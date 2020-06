Ι. Βασιλάτος, Μ. Τζωρτζωρής, Θ. Αγγελόπουλος στο εξειδικευμένο webcast της KPMG για την ιδιωτική ασφάλιση

Η πανδημία του κορωνοϊού έπληξε το επιχειρείν στο σύνολό του· ειδικότερα όμως για τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, ο COVID-19 έφερε αντιμέτωπους τους οργανισμούς με αυξημένο όγκο αιτημάτων προς αποζημίωση και άνοιξε πολλαπλά μέτωπα στα πεδία των operations, των λογιστικών καταστάσεων και της διαχείρισης κινδύνων. Την ίδια στιγμή, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται και αυτές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και βελτιστοποίηση της εμπειρίας πελάτη.

Webcast#9: The COVID-19 effect on the transformation of insurance industry

H KPMG συνεχίζει την επιτυχημένη πρωτοβουλία ενημέρωσης του κοινού για τον επιχειρησιακό αντίκτυπο του κορωνοϊού, και πραγματοποιεί την Πέμπτη το 9ο live video webcast.

Το 9ο live video webcast της KPMG έχει και αυτό κλαδικό προσανατολισμό και παρέχει μια σφαιρική ανάλυση των ζητημάτων που καλείται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην post COVID-19 εποχή.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, κατόπιν εγγραφής σε αυτό το link

Κύρια Συμπεράσματα Ετήσιας Έκθεσης της KPMG για την Ιδιωτική Ασφάλιση

Παρουσίαση και εισαγωγή στο webcast:

Φίλιππος Κάσσος

Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες,

KPMG στην Ελλάδα

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Ιωάννης Βασιλάτος

General Manager – Digital Transformation Officer,

Eurolife

Εμπειρία ασφαλιστικού πελάτη στο post COVID-19 ψηφιοποιημένο περιβάλλον

Σωτήρης Παπαντωνόπουλος

Ιδρυτής και CEO,

insurancemarket.gr

COVID-19 & IFRS 17: Where do we stand now

Mary H. Trussell

Global Lead Partner for Insurance Accounting Change,

KPMG International

Δεν είναι η Πανδημία ο μοναδικός καταστροφικός κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε…

Μιχάλης Τζωρτζωρής

Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Η επίδραση της πανδημίας στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις

Θάνος Αγγελόπουλος

Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων & Αναλογιστικής,

Υδρόγειος Ασφαλιστική

Ποιες νέες προκλήσεις δημιούργησε η πανδημία στη διαχείριση κινδύνων στον τομέα ιδιωτικής ασφάλισης;

Γιώργος Ραουνάς

Γενικός Διευθυντής – Επικεφαλής Τομέα Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης,

KPMG στην Ελλάδα

*Κατά σειρά εμφάνισης