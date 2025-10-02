back to top
21.2 C
Athens
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Στ. Αστερίου, Karavias: 4 νέες τάσεις στις πιστώσεις και εγγυήσεις

Τέσσερις νέες τάσεις στην αγορά ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων διαβλέπει ο κ. Στέργιος Αστερίου, Special Risks Manager στην Karavias Underwriting Agency Coverholder at Lloyd’s, μιλώντας στο «IW».

Τονίζοντας ότι η ασφάλιση εγγυήσεων και πιστώσεων καταγράφουν άνοδο τα τελευταία χρόνια, παρά ταύτα, παρατηρεί ότι τα μεγέθη ανόδου δεν αντιστοιχούν στις αυξημένες δυνατότητες που έχει η ελληνική αγορά.

Κινήσεις ασφαλίσεων πιστώσεων και εγγυήσεων

Οι ασφαλιστικοί κλάδοι εγγυήσεων και πιστώσεων στην ελληνική αγορά παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον και δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη ώθηση το 2024 και προβλέψεις για περαιτέρω ενίσχυση το 2025, αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Αστερίου, προσθέτοντας ότι ο κλάδος εγγυήσεων μετά την ραγδαία ανάπτυξη των τελευταίων ετών, λόγω κυρίως των έργων που σχετίζονται με την ενέργεια, παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης.

Αναφερόμενος στις ασφαλίσεις πιστώσεων, υπογραμμίζει ότι ο κλάδος πιστώσεων παρουσιάζει σταθερές αυξητικές τάσεις από 5% έως 10% σε ετήσια βάση, ωστόσο, παρά την αύξηση που παρατηρείται και στους δύο κλάδους, τα μεγέθη θεωρούνται καλά αλλά όχι ικανοποιητικά για τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς.

Οι τάσεις της αγοράς

Πέντε είναι οι βασικές τάσεις της αγοράς ασφάλισης εγγυήσεων και πιστώσεων, σύμφωνα με τον κ. Αστερίου:

  • Αύξηση ζήτησης για ασφαλιστικά προϊόντα πιστώσεων και εγγυήσεων λόγω οικονομικής αβεβαιότητας και διεθνούς εμπορίου.
  • Οι επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις διαχείρισης κινδύνου και προστασίας από αθέτηση υποχρεώσεων.
  • Η τεχνολογική εξέλιξη την καινοτομία στον κλάδο.
  • Η ανάπτυξη έργων υποδομής οδηγεί σε μεγαλύτερη χρήση εγγυητικών επιστολών.

Τι μπορούμε να εξαγάγουμε από τις εξελίξεις αυτές – Οι προκλήσεις

Τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε από τη συζήτηση που είχαμε σήμερα με την Karavias Underwriting Agency Coverholder at Lloyds είναι ότι ο κλάδος εγγυήσεων και πιστώσεων στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού και ενίσχυσης, με αυξανόμενη σημασία για τις επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Η πρόκληση είναι η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και η διεύρυνση της χρήσης αυτών των προϊόντων πέρα από τα παραδοσιακά ασφαλιστικά πεδία.

