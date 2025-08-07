Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Ένα εργαλείο στα χέρια του ασφαλιστή σε μια απαιτητική εποχή

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών δεν είναι πλέον μια «διοικητική επιλογή» για λίγους. Είναι το εργαλείο-κλειδί για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία. Τα επίσημα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2025 είχαν ρυθμιστεί πάνω από 40.500 υποθέσεις, με αρχικές οφειλές που ξεπέρασαν τα 13,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ρυθμίσεις αυξήθηκαν θεαματικά – μόνο τον Ιούλιο έγιναν σχεδόν 2.000 νέες, με χρέη άνω των 540 εκατομμυρίων ευρώ.

Πολλοί ασφαλιστές ίσως αναρωτιούνται τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με την καθημερινότητά τους. Κι όμως, σε μια περίοδο όπου η οικονομική επισφάλεια παραμένει υπαρκτή, ο ασφαλιστής που γνωρίζει το πλαίσιο του Εξωδικαστικού, διαβάζει σωστά τα σημάδια των καιρών και λειτουργεί ως πολύτιμος σύμβουλος, ενισχύοντας τον ρόλο του απέναντι στον πελάτη.

Όλο και περισσότερες οικογένειες, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις που θα τους προστατέψουν από πλειστηριασμούς, κατασχέσεις ή αδυναμία αποπληρωμής δανείων. Ο μηχανισμός τούς προσφέρει τη δυνατότητα να ανασάνουν. Οι ασφαλιστές που κατανοούν αυτή τη δυναμική και φροντίζουν να ενημερώνουν σωστά τους πελάτες τους, όχι μόνο αυξάνουν την εμπιστοσύνη, αλλά διαμορφώνουν μια σχέση διάρκειας.

Ο ψηφιακός χαρακτήρας της διαδικασίας, με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω της πλατφόρμας myEGDIXlive, επιτρέπει στον ασφαλιστή να καθοδηγήσει τον πελάτη, χωρίς να απαιτείται χρονοβόρα φυσική παρουσία. Περισσότερα από 30.000 ψηφιακά ραντεβού πραγματοποιήθηκαν ως τα τέλη Ιουλίου, εκ των οποίων το 75% αφορούσε τον Εξωδικαστικό. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι ο σύγχρονος πολίτης είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία — αρκεί να έχει έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης να του δείξει τον δρόμο.

Μέσα από τη συνεργασία με νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, ο ασφαλιστής μπορεί να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη, μετατρέποντας τον εαυτό του από «πωλητή προϊόντων» σε πυλώνα εμπιστοσύνης μέσα στην καθημερινή ανασφάλεια. Αυτός που φροντίζει, εξηγεί και ενημερώνει — όχι μόνο για το ύψος του ασφαλίστρου, αλλά για τη μεγάλη εικόνα.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι, στην ουσία του, μια εθνική προσπάθεια διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Και ο ασφαλιστικός κόσμος έχει κάθε λόγο να τον γνωρίζει, να τον εξηγεί και να τον αξιοποιεί προς όφελος των πελατών του.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος του ασφαλιστή επαναπροσδιορίζεται, η γνώση τέτοιων εργαλείων δεν είναι πολυτέλεια — είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και, ενδεχομένως, ο πιο ουσιαστικός τρόπος να προστατεύσει όσα οι πελάτες του έχουν ανάγκη: σταθερότητα, αξιοπρέπεια και προοπτική.