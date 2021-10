Στο Panel ΙII με θέμα «Κατάρτιση και Εκπαίδευση: Τι έχει ανάγκη ο σύγχρονος ασφαλιστής;» του Insurance Intermediaries Forum 2021, ο κ. Σπύρος Γκούμας, CEO and Chairman of the BoD, SQLearn, αναφέρθηκε στις νέες συνθήκες που επικρατούν και έχουν μεταβάλλει την ασφαλιστική αγορά και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες, όπως η εφαρμογή του 5G.

Όπως ανέφερε, ο ασφαλιστής πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να χρησιμοποιεί τα νέα εργαλεία που του παρέχονται, σημειώνοντας τα συντριπτικά ποσοστά που καταλαμβάνει πλέον το e–learning. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αναβάθμισης του εκπαιδευτικού υλικού, της ύπαρξης κοινής αξιολόγησης, όπως και την θέσπιση περαιτέρω κανόνων για την παρακολούθηση και την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία.

Ο κ. Δημήτρης Μαύρος, Edu Planner, εκτίμησε ότι οι ευκαιρίες στο νέο περιβάλλον είναι πάρα πολλές και με μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στα σύγχρονα κανάλια δικτύωσης. «Στο περιβάλλον αυτό ο ασφαλιστικός πράκτορας έχει περισσότερες δυνατότητες παρουσίασης των πληροφοριών που θέλει να μεταδώσει σε οποιοδήποτε σημείο», ανέφερε. Όπως ο ίδιος επεσήμανε, «η πλειονότητα των ασφαλιστικών πρακτόρων παραμένει εγκλωβισμένη στο λεγόμενο ψηφιακό χάσμα, ενώ έχει αφήσει το ψηφιακό τους μάρκετινγκ στους προμηθευτές τους. Αυτή η στρατηγική εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την αυτόνομη παρουσία τους».

Ο κ. Νίκος Σωφρονάς, Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ανέφερε ότι η αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ανέκαθεν διευκόλυνε την είσοδο νέων ανθρώπων στους κόλπους της. «Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι η είσοδος αυτή είναι άκριτη και δεν συνδέεται με μεθόδους αντικειμενικής αξιολόγησης», όπως επεσήμανε. «Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν ανταποκριθεί με επάρκεια στις νέες προκλήσεις, όπως ακριβώς και το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες εκπαίδευσης που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε ασφαλιστές σε όλα τα σημεία της χώρας, ακόμα και στα πλέον απομακρυσμένα.

