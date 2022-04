6th Health Innovation Conference: Η καινοτομία κλειδί για την αναδιαμόρφωση του συστήματος υγείας

Οι δυνατότητες της επιστημονικής κοινότητας και της εγχώριας αγοράς ως προς την καινοτομία αναδείχθηκαν μέσα από τις σημαντικές ομιλίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις έγκριτων εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, κατά τις εργασίες του 6th Health Innovation Conference, το οποίο διεξήχθη υβριδικά χθες Τρίτη 12 Απριλίου. Με ζητούμενο την ευκολότερη πρόσβαση και την λιγότερο κοστοβόρα φαρμακευτική θεραπεία, επισημάνθηκε ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της βιοτεχνολογίας χάρη στο σημαντικό κεφάλαιο ανθρώπινων πόρων. Προϋπόθεση αποτελεί η εστίαση σε επιστημονικούς τομείς που μπορούν να την καταστήσουν ανταγωνιστική καθώς και η καλλιέργεια του κατάλληλου οικοσυστήματος. Την πορεία έχει ήδη χαράξει ο ιδιωτικός τομέας με προσπάθειες που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ως καλές πρακτικές.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του προς το Συνέδριο, ο κ. Γιώργος Τουσίμης, αντιπρόεδρος ΔΣ, PhRMA Innovation Forum και Γενικός Διευθυντής, Amgen Hellas, τόνισε την ικανότητα του να καινοτομούμε σήμερα. Χάρη στα δεδομένα που παρέχουν ισχυρές γνώσεις για τη ανθρώπινη βιολογία και τους μηχανισμούς των διάφορων ασθενειών, διασφαλίζεται η επιτυχία των ερευνητικών μας προγραμμάτων, μειώνεται πλέον στο μισό ο χρόνος που απαιτείται για την ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου. Νέες τεχνολογίες φαρμάκων αναπτύσσονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και τα νέα φάρμακα φέρνουν επανάσταση. «Είμαστε πλέον κοντά στο να κάνουμε το όραμα μας πραγματικότητα: Nα έχουμε τη κατάλληλη θεραπεία για τον κατάλληλο ασθενή την κατάλληλη χρονική στιγμή!» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, Prof. Vasilis Ntziachristos MSc PhD (Chair of Biological Imaging (CBI) – Technical University Munich, Germany και Director Institute of Biological and Medical Imaging (IBMI) – Helmholtz Zentrum München, Germany), στάθηκε στον ρόλο των μηχανικών για την μεταφορά της καινοτομίας από το επίπεδο της έρευνας στην φαρμακευτική λύση, δηλαδή σε ένα καλύτερο μοντέλο μεταφραστικής έρευνας. Στόχος είναι η ανάπτυξη μεθόδων καλύτερης συλλογής πληροφοριών και επεξεργασίας αυτών που οδηγούν στην παραγωγή φαρμάκων γρηγορότερα και με χαμηλότερο κόστος. Όσο για την χώρα μας, η χρηματοδότηση του 1δις, θα πρέπει, κατά την γνώμη του να κατευθύνεται σε συγκεκριμένους τομείς. «Να επιλέξουμε τομείς για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί» επισήμανε.

PANEL Ι: «Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την έρευνα και την καινοτομία στην υγεία»

Μιλώντας ως πρώτος ομιλητής στο Panel I, ο Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, αφού μνημόνευσε την απώλεια του γνωστού καθηγητή Οικονομικών της Υγείας κ. Γιάννη Κυριόπουλου, επεσήμανε πως «η πανδημία ανέδειξε την σημαντικότητα της έρευνας». Το ευτύχημα είναι ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει στο χώρο έρευνας, σύμφωνα με τον κ. Γραβάνη, ο οποίος συμβούλεψε «να εστιάσουμε που είμαστε δυνατοί και που διεθνώς ανταγωνιστικοί».

Στην δημιουργία κατάλληλου οικοσυστήματος εστίασε η Ιωάννα Ι. Κούκλη, PhD, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Pharmassist Ltd – Πρόεδρος, Hellenic Bio Cluster μιλώντας για τη σύνδεση παραγόμενης επιστήμης και φαρμακοβιομηχανιών. Μπορεί η εγχώρια αγορά να είναι μικρή αλλά κάποιες εταιρείες δραστηριοποιούνται διεθνώς, όπως υπενθύμισε.

Στην προσέλκυση επενδύσεων αναφέρθηκε ο Δρ. Αθανάσιος Κοτσιαρός, Government Affairs Manager, AbbVie Pharmaceuticals, σημειώνοντας ότι « από πλευράς φαρμακοβιομηχανίας υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα γίνονται βήματα αλλά όχι γοργά. Στο πεδίο της Ε.Ε. επενδύονται 36 δις στο τομέα της έρευνας, ενώ στην Ελλάδα 100 εκ ευρώ,εάν φθάσουμε τον ευρωπαϊκό με ορό θα ανέλθουμε σε επενδύσεις 500 εκ. που σημαίνει ανάπτυξη του ΑΕΠ, φορολογικά έσοδα και νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος, αναφερόμενος στις αλυσίδες συνεργασίας πανεπιστημίων και αγοράς, ο Πρόεδρος & CEO, Theracell Φώτης Σακελλαρίδης ανέφερε ότι η εταιρεία του «τα τελευταία 10 χρόνια έχει στήσει περίπου 10 συνεργασίας με πανεπιστήμια στην Ελλάδα». Η χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Σακελλαρίδη έχει τη δυνατότητα να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος της βιοτεχνολογίας διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες «για να μπει στο ραντάρ μεγάλων επενδυτικών οίκων».

Το συνέδριο συνεχίστηκε με σειρά ομιλιών και παρουσιάσεων ενταγμένων στην πρώτη ενότητα, με τίτλο «Ο ρόλος της καινοτομίας στην αναδιαμόρφωση του συστήματος υγείας».

Στην ομιλία του με τίτλο «Μεγιστοποίηση της κλινικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας των ιατρικών υπηρεσιών, με ανάπτυξη διαδικασιών Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) στους παρόχους Υγείας», ο Θανάσης Παπαμίχος, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας υπογράμμισε την αναγκαιότητα του κλινικού ελέγχου. Η εφαρμογή του στην Ελλάδα κυρίως όμως στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες) εξασφάλισε έως 24% μείωση του κόστους ιατρικών εξόδων και έως 45% μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας.

Για την σύνδεση της καινοτομίας και αναβάθμισης των νοσοκομείων ο MD, MSc, PhD(c), μίλησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) Δρ. Παντελής Μεσσαρόπουλος. Στην ομιλία του με τίτλο «DRG και Ψηφιακή αναβάθμιση Νοσοκομείων» αναφέρθηκε στα νέα εργαλεία DRG που βοηθούν στη μετάβαση στη νέα εποχή. Ο ίδιος υπογράμμισε την υπερπήδηση εμποδίων όπως της γραφειοκρατίας, την κατάργηση φυσικών αρχείων, καθώς την ομογενοποίηση ιατρικών πληροφοριών, τη δυνατότητα ελέγχων από τα ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος που πήρε το βήμα στην συνέχεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδηγεί στη ταχύτερη ανάπτυξη νέων θεραπειών». Με την σκέψη προσανατολισμένη στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών, η καινοτομία μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τα λεγόμενα του κ. Κωτσιόπουλου «για να ανασχεδιάσουμε το τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας ακόμη και σε πολίτες σε απομακρυσμένα σημεία».

Μνεία στα κόστη της υγειονομικής περίθαλψης που αυξάνονται συνεχώς περίπου 2% σε ετήσια βάση καθιστώντας πρακτικά την υγειονομική περίθαλψη μη βιώσιμη, έκανε ο Επικεφαλής Consulting & Έρευνας Αγοράς, IQVIA Ελλάδος Κωνσταντίνος Γεωργίου. Η χρήση καινοτόμου τεχνολογίας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, σημειώσε.

Στην ομιλία της με θέμα «Διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον δεκτικό στην αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας» η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων Bristol Myers Squibb Ελλάδας & Κύπρου, Ζέφη Βλαχοπιώτη τόνισε τα οφέλη της φαρμακευτικής καινοτομίας, ενώ στηλίτευσε τις αντιφατικές πτυχές της φαρμακευτικης πολιτικής. «Η κατανομή του clawback γίνεται κατά 80% με βάση το μερίδιο αγοράς και κατά 20% με βάση την ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη ρύθμιση σαφώς δεν υποστηρίζει τη φαρμακευτική καινοτομία, αφού ξεκάθαρα έρχεται και «τιμωρεί» τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας» επεσήμανε.

Στην δεύτερη ενότητα, η οποία ακολούθησε το σύντομο διάλειμμα δικτύωσης, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικές παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών στην υγεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Genekor Ιατρική Α.Ε, Νικόλαος Τσούλος έφερε ως παράδειγμα ένα μοντέλο screening των καρκίνων με βάση μια αιματολογική εξέταση. Επιδίωξη είναι η αύξηση των έγκαιρων διαγνώσεων και η μείωση της θνητότητας ελαττώνοντας το κόστος νοσηλειών ασθενών με προχωρημένο καρκίνο για το ΕΣΥ.

Τα πλεονεκτήματα της τηλε-υγείας ανέλυσε στην ομιλία του με θέμα «Ψηφιακή Εφαρμογή Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» Dr. Χριστόφορος Τζερμιάς, Δερματολόγος, Αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Συνεργάτης Ερευνητής στο INSERM UMR-S 938, Centre de Recherche Saint Antoine, Sorbonne Université. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η τηλε-υγεία προωθεί την πρόληψη και συμβάλλει στη παραγωγή της καλής υγείας, ενώ δίνει λύσεις στην δυσκολία πρόσβασης σε μονάδες ΠΦΥ, ιδιαίτερα στην κατ’ οίκον υποστήριξη.

Με θέμα «Ελληνικό Πανεπιστήμιο & μεταφραστική έρευνα στην Οφθαλμολογία. Το παράδειγμα του DDART»,ο αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Γιώργος Λαμπίρης παρουσίασε το διαδικτυακό εργαλείο ελέγχου της οπτικής οξύτητας DDART. Το DDART αναπτύχθηκε με τη βοήθεια ιδιωτικής χρηματοδότησης από την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και αποτελεί το πρώτο ιατροτεχνολογικό προϊόν από Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λαμβάνει έγκριση για κλινική χρήση από τον ΕΟΦ.

Στην ομιλία της «Η νέα εποχή των βασισμένων στο mRNA και στη νανοϊατρική θεραπευτικών προσεγγίσεων ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα του σχεδιασμού φαρμάκων και της θεραπευτικής» η Βιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας-Νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Μαρία Γαζούλη τόνισε ότι η πανδημία έχει μεταμορφώσει το τοπίο των εμβολίων, και έχει επιταχύνει την αποδοχή των εκκολαπτόμενων πλατφορμών για την ανάπτυξη νέων εμβολίων και θεραπειών.

Με θέμα «Φαρμακευτική Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα – Το παράδειγμα μίας ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας» η R&D Director, DEMO S.A. Μάγδα Ξένου σημείωσε ότι στην χώρα μας «αν και υπάρχουν ερευνητικές ομάδες που ασχολούνται με τη βασική έρευνα νέων φαρμάκων ή την τροποποίηση δραστικών μορίων, η ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία δεν μπορεί να απορροφήσει το κόστος και το χρόνο ανάπτυξης ενός πρωτότυπου σκευάσματος». Όπως τόνισε η κ. Ξένου η DEMO προωθεί την συνεργασία με τα πανεπιστήμια.

Στην αναγκαιότητα της τεχνολογίας και της αλλαγή τρόπου σκέψης αναφέρθηκε ο Δημήτρης Συμεωνίδης, Product Marketing & Innovation Manager, Vodafone Business. Παρουσιάζοντας παραδείγματα ο κ. Συμεωνίδης στάθηκε στη αξιοποίησής της στην περίθαλψη και στην ιατρική παρακολούθηση στο σπίτι, στην εγχείρηση εξ αποστάσεως, ενώ παρουσίασε το πρόγραμμα remote heath care για τους κατοίκους νησιών

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν το μεσημέρι με το PANEL ΙI που είχε θέμα «Καινοτόμες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της covid-19».

Ανοίγοντας την συζήτηση, και αναφερόμενος στον θεραπευτικό αλγόριθμο, ο Χαράλαμπος Α. Γώγος, Καθηγητής Παθολογίας και Διευθυντής Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Metropolitan General, σημείωσε ότι η φαρμακευτική αντιμετώπιση μεταβάλλεται συνεπώς ανάλογα με την αποκτώμενη γνώση και εμπειρία. Ο ίδιος τάχθηκε υπερ της έγκαιρης χορήγησης αντιικών από το στόμα κατά το πρότυπο της γρίπης, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον οι νοσηλείες ευπαθών ατόμων και οι μεταλλάξεις στον γενικό πληθυσμό.

Από την πλευρά του ο Ιωάννης Μπολέτης, καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕKΠΑ, Διευθυντής Kλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ «Λαϊκό» και Πρόεδρος ΔΣ Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι μεταμοσχευμένοι ίσως να ευνοηθούν από την χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων γιατί δεν ανταποκρίθηκε ο οργανισμός ούτε στη τρίτη ούτε στη τέταρτη δόση, ενώ η κυτταρική ανοσία σε έλεγχο με δυο μεθόδους φαίνεται ότι ακολουθεί την χημική.

Από την δική του οπτική, ο παθολόγος Γεώργιος Παππάς σημείωσε ότι χρειαζόμαστε μια ΠΦΥ να λειτουργεί ως «ανάχωμα» απέναντι στο φορτίο των νοσοκομείων. Η λειτουργία της έχει μεγαλύτερη σημασία στην διάγνωση καθώς δεν έχουμε ερευνήσει πόσο καλά λειτουργούν τα τεστ, πόσα ψευδή κυκλοφορούν και ποσά τεστ τελικά δηλώνονται, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος θεωρεί εσφαλμένα ότι τελείωσε η πανδημία και δεν δείχνει την δέουσα σημασία.

Οι κύριες εργασίες του συνεδρίου, έκλεισαν με μια πιο χαλαρή νότα: με ένα Fireside Chat με τίτλο «10 χρόνια PhB Magazine», στο οποίο οι κ.κ. Ιωάννης Π. Τριανταφύλλου, Director of Marketing, ethosGROUP, και Αιμίλιος Νεγκής, Δημοσιογράφος, Διευθυντής Σύνταξης, Pharma & Health Business, virus.com.gr, συζήτησαν για την προηγούμενη και τις επόμενες δεκαετίες του Pharma & Health Magazine, μίας από τις σημαντικές εκδόσεις της ethosMEDIA.

Στο πλαίσιο του 6th Health Innovation Conference, μετά το τέλος των εργασιών της ολομέλειας του, πραγματοποιήθηκε Κλειστή Συνάντηση Εργασίας με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και εκπροσώπων φορέων του χώρου της υγείας και του φαρμάκου αλλά και εκπροσώπων εταιρειών του κλάδου, με θέμα: “Ψηφιακή Υγεία – Διαχείριση Δεδομένων Υγείας”.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την ethosEVENTS, τον ενημερωτικό ιστότοπο υγείας, virus.com.gr και το περιοδικό πολιτικής της υγείας, Pharma & Health Business. Οι εργασίες του μεταδόθηκαν ψηφιακά αξιοποιώντας τις τεχνολογικές καινοτομίες και δυνατότητες του LiveOn Expo Complex, του σύγχρονου τρισδιάστατου συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου της LiveOn.

