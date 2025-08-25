Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Υπογραφή μνημονίου

Το ΚΕΤΕΚΝΥ (Ελληνικό Ινστιτούτο DRG) ενισχύει τη διεθνή του παρουσία με την υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η συμφωνία επισφραγίζει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης και κοινών δράσεων στον τομέα της Υγείας.

Με όραμα την καινοτομία, προωθείται ο διάλογος και ευρωπαϊκά προγράμματα τίθενται στον πυρήνα της συνεργασίας. Για την υπογραφή του μνημονίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΚΕΤΕΚΝΥ με τη συμμετοχή του Δρ Joao Breda (WHO), του Δρ Παντελή Μεσσαρόπουλου (Πρόεδρος ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.), του Δρ Χαράλαμπου Πλατή (CEO) και υψηλόβαθμων στελεχών.

Το νέο μνημόνιο προβλέπει:

• Εντατικοποίηση κοινών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων.

• Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα για DRG και δείκτες απόδοσης.

• Συνδιοργάνωση ημερίδων, workshops και ενημερωτικών δράσεων για επαγγελματίες Υγείας και κοινό.

• Κοινές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, ενισχύοντας τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των δύο Οργανισμών.

