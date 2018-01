Η AXA εύχεται, μέσω βίντεο, στους πελάτες της αλλά και σε όλο τον κόσμο μία καλή χρονιά.

Δείτε το εορταστικό βίντεο:

Our first and main wish for this year is all together to empower people to live a better life, είναι το μότο των ευχών της…