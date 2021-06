Εκτός λειτουργίας ιστοσελίδες μεγάλων ειδησεογραφικών ΜΜΕ, της βρετανικής κυβέρνησης και του Λευκού Οίκου

Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC έχουν τεθεί σήμερα εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους.

Εκτός λειτουργίας οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, της βρετανικής κυβέρνησης και του Λευκού Οίκου λόγω προβλήματος στην εταιρεία cloud computing Fastly

Πολλοί ιστότοποι σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους ειδησεογραφικοί και κυβερνητικοί, όπως ο ιστότοπος του Λευκοί Οίκου, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σήμερα το πρωί, περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, με κάποια μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι το πρόβλημα οφείλεται στην αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly.

Η εταιρεία τόνισε ότι το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και διορθώνεται.

Η Fastly ανακοίνωσε ότι ερευνά «τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην απόδοση με τις υπηρεσίες μας CDN», όπως αναφέρει στον ιστότοπό της. Ωστόσο κάποιες ιστοσελίδες είναι εκ νέου προσβάσιμες έπειτα από νέες προσπάθειες σύνδεσης.

Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, gov.uk, εμφάνιζε “Error 503 Service Unavailable” περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 της Δανίας επίσης ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο ιστότοπός του. Εξάλλου ιστότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί.

Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, αν και σύμφωνα με τον ιστότοπο Downdetector.com, περίπου 2.000 χρήστες της έχουν αναφέρει προβλήματα.

Εξάλλου και η πλατφόρμα Reddit είναι εκτός λειτουργίας, με σχεδόν 21.000 χρήστες του να αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ