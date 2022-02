CEO FOR ONE MONTH: Για 9η χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Ομίλου Adecco

71 εκατομμύρια νέοι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι άνεργοι, αλλά την ίδια στιγμή το 40% των εργοδοτών παγκοσμίως δηλώνουν πως δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλους υποψηφίους για να καλύψουν τις θέσεις εργασίας στις εταιρείες τους καθώς υπάρχει έλλειμμα δεξιοτήτων. Η έλλειψη εμπειρίας αναφέρεται ως ένα από τα βασικότερα προβλήματα.

Το πρόγραμμα CEO for One Month αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για υποψηφίους με μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία να γνωρίσουν τον κόσμο της εργασίας μέσα από τα μάτια των ηγετικών στελεχών του Ομίλου Adecco.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο στις χώρες όπου ο Όμιλος έχει παρουσία. Ο ταλαντούχος υποψήφιος που θα ξεχωρίσει από τη διαδικασία επιλογής που θα διεξαχθεί σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, θα εργαστεί δίπλα στα ηγετικά στελέχη του Cluster αυτών των χωρών ως ‘ CEO for One Month ’ .

Από τους ταλαντούχους υποψηφίους που θα επιλεχθούν στις χώρες τους, θα αναδειχθεί στη συνέχεια εκείνος που θα αναλάβει τον ρόλο του ‘ Global CEO for One Month ’ και θα συνεργαστεί με τον Global CEO του Ομίλου Adecco, Alain Dehaze.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για το 2022 ξεκίνησαν στις 24 Ιανουαρίου.

Για 9η συνεχή χρονιά ο Όμιλος Adecco, παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, καλεί ταλαντούχους νέους χωρίς ή με μικρή εργασιακή εμπειρία να δηλώσουν συμμετοχή για το πρόγραμμα CEO for One Month και να διεκδικήσουν μία μοναδική ευκαιρία για εμπειρία εργασίας δίπλα στα ηγετικά στελέχη του Ομίλου. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει σε νέους υποψηφίους με λίγη ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία την ευκαιρία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους και τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα CEO for One Month θα τρέξει σε παγκόσμιο επίπεδο στις χώρες όπου ο Όμιλος Adecco έχει παρουσία. Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για να διεκδικήσουν τον ρόλο στο Cluster όπου ανήκει η χώρα διαμονής τους πλαισιώνοντας τον Cluster Head του Ομίλου Adecco και τα ηγετικά στελέχη της περιοχής αυτής για έναν μήνα. Για την Ελλάδα, υποψήφιοι και από τις 3 χώρες του Cluster Ελλάδας, Βουλγαρίας & Ρουμανίας θα αξιολογηθούν και ένας ταλαντούχος υποψήφιος θα ζήσει τη μοναδική αυτή εμπειρία δίπλα στον Vice President & Cluster Head Ελλάδας, Βουλγαρίας & Ρουμανίας του Ομίλου Adecco, κύριο Κωνσταντίνο Μυλωνά. Από όλους τους ταλαντούχους υποψηφίους που θα ξεχωρίσουν σε αυτό το πρώτο στάδιο, ένας θα επιλεγεί για να γίνει Global CEO for One Month, και να εργαστεί υπό την άμεση καθοδήγηση του CEO του Ομίλου Adecco, Alain Dehaze.

Σχολιάζοντας το πρόγραμμα, o Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Vice President & Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ του Ομίλου Adecco είναι μία μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τον κόσμο της εργασίας που είναι γεμάτος προκλήσεις. Δίνεται στους νέους που θα επιλεγούν η ευκαιρία να δουν εκ των έσω πώς διοικείται με επιτυχία ένας πολυεθνικός οργανισμός και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις μέσα από τη συνεργασία τους με τους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου. Πρόκειται για μια αξέχαστη εμπειρία-σταθμό για τους νέους που κάνουν τώρα τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα, δίνοντάς τους την ευκαιρία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους».

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος ‘CEO for One Month’. Στη συνέχεια, θα περάσουν από μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή εκείνου που θα αναλάβει τον ρόλο του CEO for One Month στο Cluster Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας. Η θέση είναι έμμισθη με σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης του υποψηφίου που θα επιλεχθεί. Οι επιλεγμένοι ‘CEOs for One Month’, ως μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου, λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση και έχουν ενδιαφέρουσες επαγγελματικές ευκαιρίες στον Όμιλο Adecco.

Σχετικά με το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’

Ο Όμιλος Adecco δημιούργησε το πρόγραμμα CEO for One Month ως μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και της έλλειψης δεξιοτήτων. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, ώστε να μπορέσουν να μπουν με τα απαραίτητα εφόδια στην αγορά εργασίας. Η έλλειψη εμπειρίας αναφέρεται ως ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ υποστηρίζει τους νέους ανθρώπους ώστε να αναπτύξουν την απασχολησιμότητά τους και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, μέσω του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχει.