Άσυλο Ανιάτων: Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με δωρεά από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων του Ασύλου Ανιάτων ενισχύεται με σημαντική δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει στους ωφελούμενους.

Η παράδοση της δωρεάς πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων του Ασύλου Ανιάτων στην Κυψέλη και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια του Ιδρύματος για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας φροντίδας που παρέχει.

- Advertisement -

Ο εξοπλισμός που προσφέρθηκε περιλαμβάνει προηγμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως συμπυκνωτές οξυγόνου, μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών, ογκομετρικές αντλίες έγχυσης, συστήματα αναρρόφησης και πλυντήριο πλύσης/απολύμανσης σκωραμίδων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δωρεά αυτή εκσυγχρονίζει ουσιαστικά τις υποδομές του Νοσηλευτηρίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και των συνθηκών νοσηλείας και θεραπείας. Παράλληλα, ενδυναμώνει τις δυνατότητες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των ωφελούμενων.

Η Ιωάννα Ηλιάδη, Πρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων, δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστούμε θερμά το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα για αυτή τη σπουδαία και ουσιαστική προσφορά. Η δωρεά ιατρικού εξοπλισμού δεν συμβάλλει μόνο στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας και θεραπείας, αλλά προάγει θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες, όπως η ισότητα και η αλληλεγγύη. Το πολύτιμο αυτό αποτύπωμα ξεπερνά τα όρια των άμεσα ωφελούμενων του Ιδρύματος, αγγίζοντας την ευρύτερη κοινωνία και καλλιεργώντας μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού».