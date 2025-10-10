243.899 τα ανασφάλιστα, επίκειται νέος μηχανισμός

Της Έλενας Ερμείδου

Η αγορά περίμενε να μπει σε τάξη η υπόθεση με τα ανασφάλιστα, τουναντίον συνάντησε μία κατακερματισμένη εικόνα. Σήμερα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, καθώς υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων, που φέρνουν τα ανασφάλιστα κοντά στις 244 χιλιάδες.

Το χρονικό

Ο μηχανισμός για τα ανασφάλιστα οχήματα, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης, μπήκε σε λειτουργία θεωρητικά την 1η Ιουνίου 2025, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του «IW» δούλεψε λάθος. Τα δεδομένα μεταξύ υπουργείων, ΑΑΔΕ και ασφαλιστικών εταιρειών παραμένουν εν μέρει κατακερματισμένα.

Οι βάσεις δεδομένων δεν ήταν αξιόπιστες, με αποτέλεσμα να οι διασταυρώσεις να μην επαληθεύονται. Με άλλα λόγια, υπήρξαν έλεγχοι τον Ιούνιο και τον Αύγουστο, εντοπίστηκαν ανασφάλιστα οχήματα, ωστόσο από την ΑΑΔΕ δεν έφυγαν τα ειδοποιητήρια, καθώς υπήρχε αυξημένη πιθανότητα σφάλματος.

Στη φάση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων και υπογραφών και εντοπισμού ανασφάλιστων

Σήμερα, αν και σε νέα κοινή υπουργική απόφαση (175625 ΕΞ 2025), που συνυπογράφεται από τους υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Γεώργιο Κώτσηρα, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριο Παπαστεργίου, και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιο Πιτσιλή, ανακοινώνεται το πώς θα διενεργούνται οι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα, ωστόσο η πλήρης ένταξη του μηχανισμού στο σύστημα εντοπισμού φέρεται να ξεκινά ολοκληρωμένα με το νέο έτος.

Το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση φέρεται να σκοπεύει να δημιουργήσει νέο ψηφιακό μηχανισμό διασταύρωσης ανασφάλιστων οχημάτων, οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και οχημάτων που έχουν καταθέσει πινακίδες και περιέρχονται σε διοικητική ακινησία.

Τα τελευταία ευρήματα: στις 244 χιλιάδες τα ανασφάλιστα

Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 700.000 οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, 243.904 ανασφάλιστα και 113.382 που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Οι σφήνες στα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται θα είναι 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατικά και άλλα οχήματα, 250 ευρώ για δίκυκλα. Για τέλη κυκλοφορίας: καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όλους όσοι τα πληρώνουν εκπρόθεσμα. Για έλλειψη ΚΤΕΟ: πρόστιμο 150 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμα οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας για 20 ημέρες. Στα παραπάνω πρόστιμα μπαίνει «σφήνα» και το ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%. Οι παραβάτες ενημερώνονται με email, SMS ή μέσω του Gov.gr Wallet.

Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση αποστέλλονται ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση ασφάλισης και καταβολής τελών κυκλοφορίας. Άμεσα αποστέλλονται: (α) 100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για μη συμμόρφωση ασφάλισης, (β) 101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 110.037, που αφορούν μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.