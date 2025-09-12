back to top
Ξεκινά σήμερα το τριήμερο ασφαλιστικό συνέδριο της Sofos Insurance Agency στη Λίμνη Πλαστήρα

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Με φόντο το ειδυλλιακό τοπίο της Λίμνης Πλαστήρα, ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, το τριήμερο ασφαλιστικό συνέδριο της Ασφάλειες Σοφού Α.Ε. – Sofos Insurance Agency AE. Το συνέδριο θα διαρκέσει έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και φιλοδοξεί να αναδείξει τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις καινοτομίες στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει την άφιξη και το check-in των συνέδρων, ενώ η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Kazarma, με το καλωσόρισμα του Νίκου Μωράκη και παρουσίαση της εταιρείας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν σειρά χαιρετισμών και video μηνυμάτων από κορυφαίους εκπροσώπους της αγοράς, όπως ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ο CEO της Allianz Βασίλης Χρηστίδης και ο CEO της ERGO Hellas Ερρίκος Μοάτσος.

Η κεντρική ομιλία της ημέρας θα δοθεί από τον Χρήστο Σοφό, ο οποίος θα παρουσιάσει τα 47 χρόνια πορείας της εταιρείας και θα αναλύσει τις προοπτικές της αγοράς. Ακολουθούν παρουσιάσεις και αναλύσεις σχετικά με τη δύναμη της ομάδας, τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων και τις σύγχρονες πρακτικές διαμεσολάβησης, με συμμετοχή στελεχών από Hellas Direct, ΔΥΝΑΜΙΣ, EXTRA, Minetta και άλλες εταιρείες.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με δείπνο και βραβεύσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους συνέδρους να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες σε πιο χαλαρό περιβάλλον. Τις επόμενες δύο ημέρες, το πρόγραμμα περιλαμβάνει workshops, panel συζητήσεις και εταιρικά videos, ενώ η Κυριακή θα κλείσει με BBQ στη λίμνη και αναχώρηση των συνέδρων.

Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει δεκάδες στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει επαγγελματισμό και φυσική ομορφιά.

