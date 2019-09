Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην κεντρική σκηνή του MDRT!

Το «ελληνικό φιλότιμο» στο επίκεντρο της ομιλίας του Κυριάκου Χατζηστεφάνου της MetLife, ενώπιον 11.000 κορυφαίων επαγγελματιών από όλο τον κόσμο

Δυναμική και με έντονο ελληνικό χρώμα, ήταν η παρουσία της MetLife Ελλάδος στο ετήσιο συνέδριο του παγκόσμιου οργανισμού Million Dollar Round Table – The Premier Association of Financial Professionals®, που διοργανώθηκε στο Μαϊάμι των ΗΠΑ από τις 9 ως τις 16 Ιουνίου 2019.

Κεντρικό πρόσωπο της αποστολής της MetLife Ελλάδος στη φετινή διοργάνωση ήταν ο κ. Κυριάκος Χατζηστεφάνου, διακεκριμένος ασφαλιστικός σύμβουλος και ισόβιο μέλος του Ελληνικού Κύκλου Επιτυχημένων Ασφαλιστών της MetLife, ο οποίος παρουσίασε ομιλία με θέμα «Φιλότιμο» στην κεντρική σκηνή του συνεδρίου, ενώπιον 11.000 συναδέλφων του από όλο τον κόσμο.

Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του MDRT που η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε με ομιλητή στην κεντρική σκηνή – main platform – του συνεδρίου. Ο Κυριάκος Χατζηστεφάνου ήταν ένας από τους 26 ομιλητές που επελέγησαν από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου για την κεντρική σκηνή, μεταξύ 500 και πλέον υποψηφίων οι οποίοι είχαν υποβάλει προτάσεις.

Το ελληνικό «φιλότιμο» ως έμπνευση

Στόχος της ομιλίας του κ. Χατζηστεφάνου, που παρουσιάστηκε στην ενότητα «Whole Person», ήταν να συνδεθεί το νόημα της μοναδικής στην ελληνική γλώσσα λέξης «φιλότιμο», με τις αξίες και τους ηθικούς κανόνες που διακρίνουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, αλλά και έναν επιτυχημένο ασφαλιστικό σύμβουλο.

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Το Φιλότιμο είναι η ικανότητα να διαχωρίζεις το σωστό από το λάθος και η προθυμία σου να κάνεις ό,τι είναι σωστό. Φιλότιμο σημαίνει επίσης Σεβασμός, Ειλικρίνεια, Ακεραιότητα, Δημιουργικότητα, Αξιοπρέπεια, Θάρρος, Πίστη.

Το Φιλότιμο αντιπροσωπεύει τη διασταύρωση μεταξύ προσωπικών και κοινωνικών αξιών και εκφράζεται με ειλικρίνεια, πρώτα στον εαυτό μας και τις αξίες μας και έπειτα στους γύρω μας. Το Φιλότιμο είναι η έμπνευσή μας, είναι το κίνητρό μας, ό,τι μας οδηγεί! Είναι ο καλός μας χαρακτήρας. Όλα τα καλά και ευγενή πράγματα που κάνουμε καθημερινά, τα καθοδηγητικά ήθη μας, το άστρο μας, οι αρετές μας ενάντια στα ελαττώματά μας.

Το Φιλότιμο είναι η προθυμία μας να κάνουμε πράγματα για τους ανθρώπους, χωρίς να περιμένουμε κάτι σε αντάλλαγμα. Είναι όταν, αντί να επιστρέφουμε στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα, χωρίς να μας ζητηθεί, αποφασίζουμε να επισκεφθούμε έναν πελάτη μας στο νοσοκομείο. Φιλότιμο είναι όταν επιστρέψουμε στην οικογένειά μας εκείνο το βράδυ να εξηγήσουμε στη γυναίκα μας και στα παιδιά μας ότι αργήσαμε επειδή έπρεπε να κάνουμε.. το σωστό! Και όλοι μας έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Γι’αυτό είμαστε εδώ.»

Ο Κυριάκος Χατζηστεφάνου είναι ισόβιο μέλος του MDRT Ελλάδος και διετέλεσε Country Manager την περίοδο 2016 – 2018. Το 2018 συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο του MDRT στο Los Angeles των ΗΠΑ, ως ομιλητής στο ConnexionZone. Έχει διακριθεί επανειλημμένα για τις επιδόσεις του στον ασφαλιστικό χώρο, αποσπώντας μεταξύ άλλων το Βραβείο Ήθους «Γ. Σκαλίγκου» το 2007, καθώς και μια θέση στο GalleryofStars της MetLife.

Στην αποστολή της MetLife στο ετήσιο συνέδριο MDRT συμμετείχαν επίσης οι: Κάρολος Μαρκουίζος, Ορσαλία Κολοκυθά, Μιχάλης Παπαμιχαήλ, Στέλιος Πατσιάς, Πέτρος Σαββαπετράκης και Σάκης Χατζόγλου.

Million Dollar Round Table (MDRT)

Το Million Dollar Round Table (MDRT) ιδρύθηκε το 1927. Είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη ένωση, η οποία αριθμεί περισσότερους από 72.000 επαγγελματίες στις πωλήσεις ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών προϊόντων, από 500 και πλέον εταιρίες σε 72 χώρες και περιφέρειες.

Όλα τα μέλη της ένωσης διακρίνονται για την άριστη επαγγελματική τους κατάρτιση, για την τήρηση αυστηρών κανόνων δεοντολογίας, καθώς και για το εξαιρετική ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους. Η συμμετοχή στο MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως κριτήριο επαγγελματικής αριστείας στον κλάδο.