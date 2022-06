15th Insurance Conference: Το νέο τοπίο στην Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το PANEL II του 15ου Insurance Conference της ethosevents, με τίτλο «Το νέο τοπίο στην Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας». Στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Παντελής Αγγελίδης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & Ιδρυτής – Πρόεδρος της VIDAVO Α.Ε., Λεωνίδας Γαϊτάνος Διευθυντής Δικτύου Πωλήσεων Αποκλειστικής Συνεργασίας – Allianz Ελλάδας και Μιχάλης Τζωρτζωρής Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Ο κ. Τζωρτζωρής, κληθείς να σχολιάσει εάν η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας αποτελεί μια “πολυτέλεια” στις μέρες μας, ανέφερε ότι συμβαίνει το αντίθετο. “Οι άνθρωποι που έχουν οικονομική δυσκολία, την έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ασφαλιστική κάλυψη Υγείας δεν είναι ένα τόσο ακριβό προϊόν. Μια οικογένεια μπορεί με 100 ευρώ περίπου μηνιαίως να είναι ασφαλισμένη. Η ασφάλεια Υγείας, μάλιστα, περιέχει την σκέψη της προστασίας για την οικογένεια. Αυτή την ανάγκη την έχουν κυρίως οι οικονομικά αδύναμοι. Ο πλούσιος το κάνει επειδή γνωρίζει ότι μακροπρόθεσμα είναι οικονομικά συμφέρουσα μια ιδιωτική ασφάλιση υγείας”.

Αναφορικά με τον Δείκτη του ΙΟΒΕ, ο κ. Τζωρτζωρής σχολίασε: “Είναι απλή αριθμητική. Ξέρουμε πόσα ασφάλιστρα εισπράττουμε, μαθαίνουμε ποσες αποζημιώσεις πληρώνουμε και προσπαθούμε αυτούς τους αριθμούς να τους ισοσκελίσουμε”.

Εν συνεχεία τόνισε πως “αυτό που αναδεικνύεται, είναι ότι από το 2011 και κάθε χρόνο αυξάνεται το κόστος και η συχνότητα των νοσηλειών. Το 2011 είχαμε ως δεδομένο ότι για καθε 100 ασφαλισμένους θα νοσηλεύονταν οι 14. Σήμερα θα νοσηλευτούν οι 17. Το ποσό της νοσηλείας σήμερα έχει ξεπεράσει τα 3.500 ευρώ. Η συχνότητα συνδέεται με την ηλικία. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στην κρίσιμη ηλικία των 45-55 για τους οποίους παρατηρούμε μεγάλη συχνότητα νοσηλειών”.

“Ο όγκος αυτών των ανθρώπων που ήταν νέοι και τώρα έχουν μεγαλώσει βγάζει και τις περισσότερες ζημιές. Πρέπει να βρουμε τρόπους να συνεννοηθούμε μεταξύ μας για το πώς μπορούμε να φρενάρουμε αυτή την αύξηση τιμών” είπε.

Ο κ. Τζωρτζωρής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της πρόληψης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: “Το να είσαι ασφαλισμένος υποκρύπτει την σκέψη ότι αν είσαι ασφαλισμένος θα αποζημιωθείς με κάποιον τρόπο. Η προσπάθεια που γίνεται εδώ και καιρό από την ασφαλιστική βιομηχανία είναι να στοχεύει όχι στην αποζημίωση αλλά στην πρόληψη, να αποφύγει ο ασφαλισμένος τη ζημιά. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και στην Υγεία. Βλέπω και σε άλλες χώρες πόση βαρύτητα δίνεται στην πρόληψη, πώς να προλάβειςδηλαδή ένα πρόβλημα στην αρχή του, γιατί είναι εύκολο να το λύσεις. Αν έχουμε έναν μηχανισμό που θα μπορούσε να μας ειδοποιήσει εγκαίρως, θα μπορούσαν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν πολύ πιο ικανοποιητικά”.

Ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ αναφέρθηκε στο “φαινόμενο του check up. Είναι γνωστο ότι έχουμε στα προγράμματα Yγείας τα ετήσια check up. Πολλοί άνθρωποι τα αξιοποιούν αλλά μόλις το κάνουν δεν προβαίνουν σε καμία περαιτέρω κίνηση. Για να μπορέσεις όμως να αξιολογήσεις ένα check up θα πρέπει να συγκρίνεις την εξέταση αυτή με τις προηγούμενες, και να την εξετάσεις με έναν γιατρό. Αυτό το οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη μας, είναι ότι δεν πρέπει να απλώς να επιδιώκουμε το απόλυτο νούμερο (σ.σ. σε μια εξέταση) αλλά να παρακολουθούμε και την αύξησή του από χρονιά σε χρονιά”.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του επί του θέματος, ανέφερε ότι η ασφάλιση είναι ένα εργαλείο στα χέρια μας που μπορεί να μας βοηθήσει στο πώς να αποτρέψουμε το προβλημα και όχι πως το να το πληρώσουμε ‘χρυσό’ στο τέλος της μέρας. Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να δώσουμε αυτή την κατεύθυνση στους ανθρώπους, οι οποιοι είναι δεκτικοί στο να ακολουθήσουν υγιείς συνήθειες ζωής”.

Κληθείς να σχολιάσει τα αιτήματα των ασφαλιστών στον τομέα της Υγείας προς την Πολιτεία, ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ ανέφερε: “Yπάρχει ένας ενεργός διάλογος με την Πολιτεία, υπάρχει κατανόηση και οι αρμόδιοι επιδιώκουν να δώσουν λύσεις. Για το κομμάτι της Υγείας θα έλεγα ότι υπάρχει ένα παράδοξο, φορολογούμε τον πολίτη και κατά την εισοδο, με τον φόρο ασφαλίστρων και κατά την έξοδο, με τον ΦΠΑ στις δαπάνες. Είναι δαπάνες που θα πρέπει να πάνε στον Δημόσιο Φορέα Ασφάλισης, όμως δεν πηγαίνουν. Τους φορολογούμε και αυτό είναι μια στρέβλωση. Ουσιαστικά, όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση πληρώνουν τον δημόσιο φορέα και δεν τον αξιοποιούν”.

Όπως εξήγησε ο κ. Τζωρτζωρής: “Για την xαμηλή διείσδυση του ασφαλιστικού προϊόντος, υπάρχουν δύο ‘φάρμακα’, τα κίνητρα και η υποχρεωτικότητα. Και επειδή η υποχρεωτικότητα είναι ευαίσθητο θέμα ας εστιάσουμε στα κίνητρα. Ένα κίνητρο είναι να επιστρέψουμε σε φυσιολογικές καταστάσεις που δεν χρεώνουμε φόρο στον ασθενή. Όταν επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα θα πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Παράλληλα, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα και στις κλινικές”

Στον τέλος της τοποθέτησής του ο κ. Τζωρτζωρής ανέφερε πως την τελευταία δεκαετία, το κόστος έχει αυξηθεί κατά 50-60% για την Υγεία. Υπάρχουν σήμερα νέα δεδομένα, η οικονομική κρίση, οι αυξήσεις για τις πρώτες ύλες, μια μεγάλη ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς και τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή στις υπηρεσίες υγείας. Πλησιάζει μια καταιγίδα. Το 2022 δεν θα την πολυκαταλάβουμε, οι αρχές όμως του 2023 θα είναι πιο δύσκολες. Πρέπει όλοι να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ό,τι καλύτερο μπορούμε και η Πολιτεία θα πρέπει να παρέχει κίνητρα, όπως οι φοροαπαλλαγές και να καταργήσει αντικίνητρα όπως η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ σε όλες τις υπηρεσιες υγείας”.

Στις προκλήσεις που έφερε η πανδημία αναφέρθηκε αρχικά ο κ. Γαϊτάνος, ο οποίος εκτίμησε πως η αγορά απέκτησε γρήγορα αντανακλαστικά, υψηλή προσαρμοστικότητα που συνεχίζει έως και σήμερα. Η πανδημία, σύμφωνα με τον ίδιο, έστρεψε το ενδιαφέρον του πολίτη στην προστασία της υγείας του. “Αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση των ασφαλίστρων στην ιδιωτική ασφάλιση Υγείας. Ως Allianz είδαμε διψήφια ποσοστά ανάπτυξης στον κλάδο Υγείας και κερδίσαμε μερίδιο αγοράς. Για εμάς ο κλάδος είναι στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης και θέλουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αρωγός μας είναι ενα συμπαγές δίκτυο πωλήσεων που έχουμε, το οποίο γρήγορα υιοθέτησε ό,τι καινούργια εργαλεία του προσφέραμε για να είναι κοντά στον πελάτη”.

Στο ερώτημα εάν και πως τα δίκτυα πώλησης συνεισφέρουν στην Υγεία, ο Διευθυντής Δικτύου Πωλήσεων Αποκλειστικής Συνεργασίας της Allianz Ελλάδας ανέφερε ότι τα δίκτυα πωλήσεων είχαν πάντα το βάρος για τη δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης στον πελάτη. “Δεν εχει μόνο να κάνει με το να συνάψεις ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η έννοια της συμβουλής είναι να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία που σου δίνει η ασφάλιση για να αποφύγεις τη ζημιά. Τα δίκτυα πωλήσεων, συνεχίζουν να είναι ο καταλύτης προκειμένου ο πελάτης να αντιληφθεί τη σημασία της ασφάλισης”.

Αυτό που άλλαξε έντονα σύμφωνα με τον κ. Γαϊτάνο είναι οι διαρκώς μεταβαλόμενες συνθήκες που “απαιτούν υψηλή ειδίκευση, προσαρμοστικότητα, συνεχή εκπαίδευση, εναρμόνιση με ένα ορθώς αυστηρό πλαίσιο”.

Σχετικά με τις αλλαγές που συντελούνται στον ασφαλιστικό κλάδο είπε ότι “η πώληση είναι εξωστρεφής και τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσαμε να την κάνουμε παραδοσιακά. Τα δίκτυα ανέπτυξαν τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται για την επομενη μέρα. Αυτη την περίοδο βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για να γίνει αυτό το catch up. Ως Αllianz είμαστε στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού μας που περιλαμβάνει από την αναδιάρθρωση του portal των συνεργατών μας για μια διαδικασία digital πώλησης, έως τη δημιουργία νέων υπηρεσιών μέσω πλατφορμών, άμεσης και real-time πρόσβασης, για την παροχή πχ ιατρικών συμβουλών. Επιπλέον, είναι θετικό ότι έχουμε παρουσία και σε πιο ώριμες αγορές και ως εκ τούτου θα έχουμε μια συνεχή ροή προτάσεων για ψηφιακές λύσεις προς όφελος των πελατών μας”.

Στην ερώτηση πώς βλέπει την επόμενη ημέρα, εάν δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας, εάν υπάρχουν νέες συνέργειες κλπ. ο ίδιος ανέφερε: “Η αλήθεια είναι ότι η ασφαλεια Υγείας αποτελεί ένα όχημα ανάπτυξης για τον κλάδο. Πρέπει να δούμε όμως και το μέλλον, που είναι η ψηφιακή υγεία. Πρέπει να επενδύσουμε στον κλάδο και να παρέχουμε πολλές υπηρεσίες στο μέλλον ψηφιακά. Απαιτούνται για αυτό μεγάλες επενδύσεις,, που γίνονται πιο εύκολα μέσα από μεγαλύτερα σχήματα και από συμπράξεις εταιρειών”.

Καταλήγοντας, είπε: “Βρισκόμαστε σε μια περίοδο αλλαγής, έχουμε ολα τα components για να πάμε εκεί που θέλουμε και έχουμε και το όραμα ως κλάδος για να χτίσουμε την επόμενη μέρα. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε για να είμαστε επιτυχείς”.

Ένα θετικό στοιχείο διείδε ο κ. Αγγελίδης “σε όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχουμε υποστεί με την πανδημία και αυτό είναι η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων και λύσεων σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας. Στο κομμάτι της υγείας είδαμε να συμβαίνει το ίδιο, μια ευρεια αποδοχή ψηφιακών εργαλείων τα οποία προϋπήρχαν μεν, αλλά η ιατρική κοινότητα ήταν διστακτική απέναντί τους”.

“Το δυστυχές στην Ελλάδα”, σύμφωνα με τον ίδιο “είναι ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες, δεν δείξαμε την θεσμική αποφασιστικότητα να εκμεταλευτούμε αυτή την ‘θετική’ διάσταση της πανδημίας. Στις υπόλοιπες χώρες όπως πχ. στη Γερμανία, πριν την πανδημία δεν υπήρχε καν ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εμείς το είχαμε. Σήμερα η Γερμανία έχει ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο και ήδη υπάρχουν συνταγογραφίσιμες εφαρμογές. Εμείς εδώ δεν το κάναμε, υπήρξε μια συντεχνιακή άρνηση για αυτή την αλλαγή. Επίσης, είχαμε το παράδοξο να επιτρέπονται ψηφιακά εργαλεία αλλά μόνο για τον covid-19. Δεν βγαίνει νόημα, γιατί να επιτρέπονται μόνο για αυτή την ασθένεια”.

“Την αγορά της υγείας την οδηγεί το θεσμικό πλαίσιο. Αυτό συμβαίνει και με τα ψηφιακά εργαλεία. Οι επενδύσεις διεθνώς έχουν δεκαπλασιαστεί και οι προβλέψεις δείχνουν μια booming αγορά. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα” πρόσθεσε.

“Ένα ακόμη παράδοξο είναι πως έχουμε εξαιρετική παραγωγή λύσεων από καινοτόμες εταιρείες, οι οποίες διαπρέπουν διεθνώς και δεν έχουν αγορά να πουλήσουν εδώ” ανέφερε ακόμη ο κ. Αγγελίδης.

Σχετικά με το ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού μας, εκτιμά πως το θέμα πρόληψης η μόνη λύση. “Μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη μόνο όταν έχουμε δεδομένα και εργαλεία που μπορούν να τα επεξεργάζονται. Το επόμενο διάστημα πιστεύω πως θα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την Υγεία, την ασθένεια. Θα κάνουμε περισσότερες επισκέψεις στον γιατρό όταν είμαστε υγιείς, για να μην τον επισκεφθούμε όταν τελικά θα είμαστε ασθενείς. Αυτό θα φέρει ανατροπές. Για παράδειγμα, έχουμε συνηθίσει να πληρώνουμε τον γιατρό με την επίσκεψη, στη Μ. Βρετανία αυτό δεν συμβαίνει πια. Αντίθετα, το μοντέλο πλέον είναι να αμείβεσαι ανάλογα με το πόσο υγιή μπορείς να κρατάς τον ασθενή σου” είπε.

Και σε αυτές τις εξελίξεις, ανέφερε ο κ. Αγγελίδης, τα ψηφιακά εργαλεία θα παίξουν τον ρόλο του καταλύτη. “Εκείνο που θα αλλάξει είναι ότι όλοι θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την Υγεία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είμαι αισιόδοξος. Αλλιώς θα καταρρεύσουν όλα τα συστήματα, δεν θα το επιτρέψουμε αυτό ως κοινωνία”. “ Όσον αφορά την ασφαλιστική αγορά, δεν μπορεί να υπάρχουν προγράμματα που επιβραβεύουν τον καλό οδηγό και όχι την προληπτική προσέγγιση του ασφαλιζόμενου για το θέμα της υγείας του” πρόσθεσε.

Στο ερώτημα πώς η VIDAVO Α.Ε σχετίζεται με τον ασφαλιστικό κλάδο ο κ. Αγγελίδης είπε:

“Είμαι φαντικός της ασφάλισης. Έχουμε οικογενειακό Yγείας, εταιρικό πρόγραμμα Yγεία για τους συνεργάτες και τα στελέχη μας. Θα ήθελα να μιλάμε περισσότερο για επένδυση ασφάλισης, εμείς επενδύουμε στους ανθρώπους και την υγεία τους. Ακόμη και καθαρά χρηματοοικονομικά να το δούμε, τελικά είναι φθηνότερο. Η πρόσθετη ασφάλιση που είχαμε εν μέσω πανδημίας ήταν ευεργετική για εμάς. Να δώσω και μια συμβουλή προς του ασφαλιστές, ας μην το ονομάσουμε κόστος ασφάλισης, είναι επένδυση στην υγεία”.

“Είμαστε μια παλιά εταιρεία, φέτος κλείνουμε τα 20 χρόνια, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με κύρια δραστηριότητα εκτός Ελλάδας. Ένα από τα μεγάλα project μας είναι το έργο τηλεϊτατρικής της Vodafone, το μεγαλύτερο έργο σε διάρκεια ζωής σε όλη την Ευρώπη, καθώς κλείνει φέτος τα 15 χρόνια. Μας χαρακτηρίζει το ισχυρό Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, έχουμε 4 πατέντες στον χόρο της τηλεϊατρικής και ψηφιακής υγείας”.