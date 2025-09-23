back to top
Θ. Πελαγίδης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει πότε ξανά»

Newsroom 3

Τον κώδωνα του κινδύνου για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έκρουσε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης μιλώντας σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα φορολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο Θ. Πελαγίδης, μέχρι στιγμής στους τελικούς δικαιούχους έχουν φθάσει μόνο 10 δισ. ευρώ (5,7 δισ. ευρώ από επιχορηγήσεις και 4,3 δισ. ευρώ από δάνεια) από τα 36 δισ. ευρώ.

Όπως είπε, θα πρέπει «να τρέξουμε να προλάβουμε προκειμένου να κλειδώσουμε τα υπόλοιπα χρήματα που μας αναλογούν, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, διότι η χώρα μας τα έχει εξαιρετική ανάγκη».

Εξήγησε επίσης η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από επενδύσεις, καθώς από τα 6 δισ. ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων που εισέρρευσαν στη χώρα μας το 40% περίπου κατευθύνεται στο real estate.

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

