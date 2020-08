Ηellas Direct: Διακοπές χωρίς… fails στο εξοχικό σου

Το φετινό καλοκαίρι μας βρήκε λίγο… πώς να το πούμε, μουδιασμένους. Η πανδημία και η καραντίνα σαφώς συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την αμηχανία που με τις πρώτες ζεστές, καλοκαιρινές ημέρες μας έπιασε να αναρωτιόμαστε “και οι διακοπές;” Τις ονειρευόμαστε από αρχές Σεπτέμβρη. Φέτος μπορεί να είναι λίγο πιο παράξενο το γενικότερο κλίμα, αλλά δεν είναι ανάγκη να απελπιζόμαστε.

Μέχρι τη “μεγάλη έξοδο” μπορούμε να επισκεφτούμε τα εξοχικά μας (ή των φίλων)! Αυτά τα σπίτια στην ελληνική επαρχία συνήθως, που είτε είναι τα πατρικά των οικογενειών είτε η επιλογή μας να τα αγοράσουμε – χτίσουμε εκεί. Το εξοχικό είναι συνυφασμένο με ώρες ξεγνοιασιάς, χαλάρωσης, οικογενειακής και φιλικής οικειότητας. Και ειδικά το καλοκαιρινό εξοχικό, με τα μαγευτικά τριήμερα ή και τις κύριες διακοπές μας. Γι’ αυτό κι εμείς σκεφτήκαμε το ‘starter pack εξοχικού’, ή στη γλώσσα της Hellas Direct το ‘Essential Program’ του. Προφανώς δε θα αναφέρουμε τα είδη υγιεινής, τις κουβέρτες και τα σεντόνια. Θα σου πούμε για πιο ενδιαφέροντα πραγματάκια που θα χρειαστείς. Τσέκαρε λοιπόν!

Σ-ί-τ-ε-ς

Σίτες φίλες και φίλοι. Έξυπνες και μη, είναι αναγκαίες. Καλοκαιράκι οι άσπονδοι φίλοι μας τα έντομα κάνουν επιδρομές, και προτιμάνε τα μέρη που συχνάζουμε. Έχουμε κοινά γούστα. Ούτε τα κλειστά παράθυρα, ούτε τα κλειστά φώτα θα κάνουν διαφορά. Βάλε σίτα σε κάθε παράθυρο και μπαλκονόπορτα του σπιτιού και θα είσαι ήσυχος/η και άνετος/η να αερίζεις το σπίτι σου όποτε θες. Αν είσαι, όπως πολλοί από εμάς, γλυκοαίματος, you can thank us later.

Φαναράκια

Για τη βεράντα, την αυλή, ακόμη και για το μικρό μπαλκονάκι, την κάνουν τη δουλειά τους. Τα φαναράκια και ο φωτισμός τους αλλάζουν και ομορφαίνουν τον χώρο. Μόλις πιάσει το σούρουπο, ανάβεις τα κεράκια στα φαναράκια και ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα “όνειρο θερινής νυκτός”, που θα ‘λεγε κι ο William. Δε θα ταλαιπωρηθείς να τα βρεις, υπάρχουν παντού, σε όλα τα καταστήματα με είδη σπιτιού, αλλά αν είσαι άτομο που πιάνουν τα χέρια του, μπορείς να τα φτιάξεις μόνος/η, υπάρχουν πολλές οδηγίες online!

Επιτραπέζια παιχνίδια

Μα γίνεται να πας στο εξοχικό χωρίς επιτραπέζια; Ειδικά όταν πας με παρέα, χρειάζεται αυτό το βασικό όπλο στη φαρέτρα σου. Και από επιλογές, έχεις εκατοντάδες: από τα κλασικά χαρτιά, uno, Μοnopoli και Trivial, στα πιο σύγχρονα επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής και φαντασίας όπως αυτά της Κaissa. Μα, κάνε το εικόνα: απογευματάκι, γλυκιά δροσούλα στην αυλή, κρύες μπύρες στο τραπέζι, η φύση γύρω σας σε απόλυτη γαλήνη… και εσύ και οι φίλοι σου να σκοτώνεστε για το ποιος θα εξαγοράσει την Πανεπιστημίου, ένα όνειρο!

Μπαταρίες και φορτιστές

Αυτά κι αν είναι basic. Κινητά, laptops, tablets και οοο,τι άλλο θέλει φόρτιση χρειάζεται guess what… φορτιστή! Σε παρακαλούμε, μην τους ξεχάσεις. Όπως επίσης και μπαταρίες! Για το τηλεκοντρόλ (κατά κόσμο “κομπιούτερ”), για τον φακό, για το φορητό ανεμιστηράκι, για όλα αυτά τα gadgets που συνήθως οι μπαμπάδες χρησιμοποιούν, και για να αποφύγεις κάθε γκρίνια λόγω έλλειψης μπαταριών. Κανείς δε θέλει γκρίνια στις διακοπές του.

Ψησταριά

Εντάξει, οι περισσότεροι την έχουν ενσωματωμένη κάπου στον χώρο της αυλής/βεράντας. Αλλά σε περίπτωση που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, θα σου συνιστούσαμε να προμηθευτείς μία. Είναι εξαιρετική η αίσθηση να ψήνεις το ψαράκι που το ‘χεις πιάσει φρέσκο φρέσκο λίγες ώρες πριν, κι ακόμα πιο εξαιρετική η αίσθηση του να το τρως και να λιώνει το στόμα σου (θεέ μου βόηθα με). Το ίδιο ισχύει και για τα κρεατικά, και για τα λαχανικά, και τέλος πάντων οτιδήποτε ψήνεται στη σχάρα. Κι αν έχεις την ψησταριά, απλά θυμήσου να πάρεις κάρβουνα και προσάναμα! Μην τρέχεις τελευταία στιγμή, κρίμα θα είναι.

Έλεγχος αυτοκινήτου/ μηχανής/ τροχόσπιτου

Άλλο ένα βασικό to do γενικά των διακοπών σου φέτος είναι να ελέγξεις καλά το μεταφορικό σου μέσο πριν το βάλεις μπρος για ένα πολύωρο ταξίδι. Πήγαινε στον μηχανικό σου και ζήτα του να του ρίξει μία ματιά σε περίπτωση που χρειάζεται κάποια αλλαγή/ ή κάνε το και μόνος/η σου. Πώς; Θα σε φτιάξουμε εμείς, δες εδώ!

Ασφάλεια σπιτιού

Μάντεψε, τη χρειάζεσαι και για το εξοχικό! Κι ας το επισκέπτεσαι αναλογικά λιγότερες μέρες από το κανονικό σου σπίτι. Και ξέρουμε τι σκέφτεσαι “έλα μωρέ τι να πάθει, δεν έχω τίποτα πολύτιμο άλλωστε εκεί”. Μα δεν είναι μόνο η κλοπή το ζήτημα. Υπάρχουν τόσες καλύψεις που χρειάζεται να έχει το εξοχικό: από φυσικά φαινόμενα μέχρι την κάλυψη για ενδεχόμενο (φτου φτου) σεισμών, θέλεις να είσαι καλυμμένος/η. Κι αν αναρωτιέσαι “και ποιός ασφαλίζει το σπίτι του σήμερα;” πέρσι μόνο, περίπου 1,3 εκατ. συμβόλαια κατοικίας εκδόθηκαν εντός του 2019 και δηλώθηκαν περίπου 22.000 ζημιές. Άρα και κόσμος υπάρχει που κάνει ασφάλεια κατοικίας, αλλά κυρίως υπάρχει και λόγος! Βέβαια, αν τώρα σου μπήκε στο μυαλό η ιδέα, μπορείς κάλλιστα να πάρεις μία προσφορά για όποια κατοικία σου θες εδώ! Και για σένα που έχεις ήδη ασφαλισμένο το αμάξι σου σε εμάς… σου προσφέρουμε 20% έκπτωση στο πρώτο συμβόλαιο ασφάλειας του σπιτιού σου, για ξέγνοιαστες διακοπές με το κεφάλι σου ήσυχο!

Πηγή: Hellas Direct