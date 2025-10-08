back to top
Ποιος σύμβουλος θα φέρει τα περισσότερα νέα μέλη στον ΠΣΑΣ;

Newsroom 3

Θεσμικοί φορείς

Νέα δράση ξεκινά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ), με σκοπό να δυναμώσει ακόμα περισσότερο την κοινότητα και τη φωνή των ασφαλιστικών συμβούλων.

Τα μέλη καλούνται να προτείνουν νέους συναδέλφους για εγγραφή στον Σύνδεσμο, συγκεντρώνοντας πόντους συμμετοχής για κάθε καινούργιο μέλος. Στην επόμενη εκδήλωση του ΠΣΑΣ θα βραβευθούν όσοι έφεραν τους περισσότερους νέους συναδέλφους.

Με αυτό τον τρόπο, οι συμμετέχοντες:

  • ενισχύουν τη δύναμη και την εκπροσώπηση του κλάδου
  • βοηθούν στη δικτύωση και στη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων
  • συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη του Συνδέσμου
  • έχουν την ευκαιρία να βραβευθούν δημόσια για τη συνεισφορά τους.

«Η ανάπτυξη του ΠΣΑΣ είναι στα χέρια όλων μας» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση. «Μαζί μπορούμε να μεγαλώσουμε τη φωνή μας και να πετύχουμε περισσότερα για το επάγγελμά μας!»

Δηλώστε συμμετοχή

