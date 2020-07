FILE PHOTO: 50 and 20 Euro banknotes are displayed in this picture illustration taken November 14, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File Photo

Aυξήθηκαν τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις στην Ευρωζώνη-Μειωμένος ο ρυθμός Μικρή επιβράδυνση σημείωσε ο δανεισμός των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης τον Ιούνιο σε σχέση με το πολύ υψηλό ποσοστό αύξησης του Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις υποχώρησε στο 7,1% από 7,3%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε σταθερός στο 3%. Η προσφορά χρήματος με ευρεία έννοια Μ3 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 9,2% τον Ιούνιο έναντι 8,9% τον Μάιο, ενώ η προσφορά χρήματος με στενή έννοια, που αποτελείται από τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις μίας ημέρας, αυξήθηκε 12,6% από 12,5% τον Μάιο. δανεισμός επιχειρήσεις