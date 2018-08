KPMG: Νέο υψηλό 3μήνου η αγορά VC, με πάνω από $69,8 δισ. επενδύσεις

Οι επενδύσεις venture capital (VC) κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό κατά το β΄ τρίμηνο του 2018, αγγίζοντας τα US$ 69,8 δισ. μέσω 3.108 συμφωνιών κατά τη διάρκεια του τριμήνου, όπως προκύπτει από την έκθεση Venture Pulse Q2, 2018, που δημοσιοποίησε η KPMG Enterprise αναφορικά με τις παγκόσμιες τάσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης έχουν ως εξής:

το β΄ τρίμηνο 2018 σημειώθηκαν οι υψηλότερες επενδύσεις από venture capital (VC) της δεκαετίας, με το μέσο ύψος των συναλλαγών να αυξάνεται

η Ασία κρατά τα ηνία της παγκόσμιας αγοράς VC με επενδύσεις ύψους US$ 35,9 δισ.

το ύψος των κεφαλαίων που επενδύονται σε προχωρημένο στάδιο αναλογεί στο 20% του συνολικού όγκου συναλλαγών

η Ant Financial άντλησε κεφάλαια US$ 14 δισ., που αποτέλεσε το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης VC όλων των εποχών.

Αναλυτικότερα, παρότι το πλήθος των συναλλαγών VC συνέχισε να μειώνεται, το μέσο ύψος των συναλλαγών διατηρήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα περσινά. Ειδικότερα, από την αρχή του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε US$ 7 εκατ. όσον αφορά επενδύσεις αρχικού σταδίου και σε US$ 13,5 εκατ. όσον αφορά επενδύσεις προχωρημένου σταδίου.

«Οι επενδύσεις προχωρημένου σταδίου εξακολουθούν να αυξάνονται σε όλες τις περιοχές παγκοσμίως, καθώς οι εταιρείες αντλούν ολοένα υψηλότερα ποσά για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους. Οι 10 μεγαλύτερες συμφωνίες του β΄ τριμήνου συνείσφεραν περισσότερα από EUR 27 δισ. – σχεδόν 40% του συνόλου των επενδύσεων VC παγκοσμίως», σχολιάζει ο Christian Thomas, Γενικός Διευθυντής της KPMG.

«Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν νέες Δημόσιες Εγγραφές (IPO). Ήδη, το πρώτο εξάμηνο του έτους σημειώθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των εταιρειών που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο –με κυριότερες τις Docusign και Zuora στις ΗΠΑ, την Adyen στην Ευρώπη και την Ping An στην Κίνα. Τα αποτελέσματα μετά τη δημόσια εγγραφή αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά στις ΗΠΑ και εκτιμούμε ότι αυτό θα δώσει ώθηση για νέες δημόσιες εγγραφές τα επόμενα τρίμηνα».

Βασικά σημεία του β΄ τριμήνου 2018

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC ενισχύθηκαν από US$ 58 δισ. το α΄ τρίμηνο 2018 σε US$ 69,8 δισ. το β΄ τρίμηνο 2018, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο χάρη σε πέντε μεγάλες συμφωνίες άνω του US$ 1 δισ.

Το ποσοστό συμμετοχής μεγάλων εταιρειών συνέχισε την ανοδική του πορεία αγγίζοντας το 22% του συνολικού όγκου συναλλαγών VC, ύψους US$ 46 δις., κατά το β΄ τρίμηνο 2018.

Οι επενδύσεις αρχικού σταδίου VC παρέμειναν υποτονικές κατά το β΄ τρίμηνο 2018 και αναμένεται να καταγράψουν ιστορικό χαμηλό σε βάθος δεκαετίας.

Η Ασία κατέγραψε νέο ρεκόρ επενδύσεων VC το β΄ τρίμηνο 2018, καθώς αντλήθηκαν US$ 35,9 δισ. μέσω 466 συναλλαγών. Οι 8 από τις 10 μεγαλύτερες συναλλαγές παγκοσμίως πραγματοποιήθηκαν από κινεζικές εταιρείες, με κορυφαία την συναλλαγή ύψους US$ 14 δισ. της Ant Financial.

Στις ΗΠΑ έκλεισαν 9 συναλλαγές VC άνω των US$ 250 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, με κορυφαίες τις συναλλαγές-μαμούθ των Faraday Future και Lyft . Η Καλιφόρνια παρέμεινε ηγέτης στην αγορά VC των ΗΠΑ καθώς εκεί πραγματοποιήθηκαν 9 από τις 10 μεγαλύτερες συναλλαγές.

και . Η Καλιφόρνια παρέμεινε ηγέτης στην αγορά VC των ΗΠΑ καθώς εκεί πραγματοποιήθηκαν 9 από τις 10 μεγαλύτερες συναλλαγές. Παρότι οι συνολικές επενδύσεις VC στην Ευρώπη διατηρήθηκαν στα υψηλά επίπεδα των US$ 5,6 δισ. το πλήθος των συναλλαγών (ειδικότερα angel & seed) μειώθηκε για πέμπτο συνεχές τρίμηνο.

Οι επενδύσεις VC στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα US$ 28 δισ. δολάρια για δεύτερο συνεχές τρίμηνο

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ακόμη ένα τρίμηνο μαζικών επενδύσεων VC, το β΄ τρίμηνο 2018, καθώς αντλήθηκαν US$ 27,3 δισ. μέσω 1.859 συναλλαγών. Τη μεγαλύτερη συναλλαγή πραγματοποίησε η εταιρεία Faraday Future (US$ 2 δισ.), ενώ σημαντικές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν επίσης από τις εταιρείες Fintech – Robinhood (US$ 363 εκατ.), την εταιρεία Tradeshift (US$ 250 εκατ.), την εταιρεία Allogene Therapeutics (US$ 411,8 εκατ.) και την εταιρεία Grail (US$ 300 εκατ.).

Η αγορά IPO στις ΗΠΑ εξακολούθησε να ενισχύεται το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της έντονης ζήτησης και της θετικής απόδοσης των μετοχών μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο. Οι δημόσιες εγγραφές των εταιρειών Docusign και Zuora, σε συνδυασμό με τις δημόσιες εγγραφές των εταιρειών Dropbox, Zscaler, καθώς και άλλων εταιρειών το προηγούμενο διάστημα του έτους, οδήγησαν στην αύξηση του ενδιαφέροντος για IPO.

Οι επενδύσεις αρχικού σταδίου VC που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ δεν ήταν πολλές κατά το β΄ τρίμηνο 2018. Μόλις 947 συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους –σημαντικά λιγότερες από τις 2 545 που είχαν πραγματοποιηθεί το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, παρότι το πλήθος των συμφωνιών παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, το μέσο ύψος των συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά το 2018. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, επενδύθηκαν US$ 5,4 δισ. έναντι US$ 7,3 δισ. που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο το 2017.

Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη παραμένουν ισχυρές

Στην Ευρώπη συνέχισαν να καταγράφονται ισχυρά επίπεδα επενδύσεων VC, αγγίζοντας τα US$ 5,6 δισ. μέσω 631 συμφωνιών το β΄ τρίμηνο 2018. Στις μεγαλύτερες συναλλαγές του τριμήνου περιλαμβάνεται η εταιρεία Revolut με έδρα το Λονδίνο (US$ 250 εκατ.), η εσθονική εταιρεία μεταφορών Taxify (US$ 175 εκατ.) και η Freeline Therapeutics με έδρα το Λονδίνο (US$ 119 εκατ.).

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών συναλλαγών VC σημείωσε πτώση για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των συναλλαγών αρχικού σταδίου. Οι εν λόγω επενδύσεις συνεχίστηκαν με πολύ χαμηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με πέρυσι, αφού ολοκληρώθηκαν 310 τέτοιες συμφωνίες το πρώτο εξάμηνο του 2018 έναντι 1 100 στο σύνολο του 2017.

Παρά την υποχώρηση του ρυθμού πραγματοποίησης δημόσιων εγγραφών τα τελευταία τρίμηνα, οι συναλλαγές IPO για χρηματοδότηση VC στην Ευρώπη διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα (κυρίως σε αξία). Το β΄ τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν δημόσιες εγγραφές συνολικού ύψους US$ 5,7 δισ., μεταξύ των οποίων και η εξαγορά της iZettle από την PayPal έναντι US$ 2,2 δισ. και η εισαγωγή της Adyen στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ.

Σε εθνικό επίπεδο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατείχε ακόμη μία φορά το προβάδισμα με συνολικές επενδύσεις VC ύψους US$ 2 δισ., με τη Γαλλία να ακολουθεί με US$ 800 εκατ. Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν 15 συμφωνίες άνω των US$ 20 εκατ., γεγονός που επιβεβαιώνει τον ενισχυμένο ρόλο της Γαλλίας ως χώρα επενδύσεων VC στην Ευρώπη.

Οι επενδύσεις προχωρημένου σταδίου συνεχίζουν να κυριαρχούν στην ασιατική αγορά

Οι μεγάλες συναλλαγές συνεχίστηκαν στην Ασία το β΄ τρίμηνο 2018, με 8 από τις 10 μεγαλύτερες να είναι κινεζικές. Επιπλέον της επένδυσης-ρεκόρ ύψους US$ 14 δισ. στην Ant Financial, οι εταιρείες Weltmeister και Pinduoduo με έδρα τη Σαγκάη πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των US$ 3 δισ. η καθεμία στο ίδιο τρίμηνο. Στις 10 κορυφαίες επενδύσεις περιλαμβάνονται επίσης οι εταιρείες Manbang Group (US$ 1,9 δισ.), Ubtech (US$ 820 εκατ.), Hellobike (US$ 700 εκατ.) και SenseTime (US$ 620 εκατ.).

Το πλήθος των συναλλαγών σε τριμηνιαία βάση, μετά από μια παρατεταμένη υποχώρηση που ξεκίνησε στις αρχές του 2016, φαίνεται πως τελικώς σταθεροποιείται, στις 466 συμφωνίες κατά το β΄ τρίμηνο 2018.

Οι μεγάλες εταιρείες που συμμετείχαν σε συναλλαγές VC κατέγραψαν νέο ρεκόρ κατά το β΄ τρίμηνο 2018, αποτελώντας το 31% του συνόλου των συναλλαγών στην Ασία.

Οι αρχικές δημόσιες εγγραφές κέρδισαν έδαφος στην Ασία, αντλώντας ώθηση εν μέρει από τις αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, καθώς και την εξαγορά του ινδικού ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου Flipkart από τη Wal-Mart έναντι US$ 16 δισ., η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και θεωρείται ως η μεγαλύτερη εισαγωγή ινδικής εταιρείας τεχνολογίας στο χρηματιστήριο. Σημειώνεται όμως ότι η αβεβαιότητα που έχει προκύψει αναφορικά με το IPO της κινεζικής Xiaomi ενδέχεται να επιδεινώσει το κλίμα για είσοδο των εταιρειών στο χρηματιστήριο το επόμενο διάστημα.

Η δραστηριότητα VC από μεγάλες εταιρείες ενισχύεται

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η δραστηριότητα VC από μεγάλες εταιρείες άγγιξε ιστορικά υψηλά το β΄ τρίμηνο του 2018 καθώς αντιπροσωπεύει το 22% των συνολικών συναλλαγών αξίας άνω των US$ 46 δισ. Το ποσοστό αυτό είναι χαρακτηριστικό της διατήρησης της τάσης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο από τον περασμένο χρόνο, ιδιαίτερα στην Ασία, όπου το ποσοστό συμμετοχής των μεγάλων εταιρειών υπερέβη το 31% κατά το β΄ τρίμηνο.

«Η συμμετοχή των μεγάλων εταιρειών σε επενδύσεις VC ενισχύεται σε όλες τις περιοχές παγκοσμίως. Οι μεγάλες εταιρείες αναδεικνύονται σε ολοένα και πιο σημαντικούς παίκτες καθώς ολοένα και περισσότερες επενδύουν στο χώρο της τεχνολογίας στο πλαίσιο ενίσχυσης της καινοτομίας και αναζήτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, επισημαίνει ο Arik Speier, Head of Technology, της KPMG στο Ισραήλ.

Ισχυρές προοπτικές για το υπόλοιπο του 2018

Η παγκόσμια δραστηριότητα VC αναμένεται να παραμείνει ισχυρή καθώς προχωρούμε στο γ΄ τρίμηνο του 2018. Η επίδραση των φορολογικών μεταρρυθμίσεων στις ΗΠΑ και η σημαντική ρευστότητα αναμένεται να διατηρήσουν ισχυρή την αγορά VC. Οι εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίας, οι εταιρείες τεχνολογίας στον κλάδο της Υγείας και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας αναμένεται να αναδειχθούν στους μεγάλους νικητές τα επόμενα τρίμηνα, πέραν της αγοράς blockchain.