SOS από τον ΕΟΦ για επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για την κατανάλωση ροφημάτων ως συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για την υγεία.

Ο οργανισμός προχώρησε στην ανακοίνωση καθώς έλαβε ενημέρωση από τις αρχές της Γερμανίας. Η προσοχή εφιστάται τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των εξής προϊόντων:

Zero Termo Herbal Mixed power coffee,

AB slim-slim cellulose capsule,

Sliming bomb,

Zero Termo Mixed Orange tea και

Zero termo chocolate.

Στην ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών αναφέρεται ότι «τα ανωτέρω σκευάσματα προωθούνται ως συμπληρώματα διατροφής και είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου».

