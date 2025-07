ΕΕΔ-ΟΠΕΜΕΔ: Σήμερα στις 19.00 online διάλεξη με τον «γκουρού της διαμεσολάβησης» K. Cloke

Σε διαδικτυακή διάλεξη του «γκουρού της διαμεσολάβησης» Kenneth Cloke την Τετάρτη 2 Ιουλίου στις 19.00 προσκαλεί η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom, με θέμα «Πολιτικές Συγκρούσεις, Διάλογος και η Εξέλιξη της Δημοκρατίας – Τι Μπορεί Να Κάνει η Διαμεσολάβηση».

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα ZOOM και την παρακολούθηση της διάλεξης είναι:

https://us06web.zoom.us/j/89904572692?pwd=RHrDCoQSrsEj1JtkbxzKelVic3ucdR.1

Meeting ID: 899 0457 2692

Passcode: 494240

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ σύντομα αναμένονται να ανακοινωθούν περισσότερες διαλέξεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΔ:

Ευχαρίστως σας ανακοινώνουμε ότι, μετά από την διοργάνωση, κατά τη χρονική περίοδο από την 14η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 29η Μαΐου 2023, σαράντα οκτώ (48) Διαδικτυακών Διαλέξεων σχετικά με την Διαμεσολάβηση, τις οποίες μας χάρισαν Έλληνες και αλλοδαποί Διαμεσολαβητές διεθνούς κύρους και φήμης, συνεχίζουμε αυτή την δραστηριότητα οργανώνοντας ξανά Διαδικτυακές Διαλέξεις με πρωτότυπα θέματα, που αφορούν, στην Διαμεσολάβηση και αυτές. Η πρώτη Διάλεξη του Πέμπτου Κύκλου Διαδικτυακών Διαλέξεων, που διοργανώνει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία με τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», έλαβε χώρα την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025, στις 6.30 μμ μέσω της πλατφόρμας ZOOM, με ομιλητή τον κύριο Ross W. Stoddard, III, ο οποίος κατοικεί και εργάζεται στο Dallas του Texas των ΗΠΑ και δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πλήρους απασχόλησης διαμεσολαβητής επι πλέον των 35 ετών.

Η δεύτερη Διάλεξη αυτού του Κύκλου -η 50η Διάλεξη του συνόλου των Διαδικτυακών μας Διαλέξεων- έγινε μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ και αυτή, την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025, με ομιλήτρια την κυρία Ευγνωσία Ραφτοπούλου, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, η οποία ασκεί στην Θεσσαλονίκη, εδώ και πλέον των 35 ετών, με αγάπη τη δικηγορία, με αγάπη και τη Διαμεσολάβηση εδώ και πλέον των δέκα ετών.

Η τρίτη Διαδικτυακή Διάλεξη αυτού του Κύκλου ελαβε χώρα την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025,στις 6:30 μμ, με ομιλήτρια την καθηγήτρια κυρία Χαρούλα Απαλαγάκη, η οποία κατέχει, από τον Μάρτιο του 2017, τη θέση της Γενικής Γραμματέως της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΕΕΤ). Ήδη, από τον Ιούλιο του 2022, ασκεί στην ΕΕΤ καθήκοντα Acting Γενικής Διευθύντριας. Είναι, επίσης, Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 1984.

Η τέταρτη Διάλεξη αυτού του Κύκλου θα λάβει χώρα την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις 7:00 μμ, με ομιλητή τον… Guru της Διαμεσολάβησης, κύριο Kenneth Cloke.

Ο Kenneth Cloke κατοικεί στο Los Angeles της California, είναι Διευθυντής του Κέντρου Επίλυσης Διαφορών καθώς και διαμεσολαβητής, διαιτητής, συντονιστής, coach, σύμβουλος και εκπαιδευτής με ειδίκευση στην επικοινωνία, στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση περίπλοκων πολυμερών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών διαφορών, παράπονα και εργατικές διενέξεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις, σχολικές διενέξεις και διενέξεις πολλών άλλων ειδών, σχολικές διενέξεις, διενέξεις δημόσιας πολιτικής. Δραστηριοποιείται, επισης, με τον σχεδιασμό συστημάτων αποφυγής διενέξεων.

Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ομιλητής και συγγραφέας πολλών έργων οπως:

Mediation: Revenge and the Magic of Forgiveness; Mediating Dangerously: The Frontiers of Conflict Resolution; The Crossroads of Conflict: A Journey into the Heart of Dispute Resolution; Conflict Revolution (1st and-2nd Editions); and The Dance of Opposites: Explorations in Mediation, Dialogue and Conflict Resolution Systems Design; Politics, Dialogue and the Evolution of Democracy; Words of Wisdom; Ordinary Ecstasy: A Meditation Home Companion; Mediation in a Time of Crisis and The Magic in Mediation.

Είναι και συγγραφέας από κοινού με την Joan Goldsmith των έργων Thank God It’s Monday! 14 Values We Need to Humanize the Way We Work; Resolving Personal and Organizational Conflict; The End of Management and the Rise of Organizational Democracy; The Art of Waking People Up: Cultivating Awareness and Authenticity at Work; Resolving Conflicts At Work: Ten Strategies For Everyone On The Job (1st – 3rd Editions); and Resolving Organizational Conflicts: A Course in Mediation and Systems Design.

Υπήρξε Δικαστής Διοικητικού Δικαίου στην Επιτροπή της California για της Αγροτικές Εργατικές Σχέσεις και στην Επιτροπή Σχέσεων Δημόσιας Απασχόλησης και προσωρινός Δικαστής στο Ανωτaτο Δικαστήριο του Los Angeles. Υπήρξε Διαιτητής και Διαμεσολαβητής για περισσότερα από σαράντα έτη σχετικά με την διαχείριση εργατικών διαφορών και είναι μέλος πολλών διαιτητικών δικαστηρίων.

Ο Kenneth ελαβε το Πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της California, Berkeley, Διδακτορικό Νομικής από την Νομική Σχολή του Berkeley’s, Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της California στο Los Angeles, μεταπτυχιακό από την Νομική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου και πραγματοποίησε μεταπτυχιακή εργασία στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Yale. Είναι πτυχιούχος του Εθνικού Νομικού Κολλεγίου και έχει λάβει και παρακολούθησε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου σε διαφορά θέματα.

Η πανεπιστημιακή του διδασκαλία περιλαμβάνει την Διαμεσολάβηση, το Δίκαιο, την Ιστορία, τις Πολιτικές Επιστήμες, μελέτες περί των συγκρούσεων, μελέτες σχετικά με αστικά θέματα και άλλα θέματα σε διάφορα Κολέγια και Πανεπιστήμια. Είναι η πρόσφατα έγινε Επικουρος Καθηγητής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Pepperdine, στο Νότιο Πανεπιστήμιο Μεθοδιστών, στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, στο Ινστιτούτο Παγκόσμιων Διαπραγματεύσεων, στο Ινστιτούτο της Νομικής Σχολής του Harvard, στο Ινστιτούτο Omega, στο Κολλέγιο Ιατρικής Albert Einstein, στο Ινστιτούτο Cape Cod, στο Ινστιτούτο ADR του Πανεπιστημίου του Amsterdam, στο Πανεπιστήμιο του Massey (Νέα Ζηλανδία). Έχει πραγματοποιήσει επίλυση διαφορών σε Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Brazil, Canada, China, Cuba, Denmark, England, Georgia, Greece, India, Ireland, Japan, Mexico, Netherlands, NewZealand, Nicaragua, Pakistan, PuertoRico, Scotland, Slovenia, Spain, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, USSR και Zimbabwe. Είναι συνιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της Οργάνωσης Mediators Beyond Borders.

Η θεματική της Διάλεξης είναι: «Πολιτικές Συγκρούσεις, ,Διάλογος και η Εξέλιξη της Δημοκρατίας – Τι Μπορεί Να Κάνει η Διαμεσολάβηση»

Βρισκόμαστε τώρα εν μέσω μίας παγκόσμιας πολιτικής κρίσης, κάθε μέρα είναι γεμάτη με αντιπαλότητα,μίσος και προσωπικές επιθέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε υπολογίσει πως να μιλάμε ο ένας τον άλλον σχετικά με τις πολιτικές ιδέες και πεποιθήσεις μας ή πως να συζητάμε τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαφωνίες μας, με τρόπους οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε αντίληψη, λύσεις win/win, αυξημένη ενσυναίσθηση, αμοιβαία κατανόηση και συνεργατική επίλυση των προβλημάτων. Εν τουτοις, όλοι είμαστε πολίτες των ίδιων των χωρών, του ίδιου πλανήτη, του ίδιου περιβάλλοντος και όλοι προβληματιζόμαστε σχετικά με το μέλλον μας.

Πως λοιπόν μιλάμε ο ένας τον άλλον σχετικά με δύσκολα και επικίνδυνα θέματα; Πως ασκούμε την ευθύνη μας ως πολίτες χωρίς να χάνομε ο,τι μάθαμε ως διαμεσολαβητές, διαπραγματευτές και άτομα, που επιλύουν διάφορες; Πως υποστηρίζουμε όσα πιστεύουμε, χωρίς προκαταλήψεις και εχθρότητες; Ποιο είναι το είδος πολιτικής ομιλίας, που βασίζεται στα συμφέροντα; Και δεξιότητες ανωτέρου επιπέδου χρειαζόμαστε προκειμένου να λειτουργήσει η Δημοκρατία; Πως σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και διευκολύνουμε τους διαλόγους επί πολιτικών θεμάτων; Πως διεξάγουμε συζητήσεις με νόημα και υψηλό περιεχόμενο, θέματα αξιών χωρίς να ολισθαίνουμε σε ανούσιες διατριβές. Ποια είναι τα όρια συνεργασίας και δημοκρατίας σε πολιτικές συγκρούσεις; Πως αντιδρούμε δημοκρατικά και ανθρωπιστικά σε απολυταρχικές και απάνθρωπες πράξεις; Πως δημιουργούμε εμπιστοσύνη μεταξύ αντιπάλων σε δύσκολες συνθήκες όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος, η ιστορία μεγάλη και οι θέσεις έχουν σκληρύνει; Τι μπορούν να μας διδάξουν προσεγγίσεις σε διενέξεις βασιζόμενες στα συμφέροντα σχετικά με τις πολιτικές συγκρούσεις; Ολισθαίνουμε προς τον φασισμό, πως μπορούμε να το ξέρουμε και αν πράγματι ολισθαίνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με αυτό εμείς οι διαμεσολαβητές; Τόσο πολλές ερωτήσεις, τόσο λίγες απαντήσεις.

Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς πόσο βαθειά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη είναι αυτή η Διάλεξη, που μας χαρίζει απλόχερα ο Guru της Διαμεσολάβησης όπως διεθνώς επαξίως τον αποκαλούν για την σοφία και τις γνώσεις τους, αλλά και για την αφοσίωση του στην Δημοκρατία και στην επίλυση των διαφορών κάθε είδους, ειρηνικά και εποικοδομητικά.

Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι έχετε κάθε λόγο να παρακολουθήσετε αυτή την Διάλεξη, που είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προβληματιστείτε σχετικά με επίκαιρα θέματα και να αντλήσετε εργαλεία για την αντιμετώπιση και επίλυση τους με τον πιο ανθρώπινο τρόπο.