Ποιος είναι ο project manager του ΕΦΚΑ με το βαρύ βιογραφικό;

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, συγκροτείται Ομάδα Έργου, με επικεφαλής project manager, με αποστολή την ταχύτερη απονομή των συντάξεων.

Επικεφαλής της Ομάδας Έργου τοποθετείται ο οικονομολόγος Μιχάλης Κεφαλογιάννης, γνώριμος συνεργάτης του υπουργού Εργασίας. Διετέλεσε στέλεχος επιχειρήσεων και τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων στο δημόσιο τομέα.

Απονομή συντάξεων: Ο project manager Μ. Κεφαλογιάννης και η υπόλοιπη task force

Το who is who

Εχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στη Γερμανία, όπου απέκτησε δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών, και στο Baruch College στη Νέα Υόρκη, απ’ όπου έλαβε MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης είναι Συνιδρυτής και Διαχειριστής Εταίρος εταιρείας επενδυτικών συμβούλων, με βασικό αντικείμενο εργασιών την αναδιάρθρωση χρέους μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων (πάνω από € 100 εκατομμύρια συνολικά αναδιαρθρωμένα δάνεια μέχρι σήμερα) και συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων σε σειρά κλάδων.

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως ενεργός investment manager τα τελευταία 25 χρόνια, έχοντας θητεύσει ως Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής επενδύσεων μεγάλων εταιρειών στους τομείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των τηλεπικοινωνιών, της αναψυχής και ψυχαγωγίας καθώς και στην διοίκηση εταιριών του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα.

Έχει διατελέσει Επικεφαλής Έργου σε πολλά σημαντικά projects της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Κατά την περίοδο 2007-2009, υπήρξε συντονιστής (Project Manager) για ολόκληρη την διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ την περίοδο 2012-2014 ηγήθηκε της επιτυχημένης προσπάθειας ιδρύσεως του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (ΙFG).

Κατά την διάρκεια της θητείας του στον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης επενδύσεων, έχει υπηρετήσει σε πολυάριθμες διοικητικές θέσεις με πιο αξιοσημείωτες το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Αεροδρομίου Athens (AIA), το διοικητικό συμβούλιο του Alpha TV τα διοικητικά συμβούλια της Millennium Bank Greece και της Βουλγαρικής Τράπεζας Επενδύσεων (B.I.B. – αργότερα Emporiki Bank Bulgaria) καθώς και της Interamerican Romania, Interamerican Bulgaria και της Interlife Κύπρου.

Υπήρξε επί δεκαετία Πρόεδρος ΔΣ του ξενοδοχειακού ομίλου Ελληνικές Τουριστικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Κρήτης Α.Ε., και καθοδήγησε την επιτυχημένη πώληση του σε μεγάλο διεθνές επενδυτικό fund (εντός του 2020).

Ο κ. Κεφαλογιάννης, γεννήθηκε στην Κρήτη το 1964. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.