Υπόθεση Novartis: Ένοχοι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για ψευδείς καταθέσεις

Ποινές φυλάκισης 25 και 33 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, κρίνοντάς τους ενόχους για ψευδείς καταθέσεις και ψευδείς καταμηνύσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων. Η απόφαση διαφοροποιήθηκε από την εισαγγελική πρόταση, που είχε εισηγηθεί απαλλαγή τους από την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου ο Φιλιστωρ Δεσταμπασίδης κρίθηκε ένοχος για τις καταθέσεις του εις βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 25 μηνών. Παράλληλα απαλλάχθηκε για άλλα πρόσωπα, καθώς κρίθηκε ότι οι καταθέσεις του δεν στοιχειοθετούσαν το αδίκημα.

Η υπόθεση της Μαρίας Μαραγγέλη

Η πρώην γραμματέας του Κωνσταντίνου Φρουζή, Μαρία Μαραγγέλη, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 33 μηνών με τριετή αναστολή. Κρίθηκε ένοχη για τις καταθέσεις της εις βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά, ενώ απαλλάχθηκε για άλλες καταθέσεις που αφορούσαν τα ονόματα των Βασιλικής Κατραβά, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Σταυρούλας Νικολοπούλου και Νικόλαου Μανιαδάκη.

Η στάση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας της έδρας Ειρήνη Πελεκάνου είχε προτείνει την ενοχή των δύο μαρτύρων για ψευδείς καταθέσεις, αλλά την απαλλαγή τους για ψευδείς καταμηνύσεις. Η εισαγγελέας σχολίασε ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το καθεστώς προστασίας μαρτύρων για να προβούν σε υπερβολικές αναφορές, ενώ αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

