Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλευρό των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με άμεση ανταπόκριση στα γεγονότα, η Εθνική Ασφαλιστική ανακοίνωσε ότι στέκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η εταιρεία ενεργοποίησε ειδική τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, στο 210 90 99 600, προκειμένου να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση, ενημέρωση και να υποδέχεται αιτήματα αποζημίωσης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών στήριξης που λαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και την εξυπηρέτηση των πληγέντων.

