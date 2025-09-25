back to top
HDI Global: Θετικά αποτελέσματα 6μήνου, με κινητήριο μοχλό την ανάπτυξη νέων εργασιών

Η HDI Global SE ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξάνοντας τόσο τα έσοδα όσο και τα καθαρά της κέρδη. Ο κύριος μοχλός πίσω από αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα —στα οποία συνέβαλαν όλες οι δραστηριότητες— ήταν η ανάπτυξη νέων εργασιών.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία ασφάλισης βιομηχανικών κινδύνων επισημαίνει ότι συνέβαλε σημαντικά στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του Ομίλου Talanx. «Βασιζόμενοι στην κερδοφορία μας, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως ο αξιόπιστος Συνεργάτης στην Αλλαγή [«Partner in Transformation»] για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Dr. Edgar Puls, Διευθύνων Σύμβουλος της HDI Global SE.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που τα θετικά αποτελέσματα του εξαμήνου προήλθαν κυρίως από την ανάπτυξη νέων εργασιών. Αυτό αποδεικνύει ότι η εστίασή μας στην παροχή πραγματικής, βιώσιμης αξίας στους πελάτες και τους συνεργάτες μας ανταποκρίνεται θετικά στην αγορά. Οι συνεργάτες μας εμπιστεύονται την τεχνογνωσία της HDI στις σύγχρονες
λύσεις ασφάλισης κινδύνου. Το γεγονός ότι συνέβαλαν όλοι οι κλάδοι ασφάλισης
σε αυτό υπογραμμίζει το εύρος και την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου μας.»

Η HDI Global SE κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και καθαρών κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2025. Μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων, τα έσοδα από ασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 8% στα 5,1 δισ. ευρώ (από 4,8), ή κατά 7% σε ονομαστικούς όρους. Το αποτέλεσμα από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες παρέμεινε σταθερό στα 430 (από 429) εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές για μεγάλες ζημίες ανήλθαν σε 142 (από 128) εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τον αναλογικό προϋπολογισμό των 253 εκατ. ευρώ. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) κυμάνθηκε στο 91,6% (από 91,1%), παρέμεινε δηλαδή, εντός της πρόβλεψης του χαμηλότερος απο 92% σε ετήσια βάση. Το καθαρό χρηματοοικονομικό και επενδυτικό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, πριν τις συναλλαγματικές επιδράσεις, αυξήθηκε στα 99 (από 68) εκατ. ευρώ χάρη στο μέγεθος των επενδύσεων και στην αύξηση των εσόδων από τόκους. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24% φτάνοντας τα 377 (από 305) εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) ενισχύθηκε στο 17,4% (από 15,7%). Η συμβολή της HDI Global SE στα καθαρά κέρδη του Ομίλου Talanx αυξήθηκε κατά 23%, φτάνοντας τα 274 (από 223) εκατ. ευρώ.

«Τα θετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά, τη μακροπρόθεσμη ισχύ μας και τον ρόλο μας ως αξιόπιστου συνεργάτη σε όλους τους τομείς. Είτε πρόκειται για Διαχείριση Κινδύνων, Πρόληψη, Διεθνή Προγράμματα, Υπηρεσίες Captive, είτε Υπηρεσίες Αποζημιώσεων, διατηρούμε στενή συνεργασία με τους συνεργάτες μας. Αυτή η υποστήριξη τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν βιώσιμες αποφάσεις και να ενισχύουν την τεχνική τους ανθεκτικότητα σε περιόδους αλλαγής» καταλήγει o Dr. Puls.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τους πελάτες μας για την συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους περισσότερους από 5.000 εργαζομένους μας παγκοσμίως, των οποίων η αφοσίωση και η δέσμευση υπήρξαν καθοριστικές για την επίτευξη αυτών των ισχυρών αποτελεσμάτων και για το ότι φέρνουν στην πράξη, κάθε μέρα, την κουλτούρα υψηλής απόδοσής μας.»

