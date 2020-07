Τάσεις και προκλήσεις της covid-19 εποχής: Το επόμενο βήμα των επιχειρήσεων

της Ελενας Ερμείδου

Στις τάσεις και προκλήσεις της Covid-19 εποχής επικεντρώθηκε το panel 3 στο 13th Insurance Conference με συντονιστή τον Νίκο Γεωργόπουλο, Cyber Risks Advisor, Cromar Insurance Brokers Ltd – Lloyd’s Cover Holder και με ομιλητές τους: Ιωάννη Αγραφιώτη, Senior Research Fellow in Cyber Security University of Oxford. Όλγα Κατσιμπέρη, Μέλος Δ.Σ. & Αντιπρόεδρος ΝΑΚ Ktsiberis Insurance Brokers. Κωνσταντίνο Παπαδάτο, Founder & Managing Director Cyber Noesis Ιωάννη Σπανουδάκη, Corporate Insurance Manager Mytilineos Group.

“Είναι σημαντικό οι ασφαλιστικές να δουν τι προϊόντα μπορούν να προσφέρουν, να τα κάνουν πιο ελκυστικά προϊόντα, να είναι σε θέση να δώσουν καλυτερες τεχνικές πληροφορίες. Οι Underwriters να εστιάζουν μεταξύ άλλων στο πόσο τεχνικά άρτιες είναι η εταιρείες”, τονίζει ο κ. Ι. Αγραφιώτης.

“Ο Covid-19 βρήκε την ελληνική αγορά απροετοίμαστη. Τα συστήματα επιχειρησιακής συνέχειας δούλεψαν και για επίπεδα του Covid-19, ωστόσο ο τουρισμός δεν είχε επίπεδο αντίδρασης Από πλευράς εμπορικότητας εξαρτάται πως η εταιρεία ήταν δραστηριοποιημένη” τονίζει ο Ιωάννης Σπανουδάκης.

“Η κρίση του covid για τις εταιρείες ήταν μία ευκαιρία για τις εταιρείες να καταλάβουν πράγματα. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποίησησαν αυτό που είχαν να κάνουν. Μέχρι τώρα έβαζαν σε δεύτερη μοίρα τον ψηφιακό μετασχηματισμό” τονίζει η Ολγα Κατσιμπέρη.

“Είναι πολλές οι παραμέτροι που πρέπει να αξιολογηθούν για την προσαρμογή τους στην ψηφιακή εποχή. Κάποιες εταιρείες ήταν τελείως απροετοίμαστες” υπογραμμίζει ο Κωνσταντίνος Παπαδάτος “μην έχοντας μεριμνήσει για τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους εργαζόμενους. Αρκετές από τις μεγάλες εταιρείες είχαν φροντίσει για αυτό, ωστόσο πολλές δεν είχαν μεριμνήσει για τον μεγάλο αριθμό χρηστών που θα δούλευε εκτός χώρου εργασίας”.