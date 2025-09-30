back to top
Φορολογική ανάσα με προοπτική για την ασφαλιστική αγορά

Νέες δυνατότητες για τα νοικοκυριά, τους νέους και τους επαγγελματίες δημιουργεί το φορολογικό νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση, με την ασφαλιστική αγορά να παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία». Η δέσμη μέτρων ενσωματώνει τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμενους, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με παιδιά, αλλά και των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Οι παρεμβάσεις εκτείνονται από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, μέχρι τη θεσμοθέτηση μηδενικής φορολογίας για νέους έως 25 ετών και μειωμένης φορολογίας για νέους έως 30. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνουν οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, ενώ η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και οι ελαφρύνσεις στη φορολόγηση των ενοικίων αναμένεται να αναθερμάνουν την κτηματαγορά.

Αν και το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει απευθείας ρυθμίσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο, οι έμμεσες συνέπειες είναι πολλαπλές. Η αύξηση του καθαρού εισοδήματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενίσχυση της ζήτησης σε προϊόντα ζωής και υγείας, αλλά και σε αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι φοροελαφρύνσεις για οικογένειες ευνοούν τον σχεδιασμό νέων ασφαλιστικών λύσεων που καλύπτουν ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και μακροχρόνιας προστασίας, ενώ η ανακούφιση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρές επιχειρήσεις ανοίγει δρόμο για προϊόντα επαγγελματικής ευθύνης και πρόσθετης υγειονομικής κάλυψης.

Παράλληλα, η διευκόλυνση των νέων, μέσω της μηδενικής ή χαμηλής φορολογίας, δημιουργεί ένα νέο πεδίο προοπτικής για τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να προσεγγίσουν πιο αποτελεσματικά τη γενιά που ξεκινά τώρα την επαγγελματική της πορεία. Στην αγορά ακινήτων, η αναμενόμενη κινητικότητα ενισχύει την ανάγκη για ασφαλιστικές καλύψεις κατοικίας και φυσικών καταστροφών, ιδίως σε μια περίοδο όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο.

Η ασφαλιστική αγορά καλείται, συνεπώς, να αξιοποιήσει την οικονομική ανάσα που φέρνει το νέο φορολογικό πλαίσιο. Το ζητούμενο είναι να αναπτύξει και να προσαρμόσει τα προϊόντα της στις ανάγκες των οικογενειών, των νέων επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να κεφαλαιοποιήσει τις ευκαιρίες που γεννά η φορολογική μεταρρύθμιση. Σε ένα περιβάλλον που αφορά άμεσα εκατομμύρια πολίτες, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να βρει το έδαφος για μεγαλύτερη διείσδυση και ουσιαστικότερη συνεισφορά στην κοινωνία και την οικονομία.

