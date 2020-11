Πως επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στα νέα δεδομένα της πανδημίας

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε χθες, το 11ο ετήσιο Διεθνές συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας με θέμα: “Refocus, Refresh, Restart”.

Το συνέδριο παρακολούθησαν διαδικτυακά περισσότεροι από 650 σύνεδροι από το χώρο του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης. Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου, διακεκριμένοι ομιλητές από όλους τους κλάδους της οικονομίας και την Δημόσιας Διοίκησης, τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο ο Εσωτερικός Έλεγχος επαναπροσδιορίζει το ρόλο του και βοηθάει στην προετοιμασία των εταιριών να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα που επέφερε η πανδημία.

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελέγχων κα. Βέρρα Μαρμαλίδου στην εισαγωγική της ομιλία ανέφερε ότι «ο Εσωτερικός Έλεγχος θα πρέπει να κοιτάει στα μάτια τη Διοίκηση» ενώ ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης εξήγησε πώς οι συμπεριφορικές προσεγγίσεις και επιρροές μπορούν να ενδυναμώσουν τη διαφάνεια στο δημόσιο τομέα.

Η Liz Sandwith, CFIIA Chief Professional Practice Adviser, IIA Αγγλίας & Ιρλανδίας, παρουσιάζοντας τη φετινή έκδοση του «Risk in Focus του 2021 – επίκαιρα θέματα για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές» τόνισε ότι η μελέτη αυτή θα πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτησης μέσα στον οργανισμό ανάμεσα στους συναδέλφους αλλά κυρίως με την ανώτερη διοίκηση και με το τμήμα διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον οι ερωτήσεις για τον κάθε κίνδυνο αποτελούν τη βάση για το σχεδιασμό των προγραμμάτων ελέγχου και των αναδυόμενων κινδύνων.

Ο Jamie Lyon, Head of Business Management, Professional Insights, ACCA, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχει ο covid-19 στις επιχειρήσεις και πρότεινε το πλαίσιο 3 σταδίων για να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις την επόμενη ημέρα: «δράσε (άμεσα), ανάλυσε (μεσοπρόθεσμα) και να πρόβλεψε (μακροπρόθεσμα)».

Ο Γιώργος Ραουνάς, εταίρος στην ΚPMG αναφέρθηκε στους «Απομακρυσμένους Ελέγχους», χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ναι, οι έλεγχοι από μακριά μπορούν να υλοποιηθούν αν επανεστιάσουμε την προσέγγισή μας, ανανεώσουμε την νοοτροπία μας και να επανεκκινήσουμε το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου».

Ο Naohiro Mouri, CIA, CPA, Executive Vice President & Chief Auditor of American International Group (AIG) 2018-19 Global Chairman of the IIA Board, αναφέρθηκε στην νέα κανονικότητα τονίζοντας: «Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε εργασία από το σπίτι, απαγόρευση ταξιδιών, εξάρτηση από την ψηφιακή επικοινωνία και ανάγκη για ελέγχους με data analytics και αυτόματους ελέγχους».

Ο Dr. Rainer Lenz, Director Corporate Audit Services, Όμιλος SAF-HOLLAND, μίλησε για τις στιγμές αλήθειας στη ζωή του Εσωτερικού Ελεγκτή λέγοντας ότι το Refocus–Refresh–Restart ξεκινούν από το Εγώ.

Ο Wim Rymen, Partner, SAP Transformation, Security & Controls PwC Βελγίου, εξήγησε ότι μία επιχείρηση μπορεί να φτάσει στο επόμενο επίπεδο τόσο την ασφάλεια όσο και με τις δικλείδες ασφαλείας τώρα με τον μετασχηματισμό σε SAP S/4HANA.

H Leticia Lucas, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), Πρόεδρος IIA Λουξεμβούργου, Μέλος του IIA Global Institute Relations Committee, μιλώντας για τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη ως παράγοντας επιτυχίας, εξήγησε πώς βοηθάει τις επιχειρήσεις να πάνε μπροστά. Η προώθηση αυτών των δύο εννοιών στο χώρο εργασίας είναι μία διαδρομή που απαιτεί αλλαγή κουλτούρας και επίδοσης. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές. Πρέπει να γίνουμε οι καταλύτες αυτής της αλλαγής.

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, με την σειρά του έδωσε έναν αισιόδοξο τόνο για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στην εταιρική διακυβέρνηση ενώ ο κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Aldemar Resorts, B’ Aντιπρόεδρος ΕΕΝΕ, τόνισε ότι «Μία δύσκολη εποχή επιζητά αλλαγή νοοτροπίας και τα θέματα ESG θα παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εταιριών».

Η Jenitha John, CIA, QIAL, Πρόεδρος του IIA Global Board, 2020-21, μέσα από την ομιλία της, μας έμαθε πώς να επαναπροσδιορίσουμε την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε και πως οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί με τη σειρά τους μπορούν διδαχθούν μέσα από την ανθεκτικότητα και να αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου.

Η Κατερίνα Ρόγγα, Principal, Risk Advisory, Deloitte Ελλάδος, ανέφερε: «Το μοντέλο του εσωτερικού ελέγχου στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμου, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Ο εσωτερικός έλεγχος στην νέα εποχή καλείται να είναι disruptor και να καθοδηγήσει ο ίδιος την καινοτομία και την αλλαγή τόσο με το ρόλο του ως advisor στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και με την εφαρμογή στο πλαίσιου του ελεγκτικού του έργου καινούριων εργαλείων».

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Ζαρκινού, CIA, CISA, CFE, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς.

Τις ομιλίες του συνεδρίου συντόνισε ο Άρης Δημητριάδης, μέλος ΔΣ του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.