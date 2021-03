Rage against the machines? Eλπίδες και φόβοι για ένα cyborg μέλλον

Η νέα έρευνα που πραγματοποίησε η Kaspersky αποκαλύπτει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν οι Ευρωπαίοι προς ένα μέλλον το οποίο θα μοιράζονται με ανθρώπους με τεχνολογικά επαυξημένες δυνατότητες– στο πλαίσιο της οικογένειας, στον χώρο εργασίας τους, ακόμα και στην προσωπική τους ζωή. Η μελέτη διαπιστώνει ότι η έλλειψη κατανόησης γύρω από την ανθρώπινη «επαύξηση» θα μπορούσε να εμποδίσει συναρπαστικές εξελίξεις.

Σχεδόν οι μισοί (46,5%) Ευρωπαίοι ενήλικες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ενισχύσουν –μέσω της τεχνολογίας- το σώμα τους (human augmentation), αλλά πολλοί ανησυχούν για τον μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο μιας τέτοιας τεχνολογίας. Αυτό προκύπτει μέσα από μια νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Kaspersky.

Η «επαύξηση» των ανθρώπινων ικανοτήτων έρχεται σε δύο μορφές: μπορεί είτε να απαιτείται για λόγους υγείας – όπως η χρήση βιονικών άκρων – είτε να προσφέρεται ως επιλογή στους ανθρώπους προκειμένου να «επαυξήσουν» τις δυνατότητές τους, για παράδειγμα, εισάγοντας τσιπ αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID).

Η ευρεία μελέτη της Kaspersky σε 6.500 ενήλικες σε επτά ευρωπαϊκές χώρες διαπιστώνει ότι μόλις το 12% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι ένα «επαυξημένο» άτομο έχει άδικο πλεονέκτημα στον χώρο εργασίας και θα ήταν αντίθετο στη συνεργασία μαζί του. Ωστόσο, σχεδόν δύο στους πέντε (39%) Ευρωπαίους ενήλικες ανησυχούν ότι η ανθρώπινη «επαύξηση» θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε μελλοντική κοινωνική ανισότητα είτε σε σύγκρουση. Συνολικά, σχεδόν οι μισοί (49%) Ευρωπαίοι είναι είτε «ενθουσιασμένοι» είτε «αισιόδοξοι» για μια μελλοντική κοινωνία που περιλαμβάνει τόσο «επαυξημένους» όσο και μη «επαυξημένους» ανθρώπους.

Σύμφωνα με την έρευνα της Kaspersky, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (51%) δηλώνουν ότι έχουν γνωρίσει κάποιον που έχει ενισχύσει –μέσω της τεχνολογίας- το σώμα του. Σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (45%) δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να βγουν ραντεβού με κάποιον που έχει ενισχύσει –μέσω της τεχνολογίας- το σώμα του και το 5,5% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι έχουν ήδη βγει ραντεβού με τέτοιο άτομο.

Περισσότεροι από ένας στους τρεις δηλώνουν ότι «πάντοτε ήταν δεκτικοί» με «επαυξημένους» ανθρώπους και το 17% δηλώνει ότι τους δέχεται περισσότερο από ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Οι μισοί Ευρωπαίοι άνδρες (50%) δηλώνουν ότι είτε είναι «ενθουσιασμένοι» είτε «αισιόδοξοι» για το μέλλον που μοιράζονται οι «επαυξημένοι» και οι μη «επαυξημένοι» άνθρωποι, με το αντίστοιχο ποσοστό γυναικών να αγγίζει το 40%.

Εάν ένα μέλος της οικογένειας χρειαζόταν να επωφεληθεί από τεχνολογία επαύξησης για λόγους υγείας, τα άτομα θα ήταν πιο συμφιλιωμένα με την ιδέα ένα μέλος της οικογένειας να έχει ένα βιονικό χέρι (38%) ή πόδι (37%), με τους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο να είναι περισσότερο δεκτικοί. Όσον αφορά την εθελοντική επαύξηση, οι ενήλικες στην Πορτογαλία (56%) και την Ισπανία (51%) είναι πιο πιθανό να δηλώσουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι για το σώμα τους, με το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι λιγότερο πιθανό να συμφωνήσει (36%). Σχεδόν τρεις στους δέκα Ευρωπαίους (29,5%) θα υποστήριζαν ένα μέλος της οικογένειας που αποφάσισε να ενισχύσει το σώμα του με τεχνολογία, ανεξάρτητα από την επιλογή του, με τους Πορτογάλους να εμφανίζονται ως οι περισσότερο (46%) και τους Γάλλους ως οι λιγότερο (19%) υποστηρικτικοί προς μία τέτοια απόφαση.

Μόνο το 16,5% των Ευρωπαίων θεωρεί κάποιον που ενισχύει με τεχνολογία το σώμα του ως «παράξενο», ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) βλέπει την «επαύξηση» ως «γενναία» επιλογή.

Πάνω από ένας στους τέσσερις (27%) πιστεύουν ότι οι «επαυξημένοι» άνθρωποι θα πρέπει να έχουν ειδική εκπροσώπηση σε κυβερνητικό επίπεδο, σε σύγκριση με το 41% που αντιτίθενται στην ιδέα.

Ο Marco Preuss, Director στην Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης, Ευρώπη, Kaspersky, σχολιάζει: «Ενώ βρίσκουμε ευρεία υποστήριξη και ενδιαφέρον για την ανθρώπινη «επαύξηση» σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχουν κατανοητές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις της στην κοινωνία. Οι κυβερνήσεις, οι ηγέτες της βιομηχανίας και οι «επαυξημένοι» άνθρωποι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ανθρώπινης «επαύξησης», ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συναρπαστική βιομηχανία θα αναπτυχθεί με τρόπο που να είναι ρυθμιζόμενος και ασφαλής για όλους».

Ο Hannes Sapiens Sjöblad, Managing Director and Co–founder of DSruptive Subdermals, πρόσθεσε: «Η τεχνολογία ανθρώπινης επαύξησης δεν πρέπει να θεωρείται ως λύση υψηλής τεχνολογίας για λίγους και προνομιούχους. Πρέπει να είναι προσιτή σε όλους – όλοι πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της επαύξησης».