27.5 C
Athens
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Νέα εποχή σηματοδοτεί το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο

Newsroom 3

Μια νέα εποχή ανάπτυξης και στρατηγικής ενίσχυσης σηματοδοτεί για τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, η ανανέωση και ενδυνάμωση της διοικητικής της δομής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία επικεντρώνεται στη διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της σύγχρονης ασφαλιστικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Παναγιώτης Βλαχογεωργακόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  • Παναγιώτης Βρουστούρης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος
  • Στυλιανός Βαλσαμίδης, εκτελεστικό μέλος
  • Δημήτριος Πολίτης, εκτελεστικό μέλος
  • Αλκμήνη Καρακώστα, μη εκτελεστικό μέλος
  • Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Αναστάσιος Μπέγιογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Όσον αφορά τα νέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΔΥΝΑΜΙΣ επισημαίνει ότι πρόκειται για διακεκριμένα στελέχη με σημαντική εμπειρία στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα.

Ο κ. Παναγιώτης Βρουστούρης είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Οικονομικής Αναπτύξεως Ομίλου Interamerican, Αντιπρόεδρος-Υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank. Ο κ. Αναστάσιος Μπέγιογλου, Ορκωτός Λογιστής, με μεγάλη εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών.

Η ενίσχυση του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και πολυετούς εμπειρίας στη διοίκηση και ανάπτυξη οργανισμών «αντανακλά τη στρατηγική πρόθεση της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά και να προχωρήσει σε νέες στοχευμένες πρωτοβουλίες».

Με τη νέα διοικητική δομή, η εταιρεία «συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου, την ανάπτυξη των υπηρεσιών της και τη διαρκή ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης με ασφαλισμένους και συνεργάτες».

«Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική θωρακίζει τον ρόλο της ως αξιόπιστος και δυναμικός φορέας στον ασφαλιστικό κλάδο, επενδύοντας στη γνώση, στην καινοτομία και στις σχέσεις εμπιστοσύνης» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

