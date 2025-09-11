back to top
32.4 C
Athens
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

H Eurolife αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης ζημιών αυτοκινήτου

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αυτοκίνητο

Σε σειρά βελτιώσεων στη διαχείριση των αποζημιώσεων αυτοκινήτου προχωρά η Eurolife FFH, ώστε να κάνει τη διαδικασία πιο απλή και αποτελεσματική για τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Οι βελτιώσεις στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες:
• στην αυτοματοποίηση των εργασιών
• στη συστηματική ανατροφοδότηση των συνεργατών από πλευράς εταιρείας
• στη συνεχή ενημέρωση των πελατών.

- Advertisement -

Ήδη από την αρχή της χρονιάς η Eurolife έχει ενεργοποιήσει RPAs (Robotic Process Automation) σε καίρια σημεία της διαδικασίας, μια τεχνολογία αυτοματοποίησης που μειώνει σημαντικά τον χρόνο εργασιών.

Συγκεκριμένα, το RPA εφαρμόζεται:
• στο άνοιγμα ζημιών, μειώνοντας τον χρόνο δημιουργίας φακέλου στη μία ημέρα,
από δύο που ίσχυε
• στην παραλαβή εκθέσεων πραγματογνωμόνων και εξοφλητικών αποδείξεων
• στη διαχείριση ερωτημάτων-απαντήσεων ΣΑΠ.

- Advertisement -

Επιπλέον, οι συνεργάτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω email για την πορεία κάθε ζημιάς αυτοκινήτου ή τυχόν εκκρεμότητες.

Παράλληλα, από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου εμπλουτίστηκε η ροή ενημέρωσης για τις
αποζημιώσεις αυτοκινήτου με περισσότερα σημεία επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο,
οι πελάτες θα λαμβάνουν email σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και οι συνεργάτες θα έχουν πλήρη εικόνα και δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής υποστήριξής τους.

Οι ενημερώσεις θα αποστέλλονται στα παρακάτω στάδια:
• με το άνοιγμα του φακέλου (αριθμός ζημιάς, στοιχεία πραγματογνώμονα, περιοχές
εξυπηρέτησης, ημερομηνία λήξης ερωτήματος προς την υπαίτια εταιρεία)
• με την παραλαβή απάντησης από την υπαίτια εταιρεία
• με την παραλαβή αρχικής και τελικής έκθεσης του πραγματογνώμονα
• με την παραλαβή δικαιολογητικών αποζημίωσης (τιμολόγια κλπ.)
• με την παραλαβή εξοφλητικής απόδειξης
• και με την ολοκλήρωση πληρωμής της αποζημίωσης.

Με τον τρόπο αυτό, τόσο οι συνεργάτες όσο και οι πελάτες θα γνωρίζουν με σαφήνεια σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε αποζημίωση και ποια βήματα ακολουθούν, γεγονός που διασφαλίζει ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η μνήμη γίνεται παιχνίδι στο EurolifeHub – «Μάθημα Αποστήθισης» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Newsroom 3 -
Αυτόν τον Σεπτέμβρη, η Eurolife αναδεικνύει δημιουργικά τα οφέλη του EurolifeSYN+ σε 3 μεγάλα εμπορικά κέντρα
Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση του ΕΕΑ με συμμετοχή αντιπροσωπείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εκπροσώπων κλάδων

Newsroom 3 -
Τα μέλη του ΕΕΑ κατέθεσαν αγωνίες και προτάσεις, ενημερώνοντας την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συνθήκες στην πραγματική οικονομία
Διαβάστε περισσότερα

Το 98% των ειδικών επιθυμεί βελτιώσεις στα συστήματα κυβερνοασφάλειας

Newsroom 3 -
Στην έρευνα της Kaspersky συμμετείχαν 850 επαγγελματίες πληροφορικής, αρμόδιοι για την κυβερνοασφάλεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο
Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION – EUROLIFE: Ταξίδι Επιβράβευσης Διαγωνισμού Ζωής & Υγείας στην Κωνσταντινούπολη

Newsroom -
Η Brokers Union, σε συνεργασία με την Eurolife FFH, επιβράβευσε τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού Πωλήσεων Ζωής & Υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΠΟΑΔ: Παρουσία και διάλογος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Newsroom 3 -
Η ΠΟΑΔ ανέδειξε τη διαρκή δέσμευσή της για υποστήριξη των επαγγελματιών της διαμεσολάβησης και δημιουργία ενός ενιαίου, δυναμικού επαγγελματικού δικτύου
Διαβάστε περισσότερα

Η Apeiron Insurance Project στο Monte Carlo 2025: Νέα βήματα στην παγκόσμια αγορά

Newsroom 3 -
Προβάλλοντας την καινοτομία και τη στρατηγική συνεργασία ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, η Apeiron συνεχίζει να εδραιώνει τον διεθνή της ρόλο
Διαβάστε περισσότερα

Τι δεν αλλάζει στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
Η Υδρόγειος θα παραμείνει η ασφαλιστική με το ανθρώπινο πρόσωπο, που επενδύει συνεχώς σε στελέχη και συνεργάτες, αξιοποιώντας στο έπακρον τις ευκαιρίες
Διαβάστε περισσότερα

200 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για την Παιδεία – Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αλλάζει τα σχολεία

Newsroom 3 -
Συνεργαζόμενες με την Πολιτεία, οι 4 τράπεζες επενδύουν στο μέλλον της νέας γενιάς και συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Μήνυμα της Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΕΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Το ΕΕΑ δηλώνει πως θα συνεχίσει μέσω της Επιτροπής να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιοτική εκπαίδευση και την πρόοδο της νέας γενιάς
Θεσμικοί φορείς

ΠΟΑΔ: Παρουσία και διάλογος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΠΟΑΔ ανέδειξε τη διαρκή δέσμευσή της για υποστήριξη των επαγγελματιών της διαμεσολάβησης και δημιουργία ενός ενιαίου, δυναμικού επαγγελματικού δικτύου
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η Apeiron Insurance Project στο Monte Carlo 2025: Νέα βήματα στην παγκόσμια αγορά

Προβάλλοντας την καινοτομία και τη στρατηγική συνεργασία ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, η Apeiron συνεχίζει να εδραιώνει τον διεθνή της ρόλο
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Τι δεν αλλάζει στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Η Υδρόγειος θα παραμείνει η ασφαλιστική με το ανθρώπινο πρόσωπο, που επενδύει συνεχώς σε στελέχη και συνεργάτες, αξιοποιώντας στο έπακρον τις ευκαιρίες
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

200 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για την Παιδεία – Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αλλάζει τα σχολεία

Συνεργαζόμενες με την Πολιτεία, οι 4 τράπεζες επενδύουν στο μέλλον της νέας γενιάς και συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.