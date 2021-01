Πανδημία: Kαταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Στην ψηφιακή μετάβαση συνέβαλε στην πανδημία του νέου κορονοϊού, ενώ ως σωσίβιο για την παγκόσμια οικονομία και κοινωνία λειτούργησε η ψηφιακή τεχνολογία. Με τα δεδομένα αυτά εκτιμάται ότι το ψηφιακό οικοσύστημα μπορεί να παράξει έως το 2025 έσοδα άνω των 60 τρισ. δολάρια, δηλαδή το 30% των συνολικών παγκόσμιων εσόδων.

Λόγω της πανδημίας επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ψηφιοποίησης τόσο στον Κρατικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με ειδικό report του Παγκόσμιου Συνδέσμου Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογίας (WITSA) με τίτλο “The Impact and Contributions of ICT During a Time of Global Crisis: Embracing Digital Technology in the New Normal”.

«Η βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να υποστηρίξει την ευημερία της κοινωνίας, να οδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη και να προωθήσει την καινοτομία, εισάγοντας τον κόσμο σε ένα νέο ψηφιακό μέλλον», τόνισε ο πρόεδρος του WITSA και Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Γιάννης Σύρρος.

Ψηφιακή απάντηση στην κρίση

Από τα στοιχεία του WITSA προκύπτει ένα πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας διαταραχές στην προσφορά και τη ζήτηση, υπονομεύοντας το διεθνές εμπόριο, ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες τάσεις προστατευτισμού και εθνικισμού.

Ψηφιακή απάντηση δόθηκε στις προκλήσεις της πανδημίας:

τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου ,

, αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων ,

, προσφορά διευρυμένων υπηρεσιών data με ελάχιστο ή καθόλου κόστος,

με ελάχιστο ή καθόλου κόστος, μείωση ή η κατάργηση του κόστους online συναλλαγών ,

, μείωση κόστους στις ψηφιακές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού,

και μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού, βελτίωση των υπηρεσιών παράδοσης ,

, χρήση ψηφιακών εργαλείων για τον έλεγχο της διασποράς του ιού,

για τον έλεγχο της διασποράς του ιού, προώθηση υπηρεσιών e-health.

