17.7 C
Athens
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Η ΕΑΕΕ παρουσίασε το νέο της website – Ένα ψηφιακό εργαλείο για τον κλάδο και το κοινό

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) μπαίνει δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή, παρουσιάζοντας το ανανεωμένο της website www.eaee.gr, που υπόσχεται μια πιο άμεση, εύκολη και φιλική εμπειρία για τους χρήστες.

Με σύγχρονο σχεδιασμό και responsive χαρακτήρα, το site προσαρμόζεται σε κάθε συσκευή –κινητό, tablet ή υπολογιστή– και είναι διαθέσιμο σε Ελληνικά και Αγγλικά, δείχνοντας την εξωστρέφεια της Ένωσης.

- Advertisement -

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προβολή μελετών και στατιστικών στοιχείων. Μέσα από ένα interactive dashboard με διαγράμματα BI, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν τα δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς με πιο πρακτικό και κατανοητό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να «χαθούν» σε πίνακες και PDFs.

Ανάμεσα στις νέες λειτουργίες ξεχωρίζει το Nat Cat Monitor, που παρακολουθεί τις φυσικές καταστροφές, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τον κλάδο αλλά και την κοινωνία. Παράλληλα, στο site συγκεντρώνονται πρακτικοί οδηγοί και χρήσιμες πληροφορίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις, κάνοντας την ιδιωτική ασφάλιση πιο προσιτή και κατανοητή.

- Advertisement -

Πέρα από τα εργαλεία, το νέο site λειτουργεί ως μια ψηφιακή πύλη ενημέρωσης για τις δράσεις, τις εκδόσεις και τις πρωτοβουλίες της ΕΑΕΕ. Αποτελεί, με λίγα λόγια, ένα σημείο αναφοράς τόσο για τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς όσο και για το ευρύ κοινό που αναζητά έγκυρη πληροφόρηση.

Με αυτή την κίνηση, η ΕΑΕΕ δείχνει ότι επενδύει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, φέρνοντας πιο κοντά την ασφαλιστική αγορά με την κοινωνία και ενισχύοντας τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην καθημερινότητα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Syndea με «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» στη Βιέννη

Newsroom 3 -
Την πόλη των μεγάλων συνθετών επέλεξε η εταιρεία για να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της, στέλνοντας μήνυμα υπεροχής και αριστείας
Διαβάστε περισσότερα

Η αντίδραση της Insurance Europe στη σύσταση της Κομισιόν για τους SIAs στο πλαίσιο της SIU

Newsroom 3 -
Η ΕΑΕΕ μεταφέρει τον προβληματισμό για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει επί της ουσίας εκτός τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
Διαβάστε περισσότερα

Τους 3 «ελέφαντες» της αγοράς έδειξε ο Αλ. Σαρρηγεωργίου στο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA Global Hellas–Cyprus

Newsroom 3 -
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ παρουσίασε τις μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία και ασφαλιστική αγορά
Διαβάστε περισσότερα

Την 1η Οκτωβρίου ανοίγει τις πύλες του το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της GAMA στην Ελλάδα

Newsroom 3 -
Το Insurance World, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες ενός κορυφαίου συνεδρίου για τον κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Newsroom 3 -
Κεντρικό θέμα του #famc25, οι προοπτικές και οι προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets - Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλ. Σαρρηγεωργίου
Διαβάστε περισσότερα

Η Syndea με «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» στη Βιέννη

Newsroom 3 -
Την πόλη των μεγάλων συνθετών επέλεξε η εταιρεία για να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της, στέλνοντας μήνυμα υπεροχής και αριστείας
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική καταργεί πρόγραμμα με χρόνιες παθογένειες, αλλάζει τα δεδομένα στο αυτοκίνητο

Newsroom 3 -
Η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να ανταποκριθεί με ευέλικτες λύσεις στις ανάγκες της αγοράς και να σταθμίσει το ύψος των προμηθειών
Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον της διαμεσολάβησης περνά από την ΕΣΑΠΕ

Newsroom 3 -
Τι σηματοδοτεί η αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της GAMA Global Hellas-Cyprus
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Κεντρικό θέμα του #famc25, οι προοπτικές και οι προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets - Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλ. Σαρρηγεωργίου
Εκδηλώσεις

Η Syndea με «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» στη Βιέννη

Την πόλη των μεγάλων συνθετών επέλεξε η εταιρεία για να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της, στέλνοντας μήνυμα υπεροχής και αριστείας
Αυτοκίνητο

Η Εθνική Ασφαλιστική καταργεί πρόγραμμα με χρόνιες παθογένειες, αλλάζει τα δεδομένα στο αυτοκίνητο

Η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει να ανταποκριθεί με ευέλικτες λύσεις στις ανάγκες της αγοράς και να σταθμίσει το ύψος των προμηθειών
Editorial

Το μέλλον της διαμεσολάβησης περνά από την ΕΣΑΠΕ

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία της GAMA Global Hellas-Cyprus
Αφιερώματα

Γ. Καντώρος: H Interamerican προχωρά στην εξωστρέφεια με επέκταση στη ρουμανική αγορά

Tο μοντέλο της Anytime και η εμπειρία στην ψηφιακή ασφάλιση ανοίγουν για την εταιρεία νέες αναπτυξιακές δυνατότητες εκτός συνόρων
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.