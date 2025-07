Η ERGO ολοκλήρωσε την πλήρη εξαγορά της NEXT Insurance

Η ERGO Group AG («ERGO») ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πλήρους εξαγοράς της NEXT Insurance από τον Όμιλο Munich Re.

Κατά συνέπεια, η NEXT Insurance ενσωματώνεται πλέον στη διοικητική δομή της ERGO.

Όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ικανοποιήθηκαν από τις εταιρείες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Μέσω αυτής της συναλλαγής, η ERGO εισέρχεται στη μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά του κόσμου, αξιοποιώντας το ελκυστικό τμήμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) των ΗΠΑ. Η NEXT Insurance θα συμπληρώσει τις επιχειρηματικές δυνατότητες της ERGO μέσω της ιδιόκτητης τεχνολογικής της εμπειρίας και της πλήρως ψηφιακής, αυτοματοποιημένης πλατφόρμας αναδοχής/τιμολόγησης. Με τη σειρά της, η ERGO θα υποστηρίξει την επιχειρηματική ανάπτυξη της NEXT Insurance αξιοποιώντας την τεχνική της υπεροχή και την ασφαλιστική της τεχνογνωσία.

“Η σημερινή ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Μαζί με τη NEXT Insurance, θα εκμεταλλευτούμε τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει αυτή η αγορά των ΗΠΑ, καθώς θα επεκτείνουμε το υφιστάμενο επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο. Θα επιτύχουμε κερδοφόρα ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία”, σχολιάζει ο Markus Rieß, Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Group AG.

Η NEXT Insurance ιδρύθηκε το 2016 με έδρα το Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, και είναι μια κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία με επίκεντρο την τεχνολογία, η οποία εστιάζει στις ειδικές ανάγκες των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Η εταιρεία προσφέρει απλή, ψηφιακή ασφαλιστική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Αστικής Ευθύνης και της Αποζημίωσης Εργαζομένων. Από την ίδρυσή της, η NEXT Insurance έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη. Σήμερα, η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 600.000 πελάτες και αριθμεί περίπου 700 υπαλλήλους.

Η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας από τη Munich Re και τη NEXT Insurance ανακοινώθηκε στις 20 Μαρτίου 2025. Η οριστική συμφωνία είχε συναφθεί με αποτίμηση 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 100% των μετοχών της NEXT Insurance. Πριν από τη συναλλαγή, η ERGO Group AG ήταν ήδη βασικός μέτοχος της NEXT Insurance, κατέχοντας περίπου το 29% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.