H Eurolife αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης ζημιών αυτοκινήτου

Σε σειρά βελτιώσεων στη διαχείριση των αποζημιώσεων αυτοκινήτου προχωρά η Eurolife FFH, ώστε να κάνει τη διαδικασία πιο απλή και αποτελεσματική για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Οι βελτιώσεις στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

• στην αυτοματοποίηση των εργασιών

• στη συστηματική ανατροφοδότηση των συνεργατών από πλευράς εταιρείας

• στη συνεχή ενημέρωση των πελατών.

Ήδη από την αρχή της χρονιάς η Eurolife έχει ενεργοποιήσει RPAs (Robotic Process Automation) σε καίρια σημεία της διαδικασίας, μια τεχνολογία αυτοματοποίησης που μειώνει σημαντικά τον χρόνο εργασιών.

Συγκεκριμένα, το RPA εφαρμόζεται:

• στο άνοιγμα ζημιών, μειώνοντας τον χρόνο δημιουργίας φακέλου στη μία ημέρα,

από δύο που ίσχυε

• στην παραλαβή εκθέσεων πραγματογνωμόνων και εξοφλητικών αποδείξεων

• στη διαχείριση ερωτημάτων-απαντήσεων ΣΑΠ.

Επιπλέον, οι συνεργάτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω email για την πορεία κάθε ζημιάς αυτοκινήτου ή τυχόν εκκρεμότητες.

Παράλληλα, από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου εμπλουτίστηκε η ροή ενημέρωσης για τις

αποζημιώσεις αυτοκινήτου με περισσότερα σημεία επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο,

οι πελάτες θα λαμβάνουν email σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και οι συνεργάτες θα έχουν πλήρη εικόνα και δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής υποστήριξής τους.

Οι ενημερώσεις θα αποστέλλονται στα παρακάτω στάδια:

• με το άνοιγμα του φακέλου (αριθμός ζημιάς, στοιχεία πραγματογνώμονα, περιοχές

εξυπηρέτησης, ημερομηνία λήξης ερωτήματος προς την υπαίτια εταιρεία)

• με την παραλαβή απάντησης από την υπαίτια εταιρεία

• με την παραλαβή αρχικής και τελικής έκθεσης του πραγματογνώμονα

• με την παραλαβή δικαιολογητικών αποζημίωσης (τιμολόγια κλπ.)

• με την παραλαβή εξοφλητικής απόδειξης

• και με την ολοκλήρωση πληρωμής της αποζημίωσης.

Με τον τρόπο αυτό, τόσο οι συνεργάτες όσο και οι πελάτες θα γνωρίζουν με σαφήνεια σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε αποζημίωση και ποια βήματα ακολουθούν, γεγονός που διασφαλίζει ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ολοκλήρωση της διαδικασίας.