ΠΣΣΑΣ-GAMA Hellas: Συνέδριο για την αγορά, με βράβευση του Δ. Γαβαλάκη

Παρουσία εκατοντάδων συνέδρων από Ελλάδα και Κύπρο, εταιρειών, ασφαλιστικών ομίλων και επίσημων-εκλεκτών προσκεκλημένων πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το εκπαιδευτικό συνέδριο με τίτλο “ACT – Move your team to the next level” με επίκεντρο τις νέες τάσεις και προκλήσεις στην Ασφαλιστική αγορά.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον ΠΣΣΑΣ σε συνεργασία με την GAMA Hellas.

Βασικοί ομιλητές του συνεδρίου ήταν:

– η κα Bonnie Godsman, Chief Executive Officer, GAMA International

– ο κ. Joe Jordan, Inspirational speaker and behavioral finance expert, is the author of the award-winning book “Living a Life of Significance” (Acanthus Publishing, 2013)

– ο κ. Athan Vorilas, CLU, CMFC, CLTC, President / Managing Partner of Lighthouse Financial Network, LLC

– ο κ. Gary Schwartz, CLU, ChFC, CRPC, Senior Vice President Advisor Growth & Development, North Star Resource Group.

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα “Building a Future Facing Financial Practice”, από τον κ. Gary Schwartz.

Το συνέδριο είναι το 6ο κατά σειρά το οποίο πραγματοποιείται με βασικούς ομιλητές από την GAMA International και το 4ο από την ίδρυση της GAMA Hellas.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου χαιρέτισε το Συνέδριο αναδεικνύοντας την δυναμική και την ενότητα που αναπτύσσει ο επαγγελματικός κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η βράβευση του κ. Γαβαλάκη

Ο κ. Δημήτρης Γαβαλάκης τιμήθηκε για την διαχρονική παρουσία του στα κοινά και την αποτελεσματική δράση του υπέρ της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Παρακολουθήστε βίντεο για την συνεισφορά του Δ. Γαβαλάκη στον ΠΣΣΑΣ ως πρόεδρος (2011-2017) που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της βράβευσής του από τον πρόεδρο του ΠΣΣΑΣ στα πλαίσια του συνεδρίου ΠΣΣΑΣ GAMA 2018.

Ο Δημήτρης Γαβαλάκης, μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ) και Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ανέλαβε επικεφαλής της νέας Επιτροπής Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του ΕΕΑ.