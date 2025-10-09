Υδρόγειος Ασφαλιστική: Τζάμπολ για 13η σεζόν στη Stoiximan Greek Basketball League

Με αφορμή την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, η Υδρόγειος Ασφαλιστική ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της χορηγικής της συνεργασίας με τη Stoiximan Greek Basketball League, συνεχίζοντας για 13η συνεχόμενη χρονιά ως Επίσημος Χορηγός του κορυφαίου θεσμού του ελληνικού μπάσκετ.

Η νέα συμφωνία, τριετούς διάρκειας, επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση και τη διαχρονική στήριξη της Υδρογείου προς το ελληνικό μπάσκετ.

Ως ο μακροβιότερος χορηγός του πρωταθλήματος, η Υδρόγειος Ασφαλιστική έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με το άθλημα. Από το πρώτο τζάμπολ μέχρι και τις πιο μεγάλες στιγμές, στέκεται δίπλα στον θεσμό και στους πρωταγωνιστές του, συνδέοντας το όνομά της με το άθλημα που συγκινεί και ενώνει εκατομμύρια φιλάθλους σε όλη τη χώρα.

Η νέα σεζόν ξεκίνησε δυναμικά με το Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, ενώ το πρώτο τζάμπολ της Stoiximan GBL δίνει το σύνθημα για ένα ακόμη συναρπαστικό πρωτάθλημα, γεμάτο έντονες στιγμές, πάθος και μπάσκετ υψηλού επιπέδου.

Αναφερόμενος στη σημασία της συνεργασίας, κ. Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά συνεχίζουμε για 13η χρονιά τη στήριξή μας στη Stoiximan Greek Basketball League, μια συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες και σταθερά θεμέλια. Η μακροβιότητα αυτής της σχέσης αποδεικνύει την πίστη μας στην επαγγελματική Λίγκα και τη δυναμική της. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες και τους αθλητές καλή επιτυχία και στους φιλάθλους να απολαύσουν ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα».

Παράλληλα, εστιάζοντας στη συνέπεια στήριξης από την Υδρόγειο, ο Γενικός Διευθυντής της Stoiximan GBL, κ. Ευθύμης Ρεντζιάς, ανέφερε: «Η Υδρόγειος Ασφαλιστική αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν πολύτιμο συμπαίκτη της Stoiximan Greek Basketball League. Η συνέπεια και η αφοσίωσή της ενισχύουν το όραμα μας. Χαιρόμαστε που θα είναι μαζί μας τα επόμενα χρόνια στα συνεχή βήματα ανάπτυξης που κάνει η GBL».

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική δηλώνει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του ελληνικού μπάσκετ, στηρίζοντας το άθλημα, τους αθλητές και τους φιλάθλους που το αγαπούν.