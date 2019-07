Kaspersky: Ο Βασίλης Βλάχος αναλαμβάνει χρέη Channel Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο

Η Kaspersky ανακοινώνει ότι ο Βασίλης Βλάχος εντάχθηκε στην εταιρεία αναλαμβάνοντας χρέη Channel Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου των συνεργατών της εταιρείας, αλλά και για την είσοδο των τεχνολογικών λύσεων ασφάλειας της Kaspersky σε νέες αγορές.

Ο Βασίλης Βλάχος διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων στον κλάδο της τεχνολογίας. Για περισσότερα από 15 χρόνια κατείχε διαφορετικούς ρόλους στη Microsoft διευθύνοντας ομάδες εταιρικών πωλήσεων και ανάπτυξης συνεργατών. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Small & Medium Business & Distribution Lead, Channel Sales Manager Greece, Cyprus, Malta, Partner Marketing & Strategy Lead Central & Eastern Europe. Λόγω των εξαιρετικών του αποτελεσμάτων στη Microsoft, απέσπασε τις τιμητικές διακρίσεις Circle of Excellence, EMEA Most Valuable Person, Gold Star subsidiary Award, μεταξύ άλλων. Είναι κάτοχος BSc in Business Administration και MSc in Marketing & Communication από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς επίσης και MBA από το ALBA. Η στρατηγική προσθήκη του Βασίλη Βλάχου υποδεικνύει τις επενδυτικές βλέψεις της εταιρείας στον χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

«Η έννοια της ψηφιακής προστασίας τόσο στη χώρα μας όσο και την Κύπρο χρειάζεται να αναβαθμιστεί και να μπει στην κεντρική ατζέντα επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η Kaspersky, αναθέτοντάς μου τον ρόλο του Channel Manager, μου δίνει την ευκαιρία να αποτυπώσω εμπράκτως την εμπειρία μου στον τεχνολογικό τομέα και από κοινού να βοηθήσουμε επιχειρήσεις, οργανισμούς, κρατικούς φορείς και καταναλωτές να είναι ασφαλείς», δήλωσε ο Βασίλης Βλάχος, Channel Manager Ελλάδας και Κύπρου της Kaspersky.

«Βρίσκομαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να καλωσορίζω τον Βασίλη στην ομάδα της Kaspersky που ολοένα και ενισχύεται. Η περιοχή αυτή είναι πολύ σημαντική για την Kaspersky και έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Η γνώση, η εμπειρία και το πάθος του για την πληροφορική και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου θα αυξήσουν περαιτέρω την παρουσία μας και θα μας επιτρέψουν να φέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ακόμα πιο κοντά στους πελάτες και τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Θα είναι ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη της αποστολής της εταιρείας για την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου κόσμου», δήλωσε o Miroslav Kořen, Γενικός Διευθυντής Ανατολικής Ευρώπης στην Kaspersky.