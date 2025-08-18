Αξιολόγηση νοσοκομείων μέσω SMS: Το 75% ικανοποιημένο από την περίθαλψη στο ΕΣΥ

Με τη νέα ψηφιακή πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας αξιολόγησης από τους νοσηλευόμενους στο ΕΣΥ, οι πολίτες έρχονται στο επίκεντρο της αποτίμησης υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ αποκάται καθαρή εικόνα για τη λειτουργία του ΕΣΥ. Τα στοιχεία από τα πρώτα παραπάνω από 15.000 sms δείχνουν ότι τρεις στους τέσσερις λήπτες υπηρεσιών του ΕΣΥ δηλώνουν ικανοποιημένοι από την φροντίδα.

Μέσω σύντομων ερωτηματολογίων που αποστέλλονται με SMS, οι ασθενείς καταθέτουν την εμπειρία τους, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργός, στάλθηκαν 15.586 SMS σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% έχει ήδη απαντήσει, με τα αποτελέσματα να δείχνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης: το 93% βρήκε τον γιατρό με την ειδικότητα που χρειαζόταν, το 88% δήλωσε ότι αντιμετωπίστηκε με ευγένεια και σεβασμό, ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε.

Επείγοντα περιστατικά: Βελτίωση στον χρόνο αναμονής

Παρά την πίεση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, η εικόνα είναι ενθαρρυντική. Το 66% των ασθενών παρέμεινε λιγότερο από 4 ώρες, ενώ το 42% εξυπηρετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» που εφαρμόζεται πιλοτικά σε 10 νοσοκομεία φαίνεται να συμβάλλει καθοριστικά στη διαχείριση του χρόνου αναμονής.

