Η ΕΑΕΕ παρουσίασε το νέο της website – Ένα ψηφιακό εργαλείο για τον κλάδο και το κοινό

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) μπαίνει δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή, παρουσιάζοντας το ανανεωμένο της website www.eaee.gr, που υπόσχεται μια πιο άμεση, εύκολη και φιλική εμπειρία για τους χρήστες.

Με σύγχρονο σχεδιασμό και responsive χαρακτήρα, το site προσαρμόζεται σε κάθε συσκευή –κινητό, tablet ή υπολογιστή– και είναι διαθέσιμο σε Ελληνικά και Αγγλικά, δείχνοντας την εξωστρέφεια της Ένωσης.

- Advertisement -

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προβολή μελετών και στατιστικών στοιχείων. Μέσα από ένα interactive dashboard με διαγράμματα BI, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δουν τα δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς με πιο πρακτικό και κατανοητό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να «χαθούν» σε πίνακες και PDFs.

Ανάμεσα στις νέες λειτουργίες ξεχωρίζει το Nat Cat Monitor, που παρακολουθεί τις φυσικές καταστροφές, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τον κλάδο αλλά και την κοινωνία. Παράλληλα, στο site συγκεντρώνονται πρακτικοί οδηγοί και χρήσιμες πληροφορίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις, κάνοντας την ιδιωτική ασφάλιση πιο προσιτή και κατανοητή.

- Advertisement -

Πέρα από τα εργαλεία, το νέο site λειτουργεί ως μια ψηφιακή πύλη ενημέρωσης για τις δράσεις, τις εκδόσεις και τις πρωτοβουλίες της ΕΑΕΕ. Αποτελεί, με λίγα λόγια, ένα σημείο αναφοράς τόσο για τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς όσο και για το ευρύ κοινό που αναζητά έγκυρη πληροφόρηση.

Με αυτή την κίνηση, η ΕΑΕΕ δείχνει ότι επενδύει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, φέρνοντας πιο κοντά την ασφαλιστική αγορά με την κοινωνία και ενισχύοντας τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην καθημερινότητα.