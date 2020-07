[ File # csp5095840, License # 1674641 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / iqoncept

Προσοχή με τις Insurtech και τις startups Της Ελενας Ερμείδου Αν και οι επενδύσεις σε insurtech εταιρείες παγκοσμίως έφτασαν τα 1,56 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 71%, η WTW συστήνει προσοχή. Σύμφωνα με την Willis Towers Watson η αύξηση των επενδύσεων σε insurtech που σημειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως σε δύο μεγάλες συναλλαγές που ξεπέρασαν σε επενδύσεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων P&C εκπροσωπούν το 68% της χρηματοδότησης ωστόσο οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο ζωής και υγείας L&H σημείωσαν αύξηση 17 ποσοστιαίες μονάδες στο 32%, καθώς η κρίση της πανδημίας αναζητά λύσεις που στηρίζονται στην τεχνολογία και κυρίως στον τομέα της τηλέ-ιατρικής. Αξιοσημείωτη και η δημόσια προσφορά της of Lemonade και η εξαγορά των Hippo και Buckle. Σε 25 χώρες οι συμφωνίες που επετεύχθησαν έσπασαν τα ρεκόρ αναφέρει η WTW, στις χώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι η Ταϊβάν, η Κροατία και η Ουγγαρία. Ενώ οι επενδύσεις σε insurtech επιχειρήσεις ανέκαμψαν το δεύτερο τρίμηνο και η τάση για συγκέντρωση κεφαλαίων δείχνει να είναι αυξητική, θα πρέπει αν είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να μην μένουμε στις γενικές διατυπώσεις της παγκόσμιας αγοράς για ταInsurTech τονίζει ο Dr Andrew Johnston, επικεφαλής για τον κλάδο των InsurTech στην Willis Re. insurtech Willis Towers Watson αντασφάλειες Ελενα Ερμείδου επενδυτικά κεφάλαια