Aυτή είναι η νέα Επιτροπή Επικοινωνίας του MDRT

Τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Επικοινωνίας Μελών του για την Ελλάδα και την περίοδο 2021-2022 ανακοίνωσε το MDRT (Membership Communications Committee – MCC, Million Dollar Round Table, Greece).

Πιο συγκεκριμένα στην ελληνική επιτροπή μετέχουν με αλφαβητική σειρά οι:

Ηλίας Αποστολόπουλος

15yrs MDRT Member, Life Member, Court of the Table, Company Chair, Interamerican

Ο Ηλίας έχει σπουδάσει Νοσηλευτική στο ΤΕΙ Αθηνών και ασκεί το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου 20 χρόνια. Το σύνθημά του είναι “Βρες το κίνητρό σου και αφέσου να σε οδηγήσει!”. Μέσα από τη σύνδεσή του με το MDRT έμαθε πώς να κάνει τα κίνητρά του να εξελίσσονται διαρκώς, ώστε με τη σειρά του και αυτός να αλλάζει και να αναπτύσσει όλα τα επίπεδα της ζωής του, κάτι που μοιράζεται εδώ και πολλά χρόνια με συναδέλφους που τον βλέπουν ως πρότυπο επαγγελματία.

Νικόλας Γογγάκης

1yr MDRT Member, Company Chair, MetLife

Ο Νικόλας φοίτησε στο τμήμα των Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ασκεί το επάγγελμα του συμβούλου οικονομικού προγραμματισμού τα τελευταία 11 χρόνια. Είναι Star Agent, Junior Unit Manager και μέλος Κ.Ε.Α. της MetLife τα τελευταία 5 χρόνια. Φίλοι και συνεργάτες τον χαρακτηρίζουν ως έναν αισιόδοξο και μεθοδικό άνθρωπο, ικανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και τις πιο απαιτητικές καταστάσεις, με χιούμορ και ψυχραιμία. Πιστεύει, πως η κουλτούρα και η ανιδιοτέλεια του MDRT, αποτελούν έμπνευση τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική εξέλιξη των μελών του, ενώ το μότο του είναι “Η αισιοδοξία αποτελεί επιλογή”.

Νίκος Δαμάλας

1yr MDRT Member, Company Chair, Εθνική Ασφαλιστική

Ο Νίκος σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης & ασκεί το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου τα τελευταία 11 χρόνια. Είναι Πιστοποιημένος Financial Planner με τους τίτλους Financial Planning SQF 3 & 4 από την EFICERT και βραβευμένος κορυφαίος ασφαλιστικός σύμβουλος ζωής από τη LIMRA INTERNATIONAL.

Η αγάπη του και η προσφορά για τον άνθρωπο τον κάνει κάθε μέρα να θέλει όλο και περισσότερο να βοηθήσει πραγματικά μέσω της συμβουλευτικής του να χτιστεί ένας πιο ασφαλής χρηματοοικονομικά κόσμος.

Το MDRT, αποτελεί για τον Νίκο σημείο αναφοράς όπου η ομαδικότητα & η αμοιβαία προσφορά γνώσεων και ιδεών σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να πάει πολλά επίπεδα παραπάνω τόσο εμάς όσο και τους ίδιους τους πελάτες μας. Άλλωστε στη ζωή, πολλοί άνθρωποι ξέρουν τι να κάνουν, αλλά τελικά λίγοι κάνουν αυτό που ξέρουν. Το να ξέρουμε δεν είναι αρκετό. Πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, “εμείς στο MDRT το κάνουμε!”.

Λουκάς Δαρζέντας

2yrs MDRT member, Company Chair, Mega Brokers

Ο Λουκάς έχει BSc in Shipping & Transports (London Met. University) και MSc in Marine Policy & Marine insurance (Cardiff University). Επίσης, είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων Financial Planning SQF 3 & 4 από την EFICERT. Βρίσκεται στον ασφαλιστικό χώρο από το 2013, ενώ από τα πρώτα του βήματα γνώριζε ότι ήθελε να είναι μέλος του MDRT. Ως μέλος, έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει απόψεις και ιδέες με κορυφαίους συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Έτσι, μπορεί συνεχώς να εξελίσσεται και να βελτιώνεται, με αποτέλεσμα να επικοινωνεί και να συμβουλεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τους πελάτες του. Τέλος, πιστεύει ότι “με τη χρήση της τεχνολογίας εξελίσσεται η ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας, όπου και αν εκείνοι βρίσκονται”, κάτι που του επιτρέπει να υιοθετεί σύγχρονα εργαλεία δουλειάς και να προσαρμόζεται με ευχέρεια στις τάσεις της εκάστοτε εποχής.

Σοφία Ζερβουδάκη

12yrs MDRT Member, Life Member, Country Chair, Ελλάδα

Η Σοφία είναι ασφαλιστής εδώ και 21 έτη, καριέρα που ανακάλυψε τυχαία, αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, όπου σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες.

Είναι μέλος των HFPA (Hellenic Financial Planners Association), κατέχοντας τις Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Insurance Intermediary SQF 3 & 4 της EFICERT, κατακτώντας έτσι τον διεθνή τίτλο CFA (Certified Financial Advisor). Έχει συμμετάσχει σε 12 διεθνή συνέδρια του MDRT, ενώ σε 3 από αυτά είχε την τιμή να είναι ομιλήτρια: το 2017, στο Orlando της Florida, το 2019, στο Miami της Florida & στο Virtual Meeting του 2021. Εδώ και 9 έτη είναι μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας του οργανισμού στην Ελλάδα, εκτελώντας χρέη προέδρου της χώρας από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ως ασφαλιστής και ως μέντορας & manager ασφαλιστών για πάνω από 14 έτη, μέσα από το MDRT έχει διαμορφώσει μια ολόκληρη φιλοσοφία και στάση ζωής που λέει “Για να είσαι ένας σωστός, αποτελεσματικός, ικανός, χαρούμενος άνθρωπος θα πρέπει να επενδύσεις σε τρία επίπεδα: σε σένα ως άτομο, την επαγγελματική σου ζωή και την κοινωνία στην οποία ανήκεις”. Γι’ αυτόν άλλωστε τον λόγο συμμετέχει μεταξύ άλλων ως μέντορας στη δράση των 100mentors με στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών παγκοσμίως ώστε να μη διστάσουν να γίνουν οι αρχιτέκτονες του δικού τους μέλλοντος.

Άννα Νιολάκη

1yr MDRT Member, Local Chair, Αττική

Η Άννα έχει σπουδάσει Marketing & Διαφήμιση στο ΑΤΕΙ Αθηνών και Life & Business Coaching στο ICPS (College for Humanistic Sciences). Ασκεί το επάγγελμα του συμβούλου 7 έτη και τον τελευταίο χρόνο ανήκει στο Κ.Ε.Α. (Κύκλος Επιτυχημένων Ασφαλιστών) της MetLife. Το κλειδί της επιτυχίας της πιστεύει ότι βρίσκεται στην εν-συναίσθηση στο “να μπορείς να δεις και να νοιώσεις με τα μάτια του άλλου”.

Αυτό που την ενθουσίασε στο MDRT είναι ότι το να γίνει κάποιος εξαιρετικός σε αυτό που κάνει, ξεκινάει μέσα από τον ίδιο του τον εαυτό και ενισχύεται μέσα από τη συνεχή εξέλιξη, κάτι το οποίο πρεσβεύουν όλα τα μέλη του οργανισμού. Μέσα από το MDRT και όντας ασφαλιστική σύμβουλος δεύτερης γενιάς επιθυμεί να οδηγήσει τους επαγγελματίες του χώρου να γίνουν πετυχημένοι άνθρωποι και επαγγελματίες!

Ιωάννης Παναγόπουλος

5yrs MDRT Member, Top of the Table, Region Chair, Βόρεια Ελλάδα

Ο Γιάννης έχει Bachelor of Arts in Financial Planning-Insurance & Investments (Middlesex University) και βρίσκεται στον χρηματοασφαλιστικό χώρο από το 1993. Πιστεύει ότι “μόνο εσύ μπορείς, αλλά δεν μπορείς μόνος…”, γι’ αυτό άλλωστε εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες συνδέεται με πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και μετέχει ενεργά σε αντίστοιχους συνδέσμους επαγγελματιών. Ο λόγος που ήρθε αρχικά σε επαφή με το MDRT και στη συνέχεια εμπνεύστηκε να γίνει ενεργό μέλος του οργανισμού είναι η συνέχεια του παραπάνω σκεπτικού “ … Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα!”

Θωμάς Πουρλίδας

1yr MDRT Member, Local Chair, Θεσσαλονίκη

Ο Θωμάς εργάζεται ως ασφαλιστικός σύμβουλος 16 χρόνια. Κατ’ εκείνον, το σημαντικό είναι να είσαι “Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου κάθε ημέρα. Αυτό που κάνεις καθημερινά καθορίζει αυτό που θα σου συμβεί στο μέλλον”, καθώς πιστεύει πως η αριστεία είναι αποτέλεσμα μικρών καθημερινών βελτιώσεων σε βάθος χρόνου. Για τον Θωμά, το MDRT είναι ένας οδηγός επιτυχίας, που μπορεί να αλλάξει τη νοοτροπία σου, τον τρόπο που σκέφτεσαι και να σου δώσει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσεις την εμπειρία της ζωής σου, χτίζοντας σε γερά θεμέλια και αξίες.

Στον ελεύθερο του χρόνο, ασχολείται με το ορεινό τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Είναι ο μοναδικός αθλητής που έχει ολοκληρώσει στον Όλυμπο διαδρομή 350km σε 127 ώρες. Έχει αγωνιστεί στους πιο απαιτητικούς ορεινούς αγώνες υπεραποστάσεων άνω των 100km στην Ελλάδα, καθώς και σε αγώνες σε Ωκεανία, Ασία & Ευρώπη με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της Μονάδας ΕΛΠΙΔΑ.

Μέη Σωτοπούλου

3yrs MDRT Member, Company Chair, Απόλλων

Η Μέη Σωτοπούλου είναι ασφαλιστικός σύμβουλος από το 1994 και συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων από το 2015, με εξειδίκευση στις επενδύσεις δημιουργίας κεφαλαίων, τον σχεδιασμό και την κάλυψη αναγκών φυσικών προσώπων & επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές.

Αγαπά να εμπνέει, να παρακινεί και να βοηθά τους πελάτες της να δημιουργούν τη ζωή που επιθυμούν, κάνοντας πράξεις τα όνειρά τους.

Πιστεύει ότι “τα μεγαλύτερα επιτεύγματα πετυχαίνονται από ανθρώπους που έχουν όραμα, έχουν πάθος για τη ζωή και αγαπούν πραγματικά τον άνθρωπο”, εστιάζοντας αποτελεσματικά στη συνεχή εξέλιξη μέσα από τη γνώση και την εφαρμογή της γνώσης. Το ΜDRT είναι για εκείνη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, που τη βοηθά να εξελίσσεται, να αναπτύσσει τις δεξιότητές της, μα πάνω από όλα να μοιράζεται με εξίσου πετυχημένους ανθρώπους το ίδιο όραμα, τους ίδιους στόχους, τις ίδιες αρχές και αξίες για την ζωή, που κέντρο έχουν τον άνθρωπο και την ευημερία του.

Κατερίνα Χαραλαμπίδου

3yrs MDRT Member, Region Chair, Νότια Ελλάδα

Η Κατερίνα έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει την άδεια του ασφαλιστικού συμβούλου από το 1997. Δεύτερης γενιάς ασφαλιστής & CEO στη wedo.insure πιστεύει ότι “το να νοιάζεσαι πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο”. Ως ασφαλιστικός σύμβουλος, στόχος της είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στους πελάτες της όντας ένας πολύτιμος σύμμαχος και συνοδοιπόρος. Στο MDRT βρήκε με τη σειρά της τους δικούς της συνοδοιπόρους με τους οποίους μοιράζεται την ίδια αποστολή: να διαχειρίζονται τις ανησυχίες των πελατών τους και να προστατεύουν τα όνειρά τους.

Η πρόεδρος της MCC, Σοφία Ζερβουδάκη σημειώνει ότι “στόχος μας φέτος είναι αυτή η ομάδα των 51 ανθρώπων να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Να γίνει σε όλους ξεκάθαρο το τι σημαίνει να είσαι MDRT. Να έρθουν κοντά μας επαγγελματίες που αναζητούν τρόπους να πάνε τη δουλειά τους στο επόμενο επίπεδο. Και που δε φοβούνται να ονειρευτούν, να οραματιστούν και να κυνηγήσουν με πάθος αυτά που λαχταρούν, επιδεικνύοντας πάντα σεβασμό στις αρχές και τις αξίες τους.

Ας μην ξεχνάμε, ότι έχουμε την τύχη να κάνουμε μια δουλειά που μέσα από την πανδημία & όλες δυστυχώς τις καταστροφές, ενδυναμώθηκε περισσότερο από ποτέ, οπότε το νόημα της αποστολής και του έργου μας ως επαγγελματίες αυτόματα αποκτά μια άλλη, πολύ πιο ουσιώδη διάσταση.

Η ομάδα μας, εμείς οι 10 άνθρωποι, δεσμευόμαστε ότι θα δουλέψουμε εθελοντικά με πολύ μεράκι ώστε να τροφοδοτήσουμε με ιδέες, να προκαλέσουμε ενδιαφέρον, να παρακινήσουμε, να προσφέρουμε υπεραξία και εν τέλει να δώσουμε πίσω κάτι από αυτά που έχουμε πάρει από το MDRT, καθώς για εμάς Sharing means Growing”.

Σοφία Ζερβουδάκη, Country Chair, Ελλάδα: sofia.zervoudaki@icloud.com

Ιωάννης Παναγόπουλος, Region Chair, Βόρεια Ελλάδα : chrismos.ike@gmail.com

Κατερίνα Χαραλαμπίδου, Region Chair, Νότια Ελλάδα: katerina@wedo.insure

Θωμάς Πουρλίδας, Local Chair, Θεσσαλονίκη: pourlidas3@gmail.com

Άννα Νιολάκη, Local Chair, Αττική: niolaki.metlife@gmail.com

Ηλίας Αποστολόπουλος, Company Chair, Interamerican: elias.apostolopoulos@gmail.com

Νικόλας Γογγάκης, Company Chair, MetLife: nikosgongakis@gmail.com

Νίκος Δαμάλας, Company Chair, Εθνική Ασφαλιστική: nikolaos.damalas@gmail.com

Λουκάς Δαρζέντας, Company Chair, Mega Brokers: luke.darzentas@gmail.com

Μέη Σωτοπούλου, Company Chair, Απόλλων Insurance: mey@asfaleies.gr

Ο Οργανισμός Million Dollar Round Table (MDRT)- The Premier Association of Financial Professionals®- ιδρύθηκε το 1927 και είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη ένωση περισσοτέρων από 72.000 κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα των ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από περισσότερες από 500 εταιρείες σε 70 έθνη και περιοχές.

Τα μέλη του MDRT επιδεικνύουν εξαιρετικές επαγγελματικές γνώσεις, αυστηρή δεοντολογική συμπεριφορά και άριστη εξυπηρέτηση πελατών.

Η εγγραφή στο MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως το απόλυτο επίπεδο αριστείας στον τομέα των ασφαλειών ζωής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για έναν επαγγελματία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mdrt.org και ακολουθήστε το MDRT στα Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram).