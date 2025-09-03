back to top
30.6 C
Athens
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025

Στην εποχή της ψηφιακής πολεοδομίας: Τι φέρνει ο νέος Κώδικας Χωροταξίας – τι σημαίνει για τις ασφαλιστικές

Newsroom 3

Η πολεοδομική ασάφεια και η γραφειοκρατία, που χρόνια ταλάνιζαν επενδυτές, μηχανικούς και πολίτες, φαίνεται ότι μπαίνουν στο παρελθόν. Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας-Πολεοδομίας, ο οποίος συγκεντρώνει πάνω από 170 νόμους σε έναν ενιαίο Κώδικα με 477 άρθρα, παρουσιάστηκε αυτήν την εβδομάδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φέρνοντας σαφήνεια και ψηφιακή πρόσβαση σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο.

«Για πρώτη φορά, πολίτες και επαγγελματίες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ενιαίο εργαλείο που απλοποιεί τις διαδικασίες και ενισχύει την ασφάλεια δικαίου», σημειώνουν πηγές του ΥΠΕΝ, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα ypen.gov.gr παρέχει άμεση, δωρεάν πρόσβαση στον Κώδικα.

Αυτό όμως δεν αφορά μόνο πολίτες και μηχανικούς. Σύμφωνα με στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, η σαφήνεια του νέου πλαισίου μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για τις ασφάλειες περιουσίας και επαγγελματικής ευθύνης. Η μειωμένη αβεβαιότητα στις κατασκευές και στις πολεοδομικές άδειες μειώνει τον κίνδυνο για ασφαλιστικά claims, ενώ παράλληλα διευκολύνει επενδύσεις σε έργα υποδομών και real estate.

Μηχανικοί και κατασκευαστικές εταιρείες εκτιμούν ότι η μετάβαση σε ένα ενιαίο πλαίσιο θα μειώσει τις καθυστερήσεις και τις δικαστικές αμφισβητήσεις, δημιουργώντας ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον για την ανάπτυξη έργων μεγάλης αξίας.

Με τη νέα εποχή της ψηφιακής πολεοδομίας, φαίνεται ότι η γραφειοκρατία χάνει έδαφος, ενώ ασφαλιστικές και επενδυτές κερδίζουν μεγαλύτερη σιγουριά για τα projects τους.

