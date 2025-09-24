Η ανησυχητική άνοδος στους δείκτες εγκληματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πυροδοτεί ζήτηση για ασφάλιση

Μια νέα παγκόσμια μελέτη της Compare the Market Australia φέρνει στο προσκήνιο ανησυχητικά δεδομένα για την Ελλάδα: η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη καταγράφουν σημαντική άνοδο στον δείκτη αντίληψης εγκληματικότητας την τελευταία εξαετία, γεγονός που τις φέρνει πιο κοντά στα επίπεδα μεγάλων μητροπόλεων του κόσμου.

Η έρευνα World’s Most Dangerous Cities 2025, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της πλατφόρμας Numbeo και καλύπτει περισσότερες από 400 πόλεις παγκοσμίως, καταγράφει τις τάσεις από το 2019 έως το 2025. Η Αθήνα εμφανίζει άνοδο από δείκτη 48,1 το 2019 σε 55,3 το 2025, ενώ η Θεσσαλονίκη σημειώνει ακόμη πιο εντυπωσιακή αύξηση, από 34,9 σε 52,5, δηλαδή σχεδόν 18 μονάδες σε έξι χρόνια. Η Λευκωσία, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα, κινείται επίσης ανοδικά, από 35,0 σε 40,2, ενώ η Κωνσταντινούπολη παραμένει σχεδόν σταθερή, γεγονός που κάνει την ελληνική περίπτωση να ξεχωρίζει για τη ραγδαία μεταβολή.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πόλεις της Νότιας Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής κυριαρχούν στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης. Η Πιετερμαριτσμπουργκ της Νότιας Αφρικής καταγράφεται ως η πιο επικίνδυνη πόλη του κόσμου με δείκτη 82,0, ακολουθούμενη από το Καράκας και το Πορτ Μόρεσμπι. Στον αντίποδα, η Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναδεικνύεται ως η ασφαλέστερη πόλη στον κόσμο με δείκτη 11,6, ενώ το Ντουμπάι και η Σάρτζα βρίσκονται επίσης στις πρώτες θέσεις της ασφάλειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης εγκληματικότητας της μελέτης δεν αποτυπώνει μόνο τα επίσημα στατιστικά αλλά κυρίως το πώς οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται την ασφάλεια στην πόλη τους. Αυτή η παράμετρος έχει μεγάλη σημασία, καθώς η αντίληψη κινδύνου επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, τις αποφάσεις μετακίνησης και διαμονής, αλλά και την εικόνα μιας χώρας προς τους επισκέπτες της.

Η αυξανόμενη ανησυχία για την εγκληματικότητα δεν αφήνει ανεπηρέαστη την ασφαλιστική αγορά. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν οι πολίτες αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς, στρέφονται πιο συχνά σε λύσεις ασφάλισης κατοικίας, αυτοκινήτου ή και υγείας. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσαρμόζουν τις πολιτικές τιμολόγησης με βάση τις τάσεις κάθε περιοχής, ενώ η άνοδος των δεικτών δημιουργεί και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως μικροασφάλιση ή εξειδικευμένες καλύψεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει ότι η αντίληψη κινδύνου είναι εξίσου κρίσιμη με τα ίδια τα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας. Για την ασφαλιστική αγορά, αυτό μεταφράζεται σε μια νέα πρόκληση αλλά και σε μια ευκαιρία: να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη των πολιτών για αίσθημα ασφάλειας σε μια εποχή που η ανασφάλεια δείχνει να αυξάνεται.