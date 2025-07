Στην ERGO Group AG το 100% της NEXT Insurance

Ελενα Ερμείδου

Ολοκληρώθηκε από την ERGO Group AG («ERGO») η εξαγορά του 100% της NEXT Insurance από την Munich Re Group. Στο πλαίσιο αυτό η NEXT Insurance ενσωματώνεται στη διοικητική δομή της ERGO, της κύριας ασφαλιστικής δραστηριότητας της Munich Re

Η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας μεταξύ της Munich Re και της NEXT Insurance ανακοινώθηκε στις 20 Μαρτίου 2025. Η οριστική συμφωνία είχε συναφθεί με αποτίμηση 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 100% των μετοχών της NEXT Insurance. Πριν από τη συναλλαγή, η ERGO Group AG ήταν ήδη κύριος μέτοχος της NEXT Insurance, κατέχοντας περίπου το 29% του κυκλοφορούντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής έχουν καλυφθεί από τις εταιρείες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Μέσω αυτής της συναλλαγής, η ERGO εισέρχεται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά στον κόσμο, που περιλαμβάνει τμήμα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Η NEXT Insurance θα συμπληρώσει τις επιχειρηματικές δυνατότητες της ERGO μέσω της δική της τεχνολογίας και μέσω της πλήρως ψηφιακής, αυτοματοποιημένης πλατφόρμας αξιολόγησης/τιμολόγησης. Με τη σειρά της, η ERGO θα υποστηρίξει την επιχειρηματική ανάπτυξη της NEXT Insurance αξιοποιώντας την τεχνική της αριστεία και την τεχνογνωσία της στον ασφαλιστικό τομέα.

«Η σημερινή ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την καθιέρωσή μας ως ασφαλιστικού παρόχου στις ΗΠΑ. Μαζί με την NEXT Insurance, θα εκμεταλλευτούμε το σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό που προσφέρει αυτή η ή αγορά καθώς επεκτείνουμε το υπάρχον χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων μας. Μέσω του συνδυασμού της τεχνολογικά καθοδηγούμενης, επιτυχημένης προσέγγισης της NEXT Insurance και της ασφαλιστικής της ERGO, θα έχουμε κερδοφόρα ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας», σχολιάζει ο Markus Rieß, Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Group AG.