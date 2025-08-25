back to top
30.2 C
Athens
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Υπογραφή μνημονίου

Newsroom 3

Υγεία

Το ΚΕΤΕΚΝΥ (Ελληνικό Ινστιτούτο DRG) ενισχύει τη διεθνή του παρουσία με την υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η συμφωνία επισφραγίζει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης και κοινών δράσεων στον τομέα της Υγείας.

Με όραμα την καινοτομία, προωθείται ο διάλογος και ευρωπαϊκά προγράμματα τίθενται στον πυρήνα της συνεργασίας. Για την υπογραφή του μνημονίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΚΕΤΕΚΝΥ με τη συμμετοχή του Δρ Joao Breda (WHO), του Δρ Παντελή Μεσσαρόπουλου (Πρόεδρος ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.), του Δρ Χαράλαμπου Πλατή (CEO) και υψηλόβαθμων στελεχών.

Το νέο μνημόνιο προβλέπει:
• Εντατικοποίηση κοινών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων.
• Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα για DRG και δείκτες απόδοσης.
• Συνδιοργάνωση ημερίδων, workshops και ενημερωτικών δράσεων για επαγγελματίες Υγείας και κοινό.
 Κοινές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις, ενισχύοντας τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των δύο Οργανισμών.

Υγεία

ΠΙΣ: Εκρηξη αποχωρήσεων γιατρών από το ΕΣΥ

Τα μέτρα του 2024 όχι μόνο δεν απέδωσαν, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά επιδείνωσαν το ισοζύγιο του προσωπικού
Απόψεις

Η πορεία της Ασφάλισης Υγείας & Ζωής στα στάδια της ζωής μας

Το σημαντικό δεν είναι να έχεις «κάποια» ασφάλιση, αλλά την κατάλληλη ασφάλιση, στη σωστή στιγμή της ζωής σου
Διεθνείς Ειδήσεις

Όταν ένα τιμολόγιο μένει ανεξόφλητο: Υπαρκτός κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων

Κατά την Coface, η διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων πρέπει να είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε επιχείρησης και να συνδυάζεται με ασφαλιστικές λύσεις
Κοινωνική Ασφάλιση

e-ΕΦΚΑ: Ποιους συνταξιούχους αφορά η σημερινή καταβολή αναδρομικών

Κατά την εκκαθάριση προέκυψαν 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά και χρήζουν επανελέγχου
Υγεία

Γαλλία: Διαβητική σταμάτησε την ινσουλίνη χάρη σε βλαστοκύτταρα – Ιστορική ιατρική επιτυχία

Πώς χάρη σε μια καινοτόμο θεραπεία ο οργανισμός της ασθενούς άρχισε ξανά να παράγει φυσικά την πολύτιμη ορμόνη
