back to top
26.9 C
Athens
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

SOS από τον ΕΟΦ για επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για την κατανάλωση ροφημάτων ως συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες για την υγεία.

 

- Advertisement -

Ο οργανισμός προχώρησε στην ανακοίνωση καθώς έλαβε ενημέρωση από τις αρχές της Γερμανίας. Η προσοχή εφιστάται τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των  εξής προϊόντων:

- Advertisement -
  • Zero Termo Herbal Mixed power coffee,
  • AB slim-slim cellulose capsule,
  • Sliming bomb,
  • Zero Termo Mixed Orange tea και
  • Zero termo chocolate.

Στην ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών αναφέρεται ότι «τα ανωτέρω σκευάσματα προωθούνται ως συμπληρώματα διατροφής και είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου».

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Allianz-Trade, Γερμανία: Στροφή σε αμυντικές επενδύσεις με αύξηση χρέους

Newsroom 4 -
Η πλειοψηφία των δύο τρίτων στην Bundestag εξαίρεσε τις αμυντικές δαπάνες από τον κανονικό προϋπολογισμό, επιτρέποντας νέο χρέος άνω
Διαβάστε περισσότερα

Βροχή προστίμων για παραβίασεις δεδομένων

Έλενα Ερμείδου -
Στην Γερμανία δικαιώθηκε πελάτισσα καταστήματος από δικαστήριο του Baden-Baden μετά από αγωγή που είχε κάνει και αφορούσε επικοινωνία υπαλλήλου του καταστήματος με αυτήν μέσω των social media
Διαβάστε περισσότερα

Γενόσημα φάρμακα, τι πρέπει να γνωρίζουμε

Newsroom -
Τους τελευταίους μήνες, συζητάμε αρκετά γι’ αυτά, ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τις κατάλληλες γνώσεις για να τα κρίνουμε;
Διαβάστε περισσότερα

COFACE για εταιρικές πληρωμές στη Γερμανία: Ταλαιπωρημένες οι επιχειρήσεις, ετοιμάζονται για άλλη μια κρίση

Vaios Krokos -
Καθώς η δύσκολη οικονομική κατάσταση έχει γίνει αισθητή, η 6 η έκδοση των ερευνών της Coface για τις επιχειρηματικές πληρωμές στη Γερμανία, υποδεικνύει πως οι επιπτώσεις εντός του 2022 εμφανίζονται ηπιότερες σχετικά με το σοκ που υπέστη η οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις είναι επιφυλακτικές για τη συνέχεια και απαισιόδοξες για το μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Αδ. Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας του

Newsroom 3 -
Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας μετά από δημοσίευμα το οποίο αποδίδει σε οργανωμένη προσπάθεια επίθεσης στο πρόσωπό του
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής σε ερευνητική μελέτη Long COVID από το ΕΚΠΑ

Newsroom 3 -
Στόχος η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την παθοφυσιολογία της Long COVID και τη βαρύτητα νόσησης κατά τη μεταλοιμώδη φάση - Ο τρόπος συμμετοχής
Διαβάστε περισσότερα

Γ. Σιδέρης, ΕΙΝΑΠ: Η ΚΥΑ για ιδιώτες στα δημόσια νοσοκομεία είναι μπίζνα, όχι υγειονομική ανάγκη

Newsroom 3 -
Πυρά εξαπολύει στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, καταγγέλλοντας την εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας μέσω της νέας ΚΥΑ
Διαβάστε περισσότερα

Η Interamerican επενδύει στην ανεξάρτητη διαβίωση της τρίτης ηλικίας

Newsroom 3 -
Την ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων στον οικιακό τους χώρο στηρίζει η Interamerican, ενισχύοντας το μοντέλο «Aging in Place»
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Τα Νέα της Αγοράς

Ανοίγει η κυνηγετική περίοδος 2025–2026 – Τι σημαίνει για τον ασφαλιστικό κλάδο

Επιτακτική η ανάγκη για εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν τους ποικίλους κινδύνους του κυνηγιού
Επικαιρότητα

40 χρόνια γάμου για τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τη Χρύσα Τσίχλη

Την επέτειο έκανε γνωστή το ζευγάρι μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα
Υγεία

Αδ. Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας του

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας μετά από δημοσίευμα το οποίο αποδίδει σε οργανωμένη προσπάθεια επίθεσης στο πρόσωπό του
Editorial

Ανάπτυξη επιχειρήσεων: Η ευκαιρία και η ανάγκη για ασφάλιση

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη και η ασφάλιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι
Εκδηλώσεις

Groupama Ασφαλιστική: Δίπλα στο Greece Race for the Cure® – Δίπλα στη Ζωή

Η Groupama στηρίζει το Άλμα Ζωής και μας καλεί να αποδείξουμε ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.