέλη της νοσοκομειακής κάλυψης, την οποία θεωρεί ακριβή, με τη βοήθεια του Ασφαλιστικού της Συμβούλου, διάλεξε μία οικονομικά συμφέρουσα νοσηλευτική κάλυψη. Με την παροχή Basic Νοσηλεία, σε περίπτωση ατυχήματος ή κάποιου επείγοντος περιστατικού μπορεί να μεταβεί άμεσα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο χωρίς δεύτερη σκέψη. Στις περιπτώσεις εκείνες που λόγω ατυχήματος χρειαστεί να νοσηλευτεί, να παραμείνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, παρέχεται κάλυψη με επιλογή κεφαλαίου έως 150.000€.

Υπηρεσίες

Παρόλο που δεν επέλεξε την παροχή Γιατροί και Εξετάσεις νιώθει και πάλι καλυμμένη, καθώς με την Υπηρεσία My e-Doctor που της προσφέρει η Generali, έχει δωρεάν πρόσβαση σε τηλεσυνεδρίες με Γενικό Παθολόγο και Καρδιολόγο και συμβουλευτική 24/7. Επίσης, χρησιμοποιεί τακτικά τη δωρεάν υπηρεσία γυμναστικής, My e-gym με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων trainers των Holmes Place.

Κόστος: 21 ευρώ/ μήνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από την ιστοσελίδα της Generali κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει συνδυαστικά όλες τις καλύψεις και να λάβει μία εξατομικευμένη πρόταση ασφάλισης, βασισμένη στις επιλογές του. Στη συνέχεια, μπορεί να προσαρμόσει την πρόταση αυτή, τόσο ως προς την πληρότητα των καλύψεων, όσο και ως προς την τιμή με τη βοήθεια του προσωπικού του Ασφαλιστικού Συμβούλου, ο οποίος έχει ενημερωθεί και μελετήσει, ήδη, τις προτιμήσεις του δυνητικού πελάτη.

Γνωρίστε κι εσείς το νέο Οικοσύστημα Υγείας της Generali εδώ:

www.generali.gr/el/life-on/