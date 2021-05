Γ. Καντώρος: «Η ψηφιακή εποχή ζητάει νέα αντίληψη για την εργασία»

Την αλλαγή του τρόπου εργασίας, ως βάση για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, ανέδειξε στο DELPHI ECONOMIC FORUM ο Γιάννης Καντώρος. Ο επικεφαλής της INTERAMERICAN, συμμετέχοντας σε πάνελ για την ασφάλιση στην εποχή μας, με θέμα «Digital transformation and the future of work in the post Covid era», μίλησε για την αναγκαιότητα του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, όπου η ψηφιακή τεχνολογία και μια ανατρεπτική οργάνωση και λειτουργία οδηγούν σε μια νέα αντίληψη για την εργασία στο μέλλον.

Αυτές οι πρακτικές μετασχηματισμού, όπως είπε ο κ. Καντώρος, έχουν ήδη δρομολογηθεί στην INTERAMERICAN, ενώ αναγνώρισε ότι στην επιτάχυνση αυτής της μετάβασης συνέβαλαν καθοριστικά οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας. «Προφανώς, δεν είναι φυσιολογικό να δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας από τα σπίτια τους πέντε ημέρες την εβδομάδα. Όμως, κατά την πανδημία ανακαλύψαμε, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές, ότι αρκετά μπορούν να γίνονται πιο γρήγορα, πιο φθηνά και -γιατί όχι- πιο ευχάριστα από το σπίτι. Μελλοντικά, στον τομέα της εργασίας θα οδηγηθούμε σε ένα υβριδικό, μεικτό μοντέλο» επεσήμανε, τονίζοντας ότι η INTERAMERICAN προχωρεί αποφασιστικά σε αναθεώρηση οργάνωσης της εργασίας.

Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, το νέο μοντέλο αλλάζει σταδιακά την ιεραρχική δομή της παραδοσιακής διοικητικής πυραμίδας και πηγαίνει σε ένα οριζόντιο επίπεδο όπου οι άνθρωποι δουλεύουν σε ομάδες, με πολύ πιο φυσικό τρόπο και με μεγάλη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων. Η λειτουργική προσαρμογή ισχύει και στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στο πλαίσιο απασχόλησης, όπως π.χ. στο ωράριο ή στην εμβόλιμη διευθέτηση προσωπικών και οικογενειακών θεμάτων. «Η σύγχρονη ψηφιακή οικονομία απαιτεί ανάλογα εργασιακά σχήματα, που κάνουν την εργασία πιο αποδοτική και πιο ευχάριστη για όλους. Οι έννοιες κλειδιά είναι η ευελιξία, η εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο και βέβαια, η συνεχής επένδυση από την εταιρεία στην εκπαίδευσή του» υπογράμμισε.

Ο Γιάννης Καντώρος αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλήσεις του τομέα της υγείας -ασφαλιστικά και σε υπηρεσίες- που ανέδειξε η πανδημία και στα θέματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κατά τα επόμενα χρόνια. «Είναι το δημογραφικό, καθώς θα πρέπει να υποστηρίξουμε συνταξιοδοτικά και με υπηρεσίες υγείας ανθρώπους που θα ζουν περισσότερο, ώστε να έχουν πιο ποιοτικά χρόνια ζωής. Το δεύτερο είναι η τεχνολογική πρόοδος στην υγεία, με καλύτερες ιατρικές θεραπείες αλλά και ακριβότερες, με συνέπεια να αυξηθεί επιθετικά το κόστος για την αντιμετώπιση χρονίων ασθενειών. Τέλος, στην Ελλάδα έχουμε ένα πολυδιασπασμένο σύστημα, όπου ο δημόσιος τομέας δουλεύει παράλληλα με τον ιδιωτικό, με πολύ λίγα σημεία επαφής και συνέργειες» παρατήρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, συμπληρώνοντας ότι το σύστημα υγείας θα πρέπει να ξανασχεδιαστεί όχι γύρω από τα νοσοκομεία -όπως λειτουργεί έως σήμερα- αλλά γύρω από τον ασθενή.

Στο πάνελ των συνομιλητών για τη σύγχρονη ασφάλιση, που συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου, τοποθετήθηκε και ο Μιλτιάδης Νεκτάριος, ομότιμος καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN, με τον τρόπο εργασίας και το νέο επιχειρηματικό μοντέλο στο επίκεντρο, οργανώνει την Τρίτη 18 Μαΐου διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Στο vimeo της INTERAMERICAN https://player.vimeo.com/video/547941414 η συζήτηση όπως αναπτύχθηκε στο πάνελ.