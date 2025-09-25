back to top
Η Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσιάζει στον ΟΗΕ τα ελληνικά προγράμματα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

Newsroom 3

Υγεία

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προβάλλοντας τις εθνικές πολιτικές πρόληψης για την παιδική παχυσαρκία και τα χρόνια νοσήματα. Η ελληνική δράση απέσπασε διεθνή αναγνώριση, ενώ η χώρα μας αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας στρατηγικής για την υγεία.

Στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η κ. Αγαπηδάκη παρουσίασε την Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας σε ειδική συνεδρίαση που διοργανώθηκε από το World Obesity Federation, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF. Η ελληνική πρωτοβουλία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις ελάχιστες ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας όλα τα στάδια παρέμβασης.

Η αναπληρώτρια Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η Ελλάδα θα συμπροεδρεύσει στην Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Παχυσαρκία, τονίζοντας ότι το 2025 αποτελεί σημείο καμπής για την παγκόσμια υγεία, καθώς για πρώτη φορά τα υπέρβαρα παιδιά ξεπερνούν αριθμητικά τα ελλιποβαρή.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

