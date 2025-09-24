back to top
22.9 C
Athens
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Η ανησυχητική άνοδος στους δείκτες εγκληματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πυροδοτεί ζήτηση για ασφάλιση

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διεθνείς Ειδήσεις

Μια νέα παγκόσμια μελέτη της Compare the Market Australia φέρνει στο προσκήνιο ανησυχητικά δεδομένα για την Ελλάδα: η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη καταγράφουν σημαντική άνοδο στον δείκτη αντίληψης εγκληματικότητας την τελευταία εξαετία, γεγονός που τις φέρνει πιο κοντά στα επίπεδα μεγάλων μητροπόλεων του κόσμου.

Η έρευνα World’s Most Dangerous Cities 2025, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της πλατφόρμας Numbeo και καλύπτει περισσότερες από 400 πόλεις παγκοσμίως, καταγράφει τις τάσεις από το 2019 έως το 2025. Η Αθήνα εμφανίζει άνοδο από δείκτη 48,1 το 2019 σε 55,3 το 2025, ενώ η Θεσσαλονίκη σημειώνει ακόμη πιο εντυπωσιακή αύξηση, από 34,9 σε 52,5, δηλαδή σχεδόν 18 μονάδες σε έξι χρόνια. Η Λευκωσία, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα, κινείται επίσης ανοδικά, από 35,0 σε 40,2, ενώ η Κωνσταντινούπολη παραμένει σχεδόν σταθερή, γεγονός που κάνει την ελληνική περίπτωση να ξεχωρίζει για τη ραγδαία μεταβολή.

- Advertisement -

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πόλεις της Νότιας Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής κυριαρχούν στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης. Η Πιετερμαριτσμπουργκ της Νότιας Αφρικής καταγράφεται ως η πιο επικίνδυνη πόλη του κόσμου με δείκτη 82,0, ακολουθούμενη από το Καράκας και το Πορτ Μόρεσμπι. Στον αντίποδα, η Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναδεικνύεται ως η ασφαλέστερη πόλη στον κόσμο με δείκτη 11,6, ενώ το Ντουμπάι και η Σάρτζα βρίσκονται επίσης στις πρώτες θέσεις της ασφάλειας.

- Advertisement -

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης εγκληματικότητας της μελέτης δεν αποτυπώνει μόνο τα επίσημα στατιστικά αλλά κυρίως το πώς οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται την ασφάλεια στην πόλη τους. Αυτή η παράμετρος έχει μεγάλη σημασία, καθώς η αντίληψη κινδύνου επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, τις αποφάσεις μετακίνησης και διαμονής, αλλά και την εικόνα μιας χώρας προς τους επισκέπτες της.

Η αυξανόμενη ανησυχία για την εγκληματικότητα δεν αφήνει ανεπηρέαστη την ασφαλιστική αγορά. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν οι πολίτες αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς, στρέφονται πιο συχνά σε λύσεις ασφάλισης κατοικίας, αυτοκινήτου ή και υγείας. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσαρμόζουν τις πολιτικές τιμολόγησης με βάση τις τάσεις κάθε περιοχής, ενώ η άνοδος των δεικτών δημιουργεί και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως μικροασφάλιση ή εξειδικευμένες καλύψεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει ότι η αντίληψη κινδύνου είναι εξίσου κρίσιμη με τα ίδια τα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας. Για την ασφαλιστική αγορά, αυτό μεταφράζεται σε μια νέα πρόκληση αλλά και σε μια ευκαιρία: να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανάγκη των πολιτών για αίσθημα ασφάλειας σε μια εποχή που η ανασφάλεια δείχνει να αυξάνεται.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Η 100% επιδότηση μισθών φέρνει νέα δυναμική στην ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Η νομιμοποίηση της απασχόλησης και η εκπαίδευση του προσωπικού ανοίγουν τον δρόμο για πρόσθετες ασφαλιστικές ανάγκες
Διαβάστε περισσότερα

Το 15ο Athens Sustainability Forum έρχεται 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη

Newsroom 3 -
Στο συνέδριο της Global Sustain θα συζητηθούν θέματα ESG, τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες για μια δυναμική και βιώσιμη ελληνική επιχειρηματικότητα
Διαβάστε περισσότερα

Η αναλογιστική επιστήμη στο επίκεντρο της ασφαλιστικής αγοράς

Newsroom 3 -
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανακοίνωση ότι το 4ο Συνέδριο της ΕΑΕ, στις 30/10, τελεί υπό την αιγίδα της ΕΛΕΤΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ΚΟΚ δεν αφορά μόνο τους οδηγούς, αλλά και την ασφαλιστική αγορά!

Newsroom 3 -
Ευκαιρία για τις ασφαλιστικές να πρωταγωνιστήσουν στην πρόληψη, προστατεύοντας τόσο τους πελάτες όσο και τα χαρτοφυλάκιά τους
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Newsroom 3 -
Χρειάζονται εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο
Διαβάστε περισσότερα

Τσουνάμι αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις Trump για το Tylenol και τον αυτισμό

Newsroom 3 -
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη χρήση του παυσίπονου κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού - Τι απαντά η επιστημονική κοινότητα
Διαβάστε περισσότερα

Θ. Πελαγίδης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει πότε ξανά»

Newsroom 3 -
Τον κώδωνα του κινδύνου για την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έκρουσε ωστόσο ο υποδιοικητής της ΤτΕ σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

Τρακάρισμα σε πάρκινγκ: Με καλύπτει η ασφάλεια αυτοκινήτου;

Newsroom 3 -
Το Pricefox δεν σε βοηθά μόνο να βρεις ασφάλεια αυτοκινήτου, αλλά και να καταλάβεις τι ισχύει σε περίπτωση που τρακάρεις σε χώρο στάθμευσης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Κοινωνική Ασφάλιση

Performance Technologies και NOVA-ICT αναλαμβάνουν το Health Monitoring της ΗΔΙΚΑ

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ενισχύοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τις ανάγκες
Εκδηλώσεις

Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών, με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο
Τα Νέα της Αγοράς

20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Χρειάζονται εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο
Εκδηλώσεις

Σημαντικές τοποθετήσεις Πελαγίδη, ανάλυση Μαύρου και εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ από τους φοροτεχνικούς στο ΕΑΑ

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ από τις τράπεζες
Editorial

Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα της διαμεσολάβησης

Η πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» έγινε αφορμή να δούμε την ιστορία με άλλο μάτι και την Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρεία του 1838 ως γέφυρα
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.