Η Διεθνής Ημέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση (International Day for the Universal Access to Information) γιορτάζεται στις 28 Σεπτεμβρίου. Ο εορτασμός της ημέρας για την καθολική πρόσβαση στην πληροφορία θεσπίστηκε από τον διεθνή οργανισμό UNESCO με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας στην πληροφορία, την υιοθέτηση νόμων για την ελευθερία της πληροφόρησης και την υπεράσπιση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στον κυβερνοχώρο.

Ένας στόχος της συγκεκριμένης μέρας είναι η παροχή ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση για τους χρήστες όλων των ηλικιών. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, για πολλούς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας οι τεχνολογικές εξελίξεις του σήμερα αντιπροσωπεύουν μια απαιτητική πρόκληση. Έτσι, η σημερινή μέρα αποτελεί μια εξαίσια αφορμή για να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο ζήτημα της ψηφιακής ένταξης.

Πριν από την πανδημία, ο αριθμός των ηλικιωμένων που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν αρκετά μικρός. Σύμφωνα με την έκθεση του PewResearch, στις ΗΠΑ το 2019, το ένα τρίτο των ενηλίκων 65 ετών και άνω δήλωναν ότι δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, ενώ οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους. Η πανδημία έχει επιταχύνει τη διαδικασία ψηφιοποίησης και τώρα ο αριθμός των ηλικιωμένων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι μεγαλύτερος από ποτέ.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ηλικιωμένοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση των gadget. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Kaspersky, το 64% των millennials έχει βοηθήσει έναν ηλικιωμένο συγγενή παρέχοντάς του κάποια μορφή τεχνικής υποστήριξης.

Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των ηλικιωμένων στο διαδίκτυο. Ενώ οι παλαιότερες γενιές προσπαθούν να προστατευτούν χωρίς εξωτερική υποστήριξη, συχνά δεν διαθέτουν την κατάλληλη γνώση προκειμένου να το κάνουν. Αυτό είναι κάτι που αφορά και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky, το 69% των millennials που συμμετείχαν σε αυτή δήλωσαν ότι τους ανησυχεί το ενδεχόμενο οι γονείς τους να πέσουν θύματα διαδικτυακής απάτης.

Ταυτόχρονα, μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι μεγαλύτερες γενιές ενθουσιάζονται με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών. Για αυτόν τον λόγο, η Kaspersky, επιθυμώντας να βοηθήσει τα μεγαλύτερης ηλικίας μέλη των οικογενειών να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την περιήγηση στο διαδίκτυο, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να πέσουν θύματα ενός απατεώνα, ετοίμασε έναν μικρό οδηγό με χρήσιμες συμβουλές:

Πριν κάνετε οποιεσδήποτε διαδικτυακές αγορές, επικοινωνήστε με ένα αξιόπιστο άτομο – έναν σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε εάν ο ιστότοπος/το προϊόν είναι ασφαλές ή αν πρόκειται για απάτη.

Ποτέ μην κοινοποιείτε προσωπικές πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή διαδικτυακά. Για παράδειγμα, οι απατεώνες μπορούν να σας παρουσιαστούν ως υπηρεσία τραπεζικής ασφάλειας και να ζητήσουν έναν κωδικό από μια τραπεζική κάρτα ή να σας ζητήσουν να μοιραστείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το e – banking σας.

e banking Εάν κάποιος άγνωστος σας ζητήσει να συμμετάσχετε σε μια κλήρωση για να κερδίσετε ένα έπαθλο ή χρήματα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι απατεώνας. Πριν κάνετε οτιδήποτε, συζητήστε το με συγγενείς ή μέλη της οικογένειας.

Εάν κάποιος άγνωστος σας πει διαδικτυακά ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα αντιμετωπίζουν προβλήματα και χρειάζονται χρήματα – πριν πραγματοποιήσετε μεταφορά χρημάτων, επικοινωνήστε με το άτομο ή τα μέλη της οικογένειας/ φίλους για να μάθετε όλες τις πληροφορίες προσωπικά. Οι απατεώνες συχνά προφασίζονται τέτοιου τύπου σοβαρά περιστατικά για να αποσπάσουν χρήματα από ηλικιωμένους συγγενείς.

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή ή tablet , βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενημερώσεις που εγκαθιστάτε προέρχονται από επίσημο προγραμματιστή. Εάν λάβετε μια τέτοια ειδοποίηση ενώ βρίσκεστε στο πρόγραμμα περιήγησής σας, προσέξτε. Πιθανότατα πρόκειται για κακόβουλο σύνδεσμο.

tablet Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για πολλούς λογαριασμούς. Η επαναχρησιμοποίηση κωδικών πρόσβασης για διαφορετικούς λογαριασμούς ενέχει πολλούς κινδύνους. Αντ’ αυτού, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε έναν πρωτότυπο κωδικό για κάθε ξεχωριστή περίσταση. Χρησιμοποιώντας αξιόπιστες λύσεις ασφαλείας , πλέον είστε σε θέση να διατηρήσετε και να θυμηθείτε όλους σας τους κωδικούς πρόσβασης.

Επιπλέον, μπορείτε να εξερευνήσετε ορισμένους οδηγούς που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε περαιτέρω εξοικείωση με ορισμένα από τα πιο κοινά θέματα τεχνολογίας.