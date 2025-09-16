Μικρές επιλογές, μεγάλη διαφορά: Πώς να επιλέγουμε σνακ για ενέργεια και συγκέντρωση

Η καθημερινή ρουτίνα στο γραφείο δεν χρειάζεται να στερεί από τον οργανισμό μας τη σωστή ενέργεια. Σύμφωνα με την Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διαιτολόγο – Διατροφολόγο, MSc, και Επιστημονική Συνεργάτιδα της Nutrimed, ένα ισορροπημένο σνακ μπορεί να κρατήσει τον οργανισμό σε εγρήγορση χωρίς περιττές θερμίδες ή τύψεις.

«Μικρές, έξυπνες επιλογές μέσα στη μέρα μπορούν να τροφοδοτήσουν το σώμα και το μυαλό, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και τη συγκέντρωση», εξηγεί η κ. Παπαδοπούλου. Οι ειδικοί συνιστούν σνακ που συνδυάζουν πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες, ώστε η ενέργεια να απελευθερώνεται σταδιακά και να διαρκεί περισσότερο.

