Οι ΕΕΑ διαπιστώνουν σταθερή πρόοδο στη δημοσιοποίηση κύριων δυσμενών επιπτώσεων

Η Μεικτή Επιτροπή των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΤ, EIOPA και ESMA — ΕΕΑ) δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα την τέταρτη ετήσια έκθεσή της σχετικά με την έκταση της οικειοθελούς γνωστοποίησης των κύριων δυσμενών επιπτώσεων (PAIs) στο πλαίσιο του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της EIOPA, οι ΕΕΑ έχουν παρατηρήσει σταθερή βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών γνωστοποιήσεων PAIs τόσο σε επίπεδο οντοτήτων όσο και σε επίπεδο προϊόντων.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι ΕΕΑ απευθύνθηκαν στις εθνικές αρμόδιες αρχές και διενήργησαν ανάλυση σε επίπεδο προσωπικού των δημοσίως διαθέσιμων δηλώσεων PAIs από τους τομείς της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, των ασφαλίσεων και των επαγγελματικών συντάξεων, καθώς και ενός δείγματος γνωστοποιήσεων PAIs χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Στην έκθεση του 2025 επισημαίνεται η προσπάθεια των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές να δημοσιεύουν πληρέστερα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του κανονισμού SFDR, με γενική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών.

Σε συμφωνία με τα προηγούμενα έτη, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν επίσης ότι οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές εντός μεγαλύτερων πολυεθνικών ομίλων τείνουν να παρέχουν λεπτομερέστερες γνωστοποιήσεις, ενώ οι μικρότερες οντότητες συχνά συνδυάζουν γενικές πληροφορίες ESG ή εμπορικής προώθησης με τις γνωστοποιήσεις βάσει του SFDR.

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές που συμμετείχαν στην έρευνα επιβεβαίωσαν ότι ορισμένοι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενσωμάτωσαν τις ορθές πρακτικές που περιλαμβάνονταν στις προηγούμενες εκθέσεις και βελτίωσαν τις γνωστοποιήσεις τους.

Επιπλέον, η έκθεση του 2025 περιλαμβάνει συστάσεις προς τις εθνικές αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς υποστήριξη της εποπτείας των γνωστοποιήσεων PAIs και ενόψει της επανεξέτασης του κανονισμού SFDR αντίστοιχα.

