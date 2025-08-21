Κλιματική αλλαγή και ασφαλιστική αγορά: Η πρόκληση του 2025

Το μήνυμα από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα επισημαίνει κάτι ανησυχητικό: το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να ξεπερνά κατά 1,5 °C τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται ως η πιο ζεστή που έχει ποτέ καταγραφεί.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της ΕΕ, αυτά τα στοιχεία δείχνουν την επείγουσα ανάγκη για δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής. Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης και η προώθηση βιώσιμου μέλλοντος.

Το ερώτημα που τίθεται στο τέλος — «Μήπως το 2025 είναι όμως θερμότερο;» — μας υπενθυμίζει ότι η κλιματική κρίση εξελίσσεται συνεχώς και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και δράση. Για την ασφαλιστική αγορά, η τάση αυτή σημαίνει αυξημένο ρίσκο για φυσικές καταστροφές, υψηλότερα κόστη αποζημιώσεων και την ανάγκη αναπροσαρμογής προϊόντων και ασφαλίστρων. Η πρόληψη, η καινοτομία και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας πολιτών και επιχειρήσεων δεν είναι πλέον επιλογή· είναι απαραίτητη προτεραιότητα για έναν κλάδο που καλείται να προστατεύσει ό,τι κινδυνεύει από τον καύσωνα, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές.

Η ασφαλιστική αγορά δεν μπορεί να περιμένει. Η δράση σήμερα σημαίνει ασφάλεια αύριο — για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και την κοινωνία συνολικά.