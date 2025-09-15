back to top
23.8 C
Athens
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για ψευδείς καταθέσεις

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επικαιρότητα

Ποινές φυλάκισης 25 και 33 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis, Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, κρίνοντάς τους ενόχους για ψευδείς καταθέσεις και ψευδείς καταμηνύσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων. Η απόφαση διαφοροποιήθηκε από την εισαγγελική πρόταση, που είχε εισηγηθεί απαλλαγή τους από την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου ο Φιλιστωρ Δεσταμπασίδης κρίθηκε ένοχος για τις καταθέσεις του εις βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 25 μηνών. Παράλληλα απαλλάχθηκε για άλλα πρόσωπα, καθώς κρίθηκε ότι οι καταθέσεις του δεν στοιχειοθετούσαν το αδίκημα.

- Advertisement -

Η υπόθεση της Μαρίας Μαραγγέλη

Η πρώην γραμματέας του Κωνσταντίνου Φρουζή, Μαρία Μαραγγέλη, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 33 μηνών με τριετή αναστολή. Κρίθηκε ένοχη για τις καταθέσεις της εις βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά, ενώ απαλλάχθηκε για άλλες καταθέσεις που αφορούσαν τα ονόματα των Βασιλικής Κατραβά, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Σταυρούλας Νικολοπούλου και Νικόλαου Μανιαδάκη.

- Advertisement -

Η στάση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας της έδρας Ειρήνη Πελεκάνου είχε προτείνει την ενοχή των δύο μαρτύρων για ψευδείς καταθέσεις, αλλά την απαλλαγή τους για ψευδείς καταμηνύσεις.  Η εισαγγελέας σχολίασε ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το καθεστώς προστασίας μαρτύρων για να προβούν σε υπερβολικές αναφορές, ενώ αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

KOMY: Πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις και 30 κατ’ οίκον επισκέψεις σε ορεινά χωριά – Επέκταση δράσεων σε όλη τη χώρα

Newsroom 3 -
«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας» δήλωσε μεταξύ άλλων η Ειρήνη Αγαπηδάκη
Διαβάστε περισσότερα

Στις 7 Οκτωβρίου το 16th Pharma & Health Conference: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Newsroom 3 -
Το Συνέδριο περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης - Δείτε τη θεματολογία
Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Κλινική Ν. Αλεξάνδρα: Πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Newsroom 3 -
Με ιδιαίτερη φροντίδα οι Έλληνες επιστήμονες σχηματίζουν «μονοπάτια» ασθενών για κάθε γυναικολογική κακοήθεια
Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του προστάτη: Παγκόσμια απειλή με ραγδαία εξέλιξη και νέες λύσεις από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Newsroom 3 -
Πρόβλεψη για διπλασιασμό περιστατικών διεθνώς μέχρι το 2040 - Η ελληνική πραγματικότητα και η ανάγκη για δράση
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Αυστηρότερη εποπτεία και εφαρμογή κανόνων

Newsroom 3 -
Στην ομιλία του έκανε επίσης λόγο για «εξωφρενικές» αυξήσεις, που πλήττουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα
Διαβάστε περισσότερα

KOMY: Πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις και 30 κατ’ οίκον επισκέψεις σε ορεινά χωριά – Επέκταση δράσεων σε όλη τη χώρα

Newsroom 3 -
«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας» δήλωσε μεταξύ άλλων η Ειρήνη Αγαπηδάκη
Διαβάστε περισσότερα

Υψώνουμε διατροφική «ασπίδα»

Newsroom 3 -
Η κατάλληλη διατροφή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ενόψει μιας υψηλής σε μολυσματικούς παράγοντες περιόδου
Διαβάστε περισσότερα

Στις 7 Οκτωβρίου το 16th Pharma & Health Conference: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Newsroom 3 -
Το Συνέδριο περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης - Δείτε τη θεματολογία
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Νέα εποχή για την Export Credit Greece

Εντός ολίγων ημερών η ECG αναμένεται να υποβάλει αίτηση στην ΤτΕ για να δημιουργήσει θυγατρική ασφαλιστική
Επικαιρότητα

Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Αυστηρότερη εποπτεία και εφαρμογή κανόνων

Στην ομιλία του έκανε επίσης λόγο για «εξωφρενικές» αυξήσεις, που πλήττουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

MEGA Brokers: Επεκτείνει δυναμικά το αποτύπωμά της στη Β. Ελλάδα με την εξαγορά της ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ

H MEGA Brokers ενδυναμώνει περαιτέρω το δίκτυό της και ενισχύει την παρουσία της στις τοπικές κοινωνίες
Εκδηλώσεις

ΣΕΜΑ: Δυναμική παρουσία και ενίσχυση των μεσιτών ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα

«Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Κ. Αλφιέρης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο ΕΕΘ
Εκδηλώσεις

Η κοινή ημερίδα ΕΑΕΕ-ΣΑΕΚ για την Οδηγία ELD ανέδειξε την περιβαλλοντική σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE PROFILE και το ψηφιακό εργαλείο SAFER IT Tool
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.